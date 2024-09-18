Бетис
Хетафе
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» по итогам четырех матчей находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-ю позицию.
«Бетис» набрал пять очков, на два балла отставая от зоны еврокубков, а также на два балла опережая зону вылета.
Бетис — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги севильцы на своем поле обыграли «Леганес» (2:0).
Этот успех стал для андалузцев третьим и в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании и Лигу конференций.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Карвальо, Хуанми, Бартра, Иско, Бакамбю, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних играх (контрольных и официальных), «Бетис» проиграл лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.
Это свидетельствует о противоречивой форме хозяев, тем не менее, три победы в пяти последних матчах, а также фактор своего поля, говорят в пользу хозяев.
Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» после четырех стартовых поединков испанского первенства набрал три очка.
«Хетафе» находится в зоне вылета, отставая от 17-й безопасной позиции на один балл, тогда как по потерянным очкам «асулонес» находятся вне «трясины».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Севилье» со счетом 0:1.
Это поражение прервало ничейную серию коллектива в четыре поединка, один из которых был товарищеским, а четыре — на испанский чемпионат.
Не сыграют: травмированы — Альдерете, Майораль, Аберден, Родригес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах (официальных и товарищеских) «Хетафе» проиграл лишь раз при четырех ничьих и одной победе.
Это свидетельствует о неуступчивости гостей, которые способны если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого соперника.
Кристантус Уче — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Бетиса» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Бетис» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Хетафе» забивали меньше 1,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.10, победа «Хетафе» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.47.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивала только одна команда. Так было и в их двух последних домашних поединках.
При этом в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.
Ставка: только одна команда забьет за 2.13.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в трех из пяти их последних матчей.
Ставка: «Бетис» победит за 1.90