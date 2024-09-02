2 сентября в 25-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Васко да Гама». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» сражается за выживание в элите. На данный момент команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Витория» лишь на 2 пункта отстает от спасительной 16 позиции. Вот только выиграла команда всего в 6 матчах чемпионата из 24.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Витория» не запишет себе в актив. Команда со счетом 1:2 уступила «Сан-Паулу».

А вот до того «Витория» не сумела одолеть «Крузейро» (2:2). Да и поединок с «Баией» завершился для команды неудачей (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В этих матчах она забила 6 мячей при 6 же пропущенных.

Не сыграют: Камутанга — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех своих последних матчах команда не побеждала. При этом «Витория» пропускает в среднем более гола за матч: 38 мячей в 24 поединках.

Матчи против «Васко да Гама» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Витория» победила 3 раза при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться как можно выбраться из зоны вылета. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» нынче ходит в претендентах на высокие места. На текущий момент команда находится на 8 строчке таблицы.

Причем «Васко да Гама» в 23 матчах чемпионата победил всего 9 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 28 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Васко да Гама» переиграл «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

До того команда одолела тот же «Атлетико Паранаэнсе», причем тоже со счетом 2:1. А вот встреча с «Крисиумой» завершился подписанием мирового соглашения (2:2).

Вообще же, «Васко да Гама» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Фелипе Коутиньо — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. В двух последних матчах «Васко да Гама» победил.

Правда, команда имеет весьма ненадежные тылы. Пропускает «Васко да Гама» в среднем более гола за матч: 34 пропущенных мяча в 23 поединках бразильского чемпионата.

Причем «Васко да Гама» на 8 очков отстает от искомой зоны топ-6. Вот только проиграла команда уже в 10 поединках Серии А.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Да и в своих последних матчах команда выглядела выгодно.

Статистика для ставок

«Витория» не побеждала в 3 своих последних поединках

«Васко да Гама» победила в 2 своих последних матчах

«Витория» пропускает чаще всех в лиге — 38 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.

Прогноз: «Васко да Гама» сейчас выглядит куда выгоднее одного из аутсайдеров чемпионата.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же «Витория» побеждает с огромной натугой.

Ставка: Победа «Васко да Гама» за 3.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27