12 сентября в ответном четвертьфинале Кубка Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Жувентуде». Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Жувентуде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» в чемпионате Бразилии занимает только 17-е место с 25 очками. Команда находится в зоне вылета. Это точно не тот результат, на который рассчитывает руководство.

Последние матчи: В первой встрече «Коринтианс» уступил «Жувентуде» со счетом 1:2. Теперь команда постарается взять реванш.

В Серии А «Коринтианс» 1 сентября обыграл дома «Фламенго» (2:1).

Состояние команды: «Коринтианс» неудачно проводит текущий сезон. Команда стремится поскорее выйти из зоны вылета.

На данный момент у «Коринтианса» 5 побед, 10 ничьих и 10 поражений в 25 встречах. Разница мячей составляет 22-31.

В последних десяти матчах «Коринтианс» одержал две победы.

«Жувентуде»

Турнирное положение: В чемпионате Бразилии «Жувентуде» идет на 13-м месте. Команда набрала 29 очков в 25 поединках.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В первом матче победу «Жувентуде» принесли голы Рони Каррильо и Данило Бозы.

Однако в ответной встрече будет непросто удержать преимущество. Гостям нужно предельно внимательно сыграть в обороне.

«Жувентуде» после победы над «Коринтиансом» провел два матча в чемпионате Бразилии. Сначала было поражение от «Интера», а затем ничья с «Куябой».

Состояние команды: Букмекеры не верят в успех «Жувентуде». Если в первом матче букмекеры затруднялись выделить явного фаворита, то теперь ситуация поменялась. Сможет ли «Коринтианс» добиться успеха и пройти дальше?

В гостях «Жувентуде» играет не слишком удачно. В предыдущих десяти выездных матчах зафиксированы только две победы.

Статистика для ставок

В первом матче «Жувентуде» выиграл дома 2:1

В последних десяти матчах «Коринтианс» одержал две победы

«Жувентуде» в сентябре еще не выиграл ни одной встречи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Коринтианса» дают 1.57, а на «Жувентуде» — 5.75, ничью букмекеры оценивают в 3.75.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Коринтианс» должен собраться после первого матча и сделать работу над ошибками. Хозяева добьются победы.

Ставка: победа «Коринтианса» с форой (-1) за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что удастся забить обеим командам.

Ставка: обе забьют за 2.25.