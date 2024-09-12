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    Забьют обе команды?

    «Коринтианс» — «Жувентуде». Ставка (к. 2.25) и прогноз на Кубок Бразилии 12 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Жувентуде»
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    «Коринтианс»
    12 сентября в ответном четвертьфинале Кубка Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Жувентуде». Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Жувентуде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» в чемпионате Бразилии занимает только 17-е место с 25 очками. Команда находится в зоне вылета. Это точно не тот результат, на который рассчитывает руководство.

    Последние матчи: В первой встрече «Коринтианс» уступил «Жувентуде» со счетом 1:2. Теперь команда постарается взять реванш.

    В Серии А «Коринтианс» 1 сентября обыграл дома «Фламенго» (2:1).

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    • Состояние команды: «Коринтианс» неудачно проводит текущий сезон. Команда стремится поскорее выйти из зоны вылета.

    На данный момент у «Коринтианса» 5 побед, 10 ничьих и 10 поражений в 25 встречах. Разница мячей составляет 22-31.

    В последних десяти матчах «Коринтианс» одержал две победы.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: В чемпионате Бразилии «Жувентуде» идет на 13-м месте. Команда набрала 29 очков в 25 поединках.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В первом матче победу «Жувентуде» принесли голы Рони Каррильо и Данило Бозы.

    Однако в ответной встрече будет непросто удержать преимущество. Гостям нужно предельно внимательно сыграть в обороне.

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    «Жувентуде» после победы над «Коринтиансом» провел два матча в чемпионате Бразилии. Сначала было поражение от «Интера», а затем ничья с «Куябой».

    Состояние команды: Букмекеры не верят в успех «Жувентуде». Если в первом матче букмекеры затруднялись выделить явного фаворита, то теперь ситуация поменялась. Сможет ли «Коринтианс» добиться успеха и пройти дальше?

    В гостях «Жувентуде» играет не слишком удачно. В предыдущих десяти выездных матчах зафиксированы только две победы.

    Статистика для ставок

    • В первом матче «Жувентуде» выиграл дома 2:1

    • В последних десяти матчах «Коринтианс» одержал две победы

    • «Жувентуде» в сентябре еще не выиграл ни одной встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Коринтианса» дают 1.57, а на «Жувентуде» — 5.75, ничью букмекеры оценивают в 3.75.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

    Прогноз: «Коринтианс» должен собраться после первого матча и сделать работу над ошибками. Хозяева добьются победы.

    Ставка: победа «Коринтианса» с форой (-1) за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что удастся забить обеим командам.

    Ставка: обе забьют за 2.25.

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    «Коринтианс» — «Жувентуде»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на футбол. Забьют обе команды?
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