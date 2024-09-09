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    Сенегальцы начнут без прелюдий?

    Бурунди — Сенегал. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 9 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бурунди — Сенегал
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    9 сентября во 2-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Бурунди и Сенегал. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бурунди — Сенегал, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 09 Сентября 2024 года

    Бурунди

  • Бужумбура
    •  Бурунди 16:00 Сенегал

    Сенегал

  • Дакар
    •

    Бурунди

    Турнирное положение: Бурундийцы уж точно поборются за одно из двух первых мест в своем квартете. Вот только стартовая ничья с Коморскими островами (1:1) явно подпортила планы.

    При этом Бурунди неплохо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 3 позиции, в 4 матчах набрав 7 очков.

    Последние матчи: в двух своих последних поединках команда победила. Причем сборная Малави была обыграна драматически (3:2).

    А вот до того Бурунди одолела Сейшельские острова (3:1). Правда, чуть раньше команда не сумела одолеть Кению (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: бурундийцы явно постараются дать бой Сенегалу. Да и пребывание на 1 позиции в группе явно окрылит команду.

    Матчи с сенегальцами для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках сборная Бурунди уступила.

    Очевидно, что хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Лишь обороняться бурундийцы уж точно не собираются.

    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегал явно намеревается стать триумфатором своего квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

    Причем Сенегал в квалификации на Мундиаль выступает весьма продуктивно. В своей группе команда нынче пребывает на 2 месте.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела добыть викторию. Сенегал расписал мировую с Буркина-Фасо (1:1).

    А вот мавританцев команда обыграла минимально. Правда, поединок со сборной ДР Конго принес лишь мировую (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего двух пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: последние победы давались команде весьма и весьма натужно. Зато сенегальцы прекрасно обороняются.

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    При этом Сенегал уже год не знает горечи поражений. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще!

    И уж наверняка команда постарается подняться на первую строчку в группе. Садио Мане и его партнеры уж точно проявят высокую атакующую активность.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Забивать в составе сенегальцев есть кому, да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Бурунди победила в 2 своих последних поединках

    • Сенегал не проигрывает уже год

    • Бурунди в обоих очных поединках уступила Сенегалу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 6.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.71.

    Прогноз: Сенегальцы выглядят куда сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча.

    Сенегальцы будут стараться выбраться на первую строчку, и наверняка будут действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.15

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    Бурунди — Сенегал: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Сенегальцы начнут без прелюдий?
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