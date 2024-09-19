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    Сможет ли «Ахмат» одержать первую победу после возвращения Ташуева?

    Пари НН — Ахмат: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ахмат»
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    Сергей Ташуев — главный тренер «Ахмата»
    19 сентября в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России сыграют «Пари НН» и «Ахмат». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 19 Сентября 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 18:30 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы занимают последнее 4-е место в группе С Кубка России с 1-м очком в активе после 3-х туров. «Пари НН» пока не очень удачно выступает на турнире.

    К тому же, нижегородцы находятся на грани с зоной стыка в РПЛ, занимая 12-е место и набрав 7 баллов.

    Пари НН — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России «Пари НН» поделила очки с «Факелом» (0:0), а до этого команда также сыграла вничью с «Динамо» (0:0) в рамках товарищеского противостояния.

    «Пари НН» не может победить на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах. В прошлых 4-х встречах команда и вовсе не забила ни одного гола.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нижегородцы провалили старт нынешнего сезона, а затем выиграли парочку матчей. После этого «Пари НН» снова потух и пока не может победить.

    Последний раз нижегородцы обыгрывали «Ахмат» 14-го августа 2023-го года со счетом 2:0. Сможет ли «Пари НН» зацепиться за очки в предстоящем матче? Большой вопрос...

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Грозненцы, также как и «Пари НН», провалили начало нынешнего сезона, уступая соперникам практически во всех матчах.

    В группе С Кубка России «Ахмат» занимает 3-е место с 3 очками в активе. К тому же, в РПЛ команда располагается на последней 16-й позиции (5 баллов).

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  • 15/09/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «Ахмат» проиграл «Динамо» (2:4), упустив ничейный результат на 90+3-й минуте. До этого грозненцы сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2) в товарищеском матче.

    «Ахмат» все никак не может победить, в последних 9-и матчах во всех турнирах у команды 5 поражений и 4 ничейных результата. В прошлых 5-и встречах грозненцы забили 7 голов при 11-и пропущенных.

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    Состояние команды: Не так давно в «Ахмате» назначили Сергея Ташуева на пост главного тренера команды. В 1-м официальном матче под руководством нового специалиста грозненцы едва не зацепились за очки в матче с московским «Динамо».

    Стоит отметить, что нападающий «Ахмата» Бернард Бериша за 2 матча в рамках Кубка России забил 2 гола, занимая 7-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» не может победить на протяжении 9-и последних матчей

    • У «Пари НН» 0 побед в последних 7-и встречах

    • В последних 2-х очных встречах «Ахмат» обыграл «Пари НН» с общим счетом 9:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа «Пари НН» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: «Ахмат» постарается одержать 1-ю победу после возвращения Ташуева на пост главного тренера команды.

    Ставка: Победа «Ахмата» за 2.45.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ахмат» забьет минимум парочку голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ахмата» 1.5 больше за 2.40.

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    «Пари НН» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ахмат» одержать первую победу после возвращения Ташуева?
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