Пари НН
Ахмат
«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы занимают последнее 4-е место в группе С Кубка России с 1-м очком в активе после 3-х туров. «Пари НН» пока не очень удачно выступает на турнире.
К тому же, нижегородцы находятся на грани с зоной стыка в РПЛ, занимая 12-е место и набрав 7 баллов.
Пари НН — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России «Пари НН» поделила очки с «Факелом» (0:0), а до этого команда также сыграла вничью с «Динамо» (0:0) в рамках товарищеского противостояния.
«Пари НН» не может победить на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах. В прошлых 4-х встречах команда и вовсе не забила ни одного гола.
Состояние команды: Нижегородцы провалили старт нынешнего сезона, а затем выиграли парочку матчей. После этого «Пари НН» снова потух и пока не может победить.
Последний раз нижегородцы обыгрывали «Ахмат» 14-го августа 2023-го года со счетом 2:0. Сможет ли «Пари НН» зацепиться за очки в предстоящем матче? Большой вопрос...
«Ахмат»
Турнирное положение: Грозненцы, также как и «Пари НН», провалили начало нынешнего сезона, уступая соперникам практически во всех матчах.
В группе С Кубка России «Ахмат» занимает 3-е место с 3 очками в активе. К тому же, в РПЛ команда располагается на последней 16-й позиции (5 баллов).
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «Ахмат» проиграл «Динамо» (2:4), упустив ничейный результат на 90+3-й минуте. До этого грозненцы сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2) в товарищеском матче.
«Ахмат» все никак не может победить, в последних 9-и матчах во всех турнирах у команды 5 поражений и 4 ничейных результата. В прошлых 5-и встречах грозненцы забили 7 голов при 11-и пропущенных.
Состояние команды: Не так давно в «Ахмате» назначили Сергея Ташуева на пост главного тренера команды. В 1-м официальном матче под руководством нового специалиста грозненцы едва не зацепились за очки в матче с московским «Динамо».
Стоит отметить, что нападающий «Ахмата» Бернард Бериша за 2 матча в рамках Кубка России забил 2 гола, занимая 7-е место в списке лучших бомбардиров турнира.
Статистика для ставок
- «Ахмат» не может победить на протяжении 9-и последних матчей
- У «Пари НН» 0 побед в последних 7-и встречах
- В последних 2-х очных встречах «Ахмат» обыграл «Пари НН» с общим счетом 9:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа «Пари НН» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.
- 1.82Манчестер Сити — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.55ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Болонья — Шахтер Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ахмат» постарается одержать 1-ю победу после возвращения Ташуева на пост главного тренера команды.
Ставка: Победа «Ахмата» за 2.45.
Прогноз: Можно предположить, что «Ахмат» забьет минимум парочку голов в предстоящем матче.
Ставка: Индивидуальный тотал «Ахмата» 1.5 больше за 2.40.