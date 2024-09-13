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    Выйдет ли «Форталеза» в лидеры Серии А?

    Интернасьонал — Форталеза: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Форталеза»
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    Хуан Лусеро
    12 сентября в отложенном матче 25-го тура чемпионата Бразилии по футболу Серия А сыграют «Интернасьонал» и «Форталеза». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Сентября 2024 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 01:30 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 22 туров Серии А находится в самой середине турнирной таблицы на 10-й позиции.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, которая начинается с 12-й строчки, опережая 13-е место вне ее на три балла.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была также пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле обыграл «Жувентуде» (3:1).

    Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива до трех поединков, которые состоялись в рамках национального первенства Бразилии.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Фабрисиу, Вандерсон, Лукка, Куарежма, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх в разных турнирах «Интернасьонал» проиграл лишь раз при трех победах и пяти ничьих.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, которая по крайней мере позволяет рассчитывать на ничью, а, возможно, даже и выиграть, ведь в трех из пяти последних матчей он победил.

    Весли — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» по итогам 24-х поединков бразильской лиги занимает вторую позицию с отставанием в два балла от лидера «Ботафого».

    Команда набрала 48 очков и сыграла на один матч меньше, а значит в случае победы обойдет конкурента и поднимется на первую строчку чемионата.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 25-го тура Серии А, клуб на чужом поле проиграл «Ботафого» со счетом 0:2.

    Эта неудача прервала победную серию коллектива в три поединка в разных турнирах, а также остановила беспроигрышную серию в 12 встреч на разных фронтах.

    Не сыграют: травмированы — Сантуш, Россетто, Мариньо, Калебе, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13-ти последних матчах в разных турнирах «Форталеза» проиграла лишь раз при 10-ти победах и двух ничьих.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей на три очка, в то же время, поражение в прошлом туре на выезде против конкурента демонстрирует, что и здесь они могут потерять очки.

    Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды и третий в Серии А нынешнего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Интернасьонала» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Форталеза» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Фортелезы» — в 4.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.39 и 1.58.

    Прогноз: в 12-ти из 13-ти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних игр хозяева не выиграли.

    Ставка: «Форталеза» не проиграет за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Форталезы».

    Ставка: обе команды забьют за 2.08

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    «Интернасьонал» — «Форталеза»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Форталеза» в лидеры Серии А?
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