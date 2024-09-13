Кызылкум
Согдиана
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» нынче борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Нынче команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Кызылкум» бледновато выглядит в атаке. В 17 матчах чемпионата команда отличилась всего 17 забитыми мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Кызылкум» по всем статьям уступил ташкентскому «Локомотиву» (2:4).
Правда, чуть ранее команда лишь минимально уступила сильному «Насафу». Да и поражение от «Сурхана» получилось минимальным.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кызылкум» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кызылкум» проиграл в 4 своих последних матчах. Так что морально-психологическое состояние игроков оставляет желать лучшего.
Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков «Кызылкум» выиграл и проиграл по 2 раза.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Команде срочно необходимо отрываться от опасной зоны!
«Согдиана»
Турнирное положение: «Согдиана» бьется за самые высокие места. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.
Причем «Согдиана» в 17 матчах чемпионата победила 9 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Согдиана» дома минимально уступила «Пахтакору».
А вот несколько раньше команда учинила разгром ферганскому «Нефтчи» (3:0). Да и «Олимпик» был обыгран, пусть и минимально.
В 5 своих последних матчах «Согдиана» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Хондамир Мустафакулов — дисквалифицирован.
Состояние команды: Отставание от 2 места составляет всего 2 очка. Вот только средняя результативность не дотягивает до 2 забитых мячей за матч.
При этом «Согдиана» в апрельской очной встрече переиграла «Кызылкум». Тогда команда добыла минимальную викторию.
К тому же, до последней коллизии в чемпионате команда выиграла дважды кряду. Причем в победных матчах она не пропустила ни разу.
Нет сомнений, что номинальные едут в гости за тремя очками. Терять очки в матче с одним из аутсайдеров для команды непозволительная роскошь.
Статистика для ставок
- «Кызылкум» проиграл в 4 своих последних матчах
- «Согдиана» в среднем забивает меньше 2 голов за матч
- «Кызылкум» в среднем забивает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.86.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.40 и 1.54.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Согдиана» сражается за самые высокие места, и явно будет активно атаковать.
Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и вполне способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Согдианы» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40