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    Кто окажется сильнее в упорном противостоянии?

    КАМАЗ — Черноморец: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Черноморец»
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    КАМАЗ
    7 сентября в рамках 9-го тура российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Черноморец». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Черноморец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 07 Сентября 2024 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 17:30 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинская команда занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 8-ю очками в активе. КАМАЗ не очень удачно стартовал, но у команды есть все шансы подняться выше по турнирной таблицы.

    На своем поле челнинцы показывают также средние результаты, занимает 11-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 5 очков из 15-и возможных.

    Последние матчи: В прошедшем туре КАМАЗ сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0), а до этого проиграл «Балтике» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 87-й минуте.

    В последних 5-и встречах КАМАЗ проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и выиграл. В этих матчах команда забила 5 голов при 2-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Как правило, КАМАЗ играет в закрытый футбол, а матчи получаются низовыми. У команды порядок с обороной, но проблемы с результативностью.

    Несмотря на это, полузащитник КАМАЗа Павел Горелов делит 2-ю строчку в списке лучших бомбардиров лиги, забив 3 гола в нынешнем сезоне — это половина от всех голов челнинской команды.

    «Черноморец»

    Турнирное положение: Команда набрала столько же очков, сколько и у КАМАЗа (8), но занимает лишь 14-е место в таблице Первой лиги после 8-и туров.

    «Черноморец» занимает последнее 18-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав лишь 1 балл из 12-и возможных. К тому же, за это время команда забила лишь 2 мяча.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» (2:2), сравняв счет на 67-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Торпедо» (1:1).

    В последние 5 матчей у «Черноморца» лишь 1 победа над «Тюменью» (2:1), а также по 2 поражения и ничьих. Команда забила 6 голов за этот период при 8-и пропущенных.

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    Состояние команды: В последнее время «Черноморец» стал регулярно набирать очки, а до этого в большинстве случаев проигрывал.

    В последних 5-и очных встречах команда дважды обыгрывала КАМАЗ (1:0 и 2:1). Сможет ли на сей раз «Черноморец» одолеть челнинцев? На чужом поле это будет сделать очень не просто...

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах КАМАЗ проиграл только 1 раз

    • В последних 3-х матчах «Черноморец» забивал минимум 1 гол за игру и ни разу не проиграл

    • «Черноморец» не может победить на чужом поле на протяжении 4-и последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа КАМАЗа и «Черноморца» оценена одинаковыми коэффициентами — 2.85. На ничью ставки принимаются с таким же коэффициентом — 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.70 и 1.45.

    Прогноз: Можно предположить, что хозяева окажутся сильнее своего соперника и наберут 3 очка.

    Ставка: Победа КАМАЗа за 2.85.

    Прогноз: В 1-м тайме команды не забьют ни одного гола. Матч, в целом, получится низовым.

    Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.20.

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    КАМАЗ — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. Кто окажется сильнее в упорном противостоянии?
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