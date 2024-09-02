Витория Салвадор
Васко да Гама
«Витория»
Турнирное положение: «Витория» сражается за выживание в элите. На данный момент команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Витория» лишь на 2 пункта отстает от спасительной 16 позиции. Вот только выиграла команда всего в 6 матчах чемпионата из 24.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Витория» не запишет себе в актив. Команда со счетом 1:2 уступила «Сан-Паулу».
А вот до того «Витория» не сумела одолеть «Крузейро» (2:2). Да и поединок с «Баией» завершился для команды неудачей (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В этих матчах она забила 6 мячей при 6 же пропущенных.
Не сыграют: Камутанга — травмирован.
Состояние команды: в трех своих последних матчах команда не побеждала. При этом «Витория» пропускает в среднем более гола за матч: 38 мячей в 24 поединках.
Матчи против «Васко да Гама» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Витория» победила 3 раза при 2 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться как можно выбраться из зоны вылета. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» нынче ходит в претендентах на высокие места. На текущий момент команда находится на 8 строчке таблицы.
Причем «Васко да Гама» в 23 матчах чемпионата победил всего 9 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 28 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Васко да Гама» переиграл «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).
До того команда одолела тот же «Атлетико Паранаэнсе», причем тоже со счетом 2:1. А вот встреча с «Крисиумой» завершился подписанием мирового соглашения (2:2).
Вообще же, «Васко да Гама» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Фелипе Коутиньо — травмирован.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. В двух последних матчах «Васко да Гама» победил.
Правда, команда имеет весьма ненадежные тылы. Пропускает «Васко да Гама» в среднем более гола за матч: 34 пропущенных мяча в 23 поединках бразильского чемпионата.
Причем «Васко да Гама» на 8 очков отстает от искомой зоны топ-6. Вот только проиграла команда уже в 10 поединках Серии А.
Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Да и в своих последних матчах команда выглядела выгодно.
Статистика для ставок
- «Витория» не побеждала в 3 своих последних поединках
- «Васко да Гама» победила в 2 своих последних матчах
- «Витория» пропускает чаще всех в лиге — 38 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Химки — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: «Васко да Гама» сейчас выглядит куда выгоднее одного из аутсайдеров чемпионата.
Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же «Витория» побеждает с огромной натугой.
Ставка: Победа «Васко да Гама» за 3.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27