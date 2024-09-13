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    Возьмет ли «Согдиана» три очка?

    «Кызылкум» — «Согдиана». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Кызылкум» — «Согдиана»
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    «Согдиана»
    13 сентября в 18-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и «Согдиана». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — «Согдиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 13 Сентября 2024 года

    Кызылкум

  • Зарафшана
    •  Кызылкум 16:15 Согдиана

    Согдиана

  • Джизак
    •

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: «Кызылкум» нынче борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Нынче команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кызылкум» бледновато выглядит в атаке. В 17 матчах чемпионата команда отличилась всего 17 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Кызылкум» по всем статьям уступил ташкентскому «Локомотиву» (2:4).

    Правда, чуть ранее команда лишь минимально уступила сильному «Насафу». Да и поражение от «Сурхана» получилось минимальным.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кызылкум» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кызылкум» проиграл в 4 своих последних матчах. Так что морально-психологическое состояние игроков оставляет желать лучшего.

    Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков «Кызылкум» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Команде срочно необходимо отрываться от опасной зоны!

    «Согдиана»

    Турнирное положение: «Согдиана» бьется за самые высокие места. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

    Причем «Согдиана» в 17 матчах чемпионата победила 9 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Согдиана» дома минимально уступила «Пахтакору».

    А вот несколько раньше команда учинила разгром ферганскому «Нефтчи» (3:0). Да и «Олимпик» был обыгран, пусть и минимально.

    В 5 своих последних матчах «Согдиана» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Хондамир Мустафакулов — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Отставание от 2 места составляет всего 2 очка. Вот только средняя результативность не дотягивает до 2 забитых мячей за матч.

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    При этом «Согдиана» в апрельской очной встрече переиграла «Кызылкум». Тогда команда добыла минимальную викторию.

    К тому же, до последней коллизии в чемпионате команда выиграла дважды кряду. Причем в победных матчах она не пропустила ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные едут в гости за тремя очками. Терять очки в матче с одним из аутсайдеров для команды непозволительная роскошь.

    Статистика для ставок

    • «Кызылкум» проиграл в 4 своих последних матчах

    • «Согдиана» в среднем забивает меньше 2 голов за матч

    • «Кызылкум» в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.40 и 1.54.

    Прогноз: «Согдиана» сражается за самые высокие места, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и вполне способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Согдианы» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

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    «Кызылкум» — «Согдиана»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Согдиана» три очка?
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