5 сентября в венгерском городе Залаэгерсег пройдет матч первого тура Лиги наций в дивизионе С, в котором сборная Белоруссии сыграет против национальной команды Болгарии. Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Белоруссия — Болгария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Белоруссия

Турнирное положение: Сборная Белоруссии никогда в своей истории не квалифицировалась ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы.

А в прошлом розыгрыше Лиги наций белорусы финишировали последними в своем квартете дивизиона С, но смогли избежать вылета в дивизион Д.

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Последние матчи: В отборе к ЧЕ-2024 «белые крылья» финишировали четвертыми, опередив только Андорру и Косово. А после завершения они провели четыре товарняка, проиграв в них трижды и раз сыграв вничью. В начале лета они по 0:4 уступили России и Израилю.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Белоруссии к этому поединку подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписала одну мировую и трижды терпела фиаско. Причем за все это время она не смогла забить ни одного гола.

Перед этим же белорусы не уступали на протяжении четырех встреч, выиграв два из них и не пропускав в трех случаях.

Болгария

Турнирное положение: Призер чемпионата мира 1994 года в последнее время переживает сильный спад.

Сейчас сборная Болгарии и вовсе скатилась до уровня команд-карликов, занимая зачастую в отборочных группах последние и предпоследние места.

Последние матчи: В квалификации к ЧЕ-2024 болгары финишировали на последней пятой строке в группе, так ни разу и не победив. По завершению отборочной компании они отыграли четыре товарняка, раз победив и трижды сыграв вничью.

В двух своих предыдущих поединках они расписали мировые с Румынией 0:0 и Словенией 1:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: К этой игре сборная Болгарии подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз победила и пять встреч свела вничью. До этого же она четыре поединка кряду проиграла. Отметим, что болгары выиграли только одну игру из 15 предыдущих с учетом всех турниров.

Статистика для ставок

Между собой эти сборные провели восемь встреч, пять которых выиграли болгары и трижды побеждали белорусы

Предыдущие две игры остались за Белоруссией

Последний раз между собой эти команды играли в феврале 2020 года, и тогда победила Белоруссия со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Болгарии — 2.08, победа Белоруссии — 4.00, ничья — 3.47.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.61 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим с Х на номинальных хозяев поля, ведь они выиграли две предыдущие игры у болгар.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.88.

Прогноз: И также еще рекомендуем поставить на обмен забитыми мячами, так как в очных противостояниях эти команда часто огорчали друг друга.

Ставка: обе забьют 2.03.