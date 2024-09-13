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    Выйдет ли «Атлетико Минейро» в полуфинал Кубка?

    Атлетико Минейро — Сан-Паулу: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»
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    Халк («Атлетико Минейро»)
    13 сентября в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» прошел уже две стадии Кубка Бразилии, в котором начал борьбу с третьего раунда турнира.

    Команда выиграла в первом поединке четвертьфинала со счетом 1:0 на своем поле, поэтому выйдет в полуфинал не только в случае победы, но и даже ничьей.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле обыграл «Гремио» (3:2).

    Коллектив находится в зоне Южноамериканского кубка, занимая девятую позицию. Отставание от зоны плей-офф Кубка Либертадорес составляет восемь очков.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних матчей в разных турнирах «Атлетико Минейро» выиграл при одном поражении.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, которая уж точно позволяет рассчитывать на ничью, а, возможно, даже и выиграть, с учетом его игрового тонуса.

    Гильерме Арана — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона с двумя голами.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» также прошел уже две стадии Кубка Бразилии, где начал борьбу с третьего раунда турнира.

    Команда проиграла на выезде в первом поединке четвертьфинала со счетом 0:1, поэтому выйдет в полуфинал только в случае победы, причем в два гола.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 25-го тура Серии А, клуб на чужом поле проиграл «Флуминенсе» со счетом 0:2.

    Коллектив находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, занимая шестую позицию. Отрыв от зоны Южноамериканского кубка составляет два балла.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Сан-Паулу» выиграл дважды при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на чужом поле против соперника, который как раз именно сейчас демонстрирует хорошую форму.

    Жуан — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико Минейро» забивала только одна команда

    • в шести из семи последних матчей «Атлетико Минейро» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Сан-Паулу» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.28. Ничья — в 3.14, победа «Сан-Паулу» — в 3.38.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.54 и 1.52.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. При этом было забито меньше 2,5 голов.

    При этом в трех из четырех последних игр гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет и тотал меньше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в трех из четырех последних их матчей.

    Ставка: «Атлетико Минейро» победит за 2.28

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