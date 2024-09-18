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    Оставит ли «Бетис» в зоне вылета «Хетафе»?

    Бетис — Хетафе: прогноз и ставка

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    Витор Роке («Бетис»)
    18 сентября в отложенном матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Хетафе». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Сентября 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 20:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
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    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» по итогам четырех матчей находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-ю позицию.

    «Бетис» набрал пять очков, на два балла отставая от зоны еврокубков, а также на два балла опережая зону вылета.

    Бетис — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги севильцы на своем поле обыграли «Леганес» (2:0).

    Этот успех стал для андалузцев третьим и в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании и Лигу конференций.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Карвальо, Хуанми, Бартра, Иско, Бакамбю, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх (контрольных и официальных), «Бетис» проиграл лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.

    Это свидетельствует о противоречивой форме хозяев, тем не менее, три победы в пяти последних матчах, а также фактор своего поля, говорят в пользу хозяев.

    Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» после четырех стартовых поединков испанского первенства набрал три очка.

    «Хетафе» находится в зоне вылета, отставая от 17-й безопасной позиции на один балл, тогда как по потерянным очкам «асулонес» находятся вне «трясины».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Севилье» со счетом 0:1.

    Это поражение прервало ничейную серию коллектива в четыре поединка, один из которых был товарищеским, а четыре — на испанский чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Альдерете, Майораль, Аберден, Родригес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (официальных и товарищеских) «Хетафе» проиграл лишь раз при четырех ничьих и одной победе.

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    Это свидетельствует о неуступчивости гостей, которые способны если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого соперника.

    Кристантус Уче — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Бетиса» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Бетис» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Хетафе» забивали меньше 1,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.10, победа «Хетафе» — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.47.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивала только одна команда. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.13.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в трех из пяти их последних матчей.

    Ставка: «Бетис» победит за 1.90

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