12 сентября в отложенном матче 25-го тура чемпионата Бразилии по футболу Серия А сыграют «Интернасьонал» и «Форталеза». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 22 туров Серии А находится в самой середине турнирной таблицы на 10-й позиции.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, которая начинается с 12-й строчки, опережая 13-е место вне ее на три балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была также пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле обыграл «Жувентуде» (3:1).

Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива до трех поединков, которые состоялись в рамках национального первенства Бразилии.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Фабрисиу, Вандерсон, Лукка, Куарежма, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх в разных турнирах «Интернасьонал» проиграл лишь раз при трех победах и пяти ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, которая по крайней мере позволяет рассчитывать на ничью, а, возможно, даже и выиграть, ведь в трех из пяти последних матчей он победил.

Весли — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» по итогам 24-х поединков бразильской лиги занимает вторую позицию с отставанием в два балла от лидера «Ботафого».

Команда набрала 48 очков и сыграла на один матч меньше, а значит в случае победы обойдет конкурента и поднимется на первую строчку чемионата.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 25-го тура Серии А, клуб на чужом поле проиграл «Ботафого» со счетом 0:2.

Эта неудача прервала победную серию коллектива в три поединка в разных турнирах, а также остановила беспроигрышную серию в 12 встреч на разных фронтах.

Не сыграют: травмированы — Сантуш, Россетто, Мариньо, Калебе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних матчах в разных турнирах «Форталеза» проиграла лишь раз при 10-ти победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей на три очка, в то же время, поражение в прошлом туре на выезде против конкурента демонстрирует, что и здесь они могут потерять очки.

Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды и третий в Серии А нынешнего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Интернасьонала» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Форталеза» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Фортелезы» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.39 и 1.58.

Прогноз: в 12-ти из 13-ти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних игр хозяева не выиграли.

Ставка: «Форталеза» не проиграет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Форталезы».

Ставка: обе команды забьют за 2.08