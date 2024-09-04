Шагадам
Копетдаг
«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Шагадам» в 19 матчах добыл 9 побед при 10 поражениях. Да и с реализацией у команды складывается не особо — 25 забитых мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» по всем статьям уступил «Алтын Асыру» (0:2).
Причем команда до того нанесла поражение «Ашхабаду» (3:1). А вот встреча с «Аркадагом» завершилась болезненной коллизией (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шагадам» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оборона «Шагадама» ошибается чересчур часто. В 19 матчах команда пропустила уже 28 мячей.
Матчи против «Копетдага» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Шагадам» выиграл и проиграл по 2 раза.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в двух последних очных поединках команда побеждала.
«Копетдаг»
Турнирное положение: «Копетдаг» борется лишь за выживание. На текущий момент команда пребывает на скромном 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Копетдаг» крайне нерезультативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 13 раз расписалась в воротах соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Копетдаг» расписал мировую с «Ашхабадом» (1:1).
До того команда уступила «Ахалу» со счетом 1:4. А вот поединок с «Небитчи» завершился боевой ничьей (1:1).
В пяти своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Копетдаг» пропустил 37 мячей в 19 поединках чемпионата Туркменистана.
При этом «Копетдаг» выиграл всего в 3 матчах чемпионата. Да и средняя результативность составляет не доходит до гола за матч.
В майском очном поединке команда уступила «Шагадаму». Причем то поражение получилось минимальным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Копетдаг» уж точно не собирается лишь обороняться.
Статистика для ставок
- «Копетдаг» не побеждал в 4 своих последних матчах
- «Шагадам» обыграл «Копетдаг» в 2 последних очных поединках
- И те, и другие пропускают в среднем более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.52 и 1.51.
- 2.05Шотландия — Польша: прогноз и ставкаПослезавтра в 21:45
- 2.62Гибралтар — Андорра: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.37Волгарь — Астрахань: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Шагадам» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.
«Копетдаг» нынче крайне нестабилен, к тому же в среднем пропускает чуть меньше 2 голов за матч.
Ставка: Победа «Шагадама» за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.52