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    «Уолсолл» — «Лестер». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уолсолл» — «Лестер»
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    «Лестер»
    24 сентября в Кубке английской лиги сыграют «Уолсолл» и «Лестер». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Уолсолл» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 24 Сентября 2024 года

    Уолсолл

  • Англия. Кубок Лиги
    •  Уолсолл 21:45 Лестер

    Лестер

  • Лестер
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    «Уолсолл»

    Турнирное положение: «Уолсолл» выступает во 2-й английской лиге. Клуб занимает 3-е место после семи туров. В активе команды 15 очков.

    Последние матчи: Выигрышная серия «Уолсолла» составляет три матча. Ранее клуб одержал победы над «Брэдфордом», «Фулхэмом» (до 21 года) и «Солфордом».

    Уолсолл — Лестер: коэффициенты букмекеров

    В последних пяти встречах у «Уолсолла» одно поражение. 7 сентября клуб в гостях уступил «Милтон Кинс» со счетом 0:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Уолсолл» уже прошел в Кубке лиги «Эксетер Сити» и «Хаддерсфилд». Теперь соперник еще серьезнее. Будет ли сенсация?

    Букмекеры не верят в успех хозяев поля. Хотя «Уолсолл» не стоит недооценивать. Ранее клуб одержал три победы кряду.

    Последний раз команды встречались 28 января 2023 года в Кубке Англии. «Лестер» в гостях одолел «Уолсолл» со счетом 1:0. Единственный гол забил Келечи Ихеаначо.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» находится в таблице АПЛ на 15-м месте. У клуба три набранных очка. Разница мячей составляет 6-8.

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    • Последние матчи: «Лестер» в сентябре в АПЛ провел два матча. Обе встречи закончились вничью.

    14 сентября «Лестер» разошелся миром с «Кристал Пэлас» (2:2). Затем «лисы» не смогли выявить сильнейшего в противостоянии с «Эвертоном» (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лестер» неудачно начал сезон. Клуб располагается во второй половине таблицы.

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    В чемпионате Англии-2024/25 «Лестер» еще не побеждал. Пока команда чередует ничьи с поражениями.

    «Лестер» выигрывает только в Кубке лиги. 27 августа клуб дома разгромил «Транмир Роверс» со счетом 4:0.

    Статистика для ставок

    • У «Уолсолла» трехматчевая выигрышная серия

    • «Лестер» в новом сезоне АПЛ еще не побеждал

    • 28 января 2023 года в Кубке Англии «Лестер» одолел «Уолсолл» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: гости превосходят соперника в классе. Несмотря на удачные результаты «Уолсолла», «Лестер» должен уверенно победить.

    Ставка: Победа «Лестера» с форой (-1.5) за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что до перерыва команды не станут форсировать события и по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в первом тайме за 2.54

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