4 сентября в 22-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Копетдаг». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Копетдаг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Шагадам» в 19 матчах добыл 9 побед при 10 поражениях. Да и с реализацией у команды складывается не особо — 25 забитых мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» по всем статьям уступил «Алтын Асыру» (0:2).

Причем команда до того нанесла поражение «Ашхабаду» (3:1). А вот встреча с «Аркадагом» завершилась болезненной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шагадам» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: оборона «Шагадама» ошибается чересчур часто. В 19 матчах команда пропустила уже 28 мячей.

Матчи против «Копетдага» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Шагадам» выиграл и проиграл по 2 раза.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в двух последних очных поединках команда побеждала.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» борется лишь за выживание. На текущий момент команда пребывает на скромном 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Копетдаг» крайне нерезультативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 13 раз расписалась в воротах соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Копетдаг» расписал мировую с «Ашхабадом» (1:1).

До того команда уступила «Ахалу» со счетом 1:4. А вот поединок с «Небитчи» завершился боевой ничьей (1:1).

В пяти своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Копетдаг» пропустил 37 мячей в 19 поединках чемпионата Туркменистана.

При этом «Копетдаг» выиграл всего в 3 матчах чемпионата. Да и средняя результативность составляет не доходит до гола за матч.

В майском очном поединке команда уступила «Шагадаму». Причем то поражение получилось минимальным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Копетдаг» уж точно не собирается лишь обороняться.

Статистика для ставок

«Копетдаг» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Шагадам» обыграл «Копетдаг» в 2 последних очных поединках

И те, и другие пропускают в среднем более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.52 и 1.51.

Прогноз: «Шагадам» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

«Копетдаг» нынче крайне нестабилен, к тому же в среднем пропускает чуть меньше 2 голов за матч.

Ставка: Победа «Шагадама» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.52