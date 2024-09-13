13 сентября в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» прошел уже две стадии Кубка Бразилии, в котором начал борьбу с третьего раунда турнира.

Команда выиграла в первом поединке четвертьфинала со счетом 1:0 на своем поле, поэтому выйдет в полуфинал не только в случае победы, но и даже ничьей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле обыграл «Гремио» (3:2).

Коллектив находится в зоне Южноамериканского кубка, занимая девятую позицию. Отставание от зоны плей-офф Кубка Либертадорес составляет восемь очков.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних матчей в разных турнирах «Атлетико Минейро» выиграл при одном поражении.

Это говорит о неплохой форме коллектива, которая уж точно позволяет рассчитывать на ничью, а, возможно, даже и выиграть, с учетом его игрового тонуса.

Гильерме Арана — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона с двумя голами.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» также прошел уже две стадии Кубка Бразилии, где начал борьбу с третьего раунда турнира.

Команда проиграла на выезде в первом поединке четвертьфинала со счетом 0:1, поэтому выйдет в полуфинал только в случае победы, причем в два гола.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 25-го тура Серии А, клуб на чужом поле проиграл «Флуминенсе» со счетом 0:2.

Коллектив находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, занимая шестую позицию. Отрыв от зоны Южноамериканского кубка составляет два балла.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Сан-Паулу» выиграл дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на чужом поле против соперника, который как раз именно сейчас демонстрирует хорошую форму.

Жуан — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Атлетико Минейро» забивала только одна команда

в шести из семи последних матчей «Атлетико Минейро» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Сан-Паулу» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.28. Ничья — в 3.14, победа «Сан-Паулу» — в 3.38.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.54 и 1.52.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. При этом было забито меньше 2,5 голов.

При этом в трех из четырех последних игр гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет и тотал меньше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в трех из четырех последних их матчей.

Ставка: «Атлетико Минейро» победит за 2.28