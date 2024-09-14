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    Черноморец — Енисей: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Енисей»
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    Андрей Окладников (в центре) вернулся в «Енисей» из «Черноморца»
    14 сентября в 10-м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Черноморец» и «Енисей». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 14 Сентября 2024 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 18:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Черноморец»

    Турнирное положение: сейчас «Черноморец» занимает 11-е место в таблице Первой лиги с 11 очками.

    Последние матчи: в 9-м туре команда в прагматичном стиле победила в гостях «КАМАЗ» со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил головой защитник Евгений Черов, пришедший в команду с новым главным тренером Олегом Василенко.

    Ранее была ничья на своем поле с «Родиной» (2:2) и с «Торпедо» (1:1).

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    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: недавно был уволен прежний главный тренер Вадим Гаранин, а на его место пришел Олег Василенко, который выводил «Факел» в РПЛ. Это системный тренер со своей спецификой игры, который уже начал менять игру команды. Задачи перед «Черноморцем» по-прежнему стоят большие.

    «Енисей»

    Турнирное положение: после девяти туров дружина Андрея Тихонова идет на девятом месте в таблице Первой лиги с 12 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 9-м туре «Енисей» смог увезти три очка с выезда в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». Игра получилась очень закрытой, а единственный мяч красноярцы смогли забить в самой концовке после точного удара Данила Григорьева.

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    До этого было домашнее поражение от «Балтики» (1:2) и выездное от «Чайки» (0:2).

    Не сыграют: травмированы защитник Цесь и под вопросом участие младшего сына Дениса Тихонова.

    Состояние команды: с начала сезона «Енисей» испытывает нехватку игроков, обойма у Тихонова очень слабая, и ему приходится постоянно изворачиваться в поисках оптимального варианта. Тем не менее, игра команды радует глаз, даже в условиях ограниченности выбора. Впрочем, перед закрытием окна «Енисей» немного усилил состав новыми футболистами.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Черноморец» проиграл «Енисею» дома 0:2

    • Матч в Красноярске завершился победой хозяев 3:1

    • В позапрошлом сезоне «Енисей» выиграл в гостях 2:1, но уступил дома 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Черноморца» дают 2,0, а на «Енисей» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,38.

    Прогноз: обе команды стремятся играть в атаку, впереди у них неплохие исполнители (особенно у «Черноморца), скорее всего, игра будет проходить на встречных курсах и голов должно быть довольно много по меркам Первой лиги.

    Ставка: тотал больше 2 за 1,79.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,95.

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    «Черноморец» — «Енисей»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Сшибка двух атакующих команд
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