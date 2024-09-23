23 сентября в 6-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Трабзонспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Газиантеп»

Турнирное положение: «Газиантеп» неудачно начал новый сезон. Клуб находится в зоне вылета.

На данный момент «Газиантеп» располагается на 16-м месте в таблице. У команды три очка по итогам четырех встреч.

Последние матчи: В прошлом месяце «Газиантеп» добился одной победы. Клуб смог взять верх над «Бодрумспором» со счетом 1:0.

В сентябре у «Газиантепа» два поражения кряду. Сначала команда уступила «Сивасспору» (2:3), а затем — «Галатасараю» (1:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Газиантепу» нужно срочно исправлять ситуацию. В противном случае клуб может застрять в зоне вылета.

Букмекеры считают гостей фаворитами. Но «Газиантеп» не стоит недооценивать. Хозяева при поддержке своих фанатов сделают всё, чтобы добиться положительного результата.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» в чемпионате Турции располагается на 13-й позиции в таблице. У клуба 4 набранных очка.

До этого «Трабзонспор» разошелся миром в пяти встречах кряду. Как долго продлится серия?

Последние матчи: «Трабзонспор» в сентябре провел три матча. Все встречи закончились вничью.

До этого команда разошлась миром с «Эюпспором» (0:0), «Бешикташем» (1:1) и «Кайсериспором» (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В августе «Трабзонспор» разочаровал фанатов в квалификации Лиги конференций. Клуб не вышел в основную сетку турнира, уступив «Санкт-Галлену».

У «Трабзонспора» затянулась ничейная серия. Команда подписывала мировую в пяти встречах кряду.

Последний раз клубы играли друг с другом 28 апреля. Тогда «Трабзонспор» дома победил «Газиантеп» со счетом 4:2.

Статистика для ставок

В сентябре «Газиантеп» проиграл два матча кряду

Ничейная серия «Трабзонспора» составляет пять матчей

28 апреля «Трабзонспор» дома победил «Газиантеп» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом 1.90.

Прогноз: у гостей затянулась ничейная серия. «Трабзонспор» будет действовать максимально активно и постарается победить.

Ставка: Победа «Трабзонспора» за 2.19.

Прогноз: еще один прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90