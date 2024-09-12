«Коринтианс»
Турнирное положение: «Коринтианс» в чемпионате Бразилии занимает только 17-е место с 25 очками. Команда находится в зоне вылета. Это точно не тот результат, на который рассчитывает руководство.
Последние матчи: В первой встрече «Коринтианс» уступил «Жувентуде» со счетом 1:2. Теперь команда постарается взять реванш.
В Серии А «Коринтианс» 1 сентября обыграл дома «Фламенго» (2:1).
Состояние команды: «Коринтианс» неудачно проводит текущий сезон. Команда стремится поскорее выйти из зоны вылета.
На данный момент у «Коринтианса» 5 побед, 10 ничьих и 10 поражений в 25 встречах. Разница мячей составляет 22-31.
В последних десяти матчах «Коринтианс» одержал две победы.
«Жувентуде»
Турнирное положение: В чемпионате Бразилии «Жувентуде» идет на 13-м месте. Команда набрала 29 очков в 25 поединках.
Последние матчи: В первом матче победу «Жувентуде» принесли голы Рони Каррильо и Данило Бозы.
Однако в ответной встрече будет непросто удержать преимущество. Гостям нужно предельно внимательно сыграть в обороне.
«Жувентуде» после победы над «Коринтиансом» провел два матча в чемпионате Бразилии. Сначала было поражение от «Интера», а затем ничья с «Куябой».
Состояние команды: Букмекеры не верят в успех «Жувентуде». Если в первом матче букмекеры затруднялись выделить явного фаворита, то теперь ситуация поменялась. Сможет ли «Коринтианс» добиться успеха и пройти дальше?
В гостях «Жувентуде» играет не слишком удачно. В предыдущих десяти выездных матчах зафиксированы только две победы.
Статистика для ставок
- В первом матче «Жувентуде» выиграл дома 2:1
- В последних десяти матчах «Коринтианс» одержал две победы
- «Жувентуде» в сентябре еще не выиграл ни одной встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Коринтианса» дают 1.57, а на «Жувентуде» — 5.75, ничью букмекеры оценивают в 3.75.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.
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Прогноз: «Коринтианс» должен собраться после первого матча и сделать работу над ошибками. Хозяева добьются победы.
Ставка: победа «Коринтианса» с форой (-1) за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что удастся забить обеим командам.
Ставка: обе забьют за 2.25.