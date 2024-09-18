18 сентября в отложенном матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Хетафе». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» по итогам четырех матчей находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-ю позицию.

«Бетис» набрал пять очков, на два балла отставая от зоны еврокубков, а также на два балла опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги севильцы на своем поле обыграли «Леганес» (2:0).

Этот успех стал для андалузцев третьим и в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании и Лигу конференций.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Карвальо, Хуанми, Бартра, Иско, Бакамбю, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх (контрольных и официальных), «Бетис» проиграл лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.

Это свидетельствует о противоречивой форме хозяев, тем не менее, три победы в пяти последних матчах, а также фактор своего поля, говорят в пользу хозяев.

Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после четырех стартовых поединков испанского первенства набрал три очка.

«Хетафе» находится в зоне вылета, отставая от 17-й безопасной позиции на один балл, тогда как по потерянным очкам «асулонес» находятся вне «трясины».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Севилье» со счетом 0:1.

Это поражение прервало ничейную серию коллектива в четыре поединка, один из которых был товарищеским, а четыре — на испанский чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Альдерете, Майораль, Аберден, Родригес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (официальных и товарищеских) «Хетафе» проиграл лишь раз при четырех ничьих и одной победе.

Это свидетельствует о неуступчивости гостей, которые способны если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого соперника.

Кристантус Уче — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Бетиса» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Бетис» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Хетафе» забивали меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.10, победа «Хетафе» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.47.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивала только одна команда. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.

Ставка: только одна команда забьет за 2.13.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в трех из пяти их последних матчей.

Ставка: «Бетис» победит за 1.90