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    Три зачетных балла для «Шагадама»?

    Шагадам — Копетдаг: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Копетдаг»
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    «Шагадам»
    4 сентября в 22-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Копетдаг». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Копетдаг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 04 Сентября 2024 года

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •  Шагадам 17:00 Копетдаг

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» в 19 матчах добыл 9 побед при 10 поражениях. Да и с реализацией у команды складывается не особо — 25 забитых мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» по всем статьям уступил «Алтын Асыру» (0:2).

    Причем команда до того нанесла поражение «Ашхабаду» (3:1). А вот встреча с «Аркадагом» завершилась болезненной коллизией (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шагадам» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: оборона «Шагадама» ошибается чересчур часто. В 19 матчах команда пропустила уже 28 мячей.

    Матчи против «Копетдага» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Шагадам» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в двух последних очных поединках команда побеждала.

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» борется лишь за выживание. На текущий момент команда пребывает на скромном 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Копетдаг» крайне нерезультативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 13 раз расписалась в воротах соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Копетдаг» расписал мировую с «Ашхабадом» (1:1).

    До того команда уступила «Ахалу» со счетом 1:4. А вот поединок с «Небитчи» завершился боевой ничьей (1:1).

    В пяти своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Копетдаг» пропустил 37 мячей в 19 поединках чемпионата Туркменистана.

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    При этом «Копетдаг» выиграл всего в 3 матчах чемпионата. Да и средняя результативность составляет не доходит до гола за матч.

    В майском очном поединке команда уступила «Шагадаму». Причем то поражение получилось минимальным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Копетдаг» уж точно не собирается лишь обороняться.

    Статистика для ставок

    • «Копетдаг» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • «Шагадам» обыграл «Копетдаг» в 2 последних очных поединках

    • И те, и другие пропускают в среднем более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.52 и 1.51.

    Прогноз: «Шагадам» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

    «Копетдаг» нынче крайне нестабилен, к тому же в среднем пропускает чуть меньше 2 голов за матч.

    Ставка: Победа «Шагадама» за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.52

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