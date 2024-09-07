7 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Грузия и Чехия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Чехия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: Грузия впервые в истории вышла на крупный турнир — Евро-2024, куда попала через плей-офф, в котором обыграла Люксембург и Грецию.

Грузия на этом не остановилась и добилась сенсационного результата, сумев выйти в 1/8 финала континентального первенства.

Последние матчи: в своей предыдущей игре сборная в рамках как раз 1/8 финала Евро-2024 уступила будущего победителю турнира — Испании (1:4).

Это поражение прервало беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на официальные матчи в рамках чемпионата Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх Грузия проиграла лишь дважды при четырех победах и одной ничьей.

С такой формой кавказцы имеют неплохие шансы если не обыграть непростого соперника, то по крайней мере сыграть вничью, особенно если учесть фактор своего поля.

Жорж Микаутадзе — лучший бомбардир команды в финальной части Евро-2024 с тремя голами.

Чехия

Турнирное положение: Чехия смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла вторую позицию в своей подгруппе, которую выиграла Албания.

Чехия в финальной части континентального первенства не смогла выйти из группы, заняв четвертое место и пропустив вперед в том числе Грузию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 сборная проиграла Турции (1:2).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках при одной ничьей, которая пришлась как раз на встречу с нынешним соперником — 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх Чехия не знает побед при двух поражениях и одной мировой.

Эта безвыигрышная серия говорит о не лучшей форме сборной, поэтому ей будет непросто даже не проиграть в Тбилиси.

Три гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Грузии забивали обе команды

в трех последних матчах Чехия не выиграла

в семи из восьми последних матчей Чехии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.45, успех Грузии — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются букмекерами с идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из восьми их последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей Чехии было именно так.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15