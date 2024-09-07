7 сентября в рамках 9-го тура российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Черноморец». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Черноморец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинская команда занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 8-ю очками в активе. КАМАЗ не очень удачно стартовал, но у команды есть все шансы подняться выше по турнирной таблицы.

На своем поле челнинцы показывают также средние результаты, занимает 11-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 5 очков из 15-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре КАМАЗ сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0), а до этого проиграл «Балтике» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 87-й минуте.

В последних 5-и встречах КАМАЗ проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и выиграл. В этих матчах команда забила 5 голов при 2-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Как правило, КАМАЗ играет в закрытый футбол, а матчи получаются низовыми. У команды порядок с обороной, но проблемы с результативностью.

Несмотря на это, полузащитник КАМАЗа Павел Горелов делит 2-ю строчку в списке лучших бомбардиров лиги, забив 3 гола в нынешнем сезоне — это половина от всех голов челнинской команды.

«Черноморец»

Турнирное положение: Команда набрала столько же очков, сколько и у КАМАЗа (8), но занимает лишь 14-е место в таблице Первой лиги после 8-и туров.

«Черноморец» занимает последнее 18-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав лишь 1 балл из 12-и возможных. К тому же, за это время команда забила лишь 2 мяча.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» (2:2), сравняв счет на 67-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Торпедо» (1:1).

В последние 5 матчей у «Черноморца» лишь 1 победа над «Тюменью» (2:1), а также по 2 поражения и ничьих. Команда забила 6 голов за этот период при 8-и пропущенных.

Состояние команды: В последнее время «Черноморец» стал регулярно набирать очки, а до этого в большинстве случаев проигрывал.

В последних 5-и очных встречах команда дважды обыгрывала КАМАЗ (1:0 и 2:1). Сможет ли на сей раз «Черноморец» одолеть челнинцев? На чужом поле это будет сделать очень не просто...

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах КАМАЗ проиграл только 1 раз

В последних 3-х матчах «Черноморец» забивал минимум 1 гол за игру и ни разу не проиграл

«Черноморец» не может победить на чужом поле на протяжении 4-и последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа КАМАЗа и «Черноморца» оценена одинаковыми коэффициентами — 2.85. На ничью ставки принимаются с таким же коэффициентом — 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.70 и 1.45.

Прогноз: Можно предположить, что хозяева окажутся сильнее своего соперника и наберут 3 очка.

Ставка: Победа КАМАЗа за 2.85.

Прогноз: В 1-м тайме команды не забьют ни одного гола. Матч, в целом, получится низовым.

Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.20.