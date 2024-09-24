24 сентября в Кубке английской лиги сыграют «Уолсолл» и «Лестер». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Уолсолл» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уолсолл»

Турнирное положение: «Уолсолл» выступает во 2-й английской лиге. Клуб занимает 3-е место после семи туров. В активе команды 15 очков.

Последние матчи: Выигрышная серия «Уолсолла» составляет три матча. Ранее клуб одержал победы над «Брэдфордом», «Фулхэмом» (до 21 года) и «Солфордом».

В последних пяти встречах у «Уолсолла» одно поражение. 7 сентября клуб в гостях уступил «Милтон Кинс» со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Уолсолл» уже прошел в Кубке лиги «Эксетер Сити» и «Хаддерсфилд». Теперь соперник еще серьезнее. Будет ли сенсация?

Букмекеры не верят в успех хозяев поля. Хотя «Уолсолл» не стоит недооценивать. Ранее клуб одержал три победы кряду.

Последний раз команды встречались 28 января 2023 года в Кубке Англии. «Лестер» в гостях одолел «Уолсолл» со счетом 1:0. Единственный гол забил Келечи Ихеаначо.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» находится в таблице АПЛ на 15-м месте. У клуба три набранных очка. Разница мячей составляет 6-8.

Последние матчи: «Лестер» в сентябре в АПЛ провел два матча. Обе встречи закончились вничью.

14 сентября «Лестер» разошелся миром с «Кристал Пэлас» (2:2). Затем «лисы» не смогли выявить сильнейшего в противостоянии с «Эвертоном» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лестер» неудачно начал сезон. Клуб располагается во второй половине таблицы.

В чемпионате Англии-2024/25 «Лестер» еще не побеждал. Пока команда чередует ничьи с поражениями.

«Лестер» выигрывает только в Кубке лиги. 27 августа клуб дома разгромил «Транмир Роверс» со счетом 4:0.

Статистика для ставок

У «Уолсолла» трехматчевая выигрышная серия

«Лестер» в новом сезоне АПЛ еще не побеждал

28 января 2023 года в Кубке Англии «Лестер» одолел «Уолсолл» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: гости превосходят соперника в классе. Несмотря на удачные результаты «Уолсолла», «Лестер» должен уверенно победить.

Ставка: Победа «Лестера» с форой (-1.5) за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что до перерыва команды не станут форсировать события и по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в первом тайме за 2.54