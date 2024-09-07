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    Обыграет ли Грузия Чехию?

    Грузия — Чехия: прогноз и ставка

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    Хвича Кварацхелия (Грузия)
    7 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Грузия и Чехия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Чехия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 07 Сентября 2024 года

    Грузия

  • Тбилиси
    •  Грузия 19:00 Чехия

    Чехия

  • Прага
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    Грузия

    Турнирное положение: Грузия впервые в истории вышла на крупный турнир — Евро-2024, куда попала через плей-офф, в котором обыграла Люксембург и Грецию.

    Грузия на этом не остановилась и добилась сенсационного результата, сумев выйти в 1/8 финала континентального первенства.

    Грузия — Чехия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре сборная в рамках как раз 1/8 финала Евро-2024 уступила будущего победителю турнира — Испании (1:4).

    Это поражение прервало беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на официальные матчи в рамках чемпионата Европы.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх Грузия проиграла лишь дважды при четырех победах и одной ничьей.

    С такой формой кавказцы имеют неплохие шансы если не обыграть непростого соперника, то по крайней мере сыграть вничью, особенно если учесть фактор своего поля.

    Жорж Микаутадзе — лучший бомбардир команды в финальной части Евро-2024 с тремя голами.

    Чехия

    Турнирное положение: Чехия смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла вторую позицию в своей подгруппе, которую выиграла Албания.

    Чехия в финальной части континентального первенства не смогла выйти из группы, заняв четвертое место и пропустив вперед в том числе Грузию.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда Евро-2024 сборная проиграла Турции (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках при одной ничьей, которая пришлась как раз на встречу с нынешним соперником — 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх Чехия не знает побед при двух поражениях и одной мировой.

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    Эта безвыигрышная серия говорит о не лучшей форме сборной, поэтому ей будет непросто даже не проиграть в Тбилиси.

    Три гола команды в финальной части Евро-2024 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Грузии забивали обе команды

    • в трех последних матчах Чехия не выиграла

    • в семи из восьми последних матчей Чехии забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.45, успех Грузии — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются букмекерами с идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из восьми их последних выездных поединков.

    При этом в трех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей Чехии было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

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    Грузия — Чехия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Грузия Чехию?
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