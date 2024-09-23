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    «Трабзонспор» завоюет три очка?

    «Газиантеп» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Трабзонспор»
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    «Трабзонспор»
    23 сентября в 6-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Трабзонспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Сентября 2024 года

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •  Газиантеп 20:00 Трабзонспор

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: «Газиантеп» неудачно начал новый сезон. Клуб находится в зоне вылета.

    На данный момент «Газиантеп» располагается на 16-м месте в таблице. У команды три очка по итогам четырех встреч.

    Последние матчи: В прошлом месяце «Газиантеп» добился одной победы. Клуб смог взять верх над «Бодрумспором» со счетом 1:0.

    В сентябре у «Газиантепа» два поражения кряду. Сначала команда уступила «Сивасспору» (2:3), а затем — «Галатасараю» (1:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Газиантепу» нужно срочно исправлять ситуацию. В противном случае клуб может застрять в зоне вылета.

    Букмекеры считают гостей фаворитами. Но «Газиантеп» не стоит недооценивать. Хозяева при поддержке своих фанатов сделают всё, чтобы добиться положительного результата.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «Трабзонспор» в чемпионате Турции располагается на 13-й позиции в таблице. У клуба 4 набранных очка.

    До этого «Трабзонспор» разошелся миром в пяти встречах кряду. Как долго продлится серия?

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    • Последние матчи: «Трабзонспор» в сентябре провел три матча. Все встречи закончились вничью.

    До этого команда разошлась миром с «Эюпспором» (0:0), «Бешикташем» (1:1) и «Кайсериспором» (2:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В августе «Трабзонспор» разочаровал фанатов в квалификации Лиги конференций. Клуб не вышел в основную сетку турнира, уступив «Санкт-Галлену».

    У «Трабзонспора» затянулась ничейная серия. Команда подписывала мировую в пяти встречах кряду.

    Последний раз клубы играли друг с другом 28 апреля. Тогда «Трабзонспор» дома победил «Газиантеп» со счетом 4:2.

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    Статистика для ставок

    • В сентябре «Газиантеп» проиграл два матча кряду

    • Ничейная серия «Трабзонспора» составляет пять матчей

    • 28 апреля «Трабзонспор» дома победил «Газиантеп» со счетом 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: у гостей затянулась ничейная серия. «Трабзонспор» будет действовать максимально активно и постарается победить.

    Ставка: Победа «Трабзонспора» за 2.19.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.90

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