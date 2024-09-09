Бурунди
Сенегал
Бурунди
Турнирное положение: Бурундийцы уж точно поборются за одно из двух первых мест в своем квартете. Вот только стартовая ничья с Коморскими островами (1:1) явно подпортила планы.
При этом Бурунди неплохо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 3 позиции, в 4 матчах набрав 7 очков.
Последние матчи: в двух своих последних поединках команда победила. Причем сборная Малави была обыграна драматически (3:2).
А вот до того Бурунди одолела Сейшельские острова (3:1). Правда, чуть раньше команда не сумела одолеть Кению (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: бурундийцы явно постараются дать бой Сенегалу. Да и пребывание на 1 позиции в группе явно окрылит команду.
Матчи с сенегальцами для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках сборная Бурунди уступила.
Очевидно, что хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Лишь обороняться бурундийцы уж точно не собираются.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегал явно намеревается стать триумфатором своего квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.
Причем Сенегал в квалификации на Мундиаль выступает весьма продуктивно. В своей группе команда нынче пребывает на 2 месте.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела добыть викторию. Сенегал расписал мировую с Буркина-Фасо (1:1).
А вот мавританцев команда обыграла минимально. Правда, поединок со сборной ДР Конго принес лишь мировую (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего двух пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: последние победы давались команде весьма и весьма натужно. Зато сенегальцы прекрасно обороняются.
При этом Сенегал уже год не знает горечи поражений. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще!
И уж наверняка команда постарается подняться на первую строчку в группе. Садио Мане и его партнеры уж точно проявят высокую атакующую активность.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Забивать в составе сенегальцев есть кому, да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Бурунди победила в 2 своих последних поединках
- Сенегал не проигрывает уже год
- Бурунди в обоих очных поединках уступила Сенегалу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 6.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.71.
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Прогноз: Сенегальцы выглядят куда сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча.
Сенегальцы будут стараться выбраться на первую строчку, и наверняка будут действовать с позиции силы.
Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.15