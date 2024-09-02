ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Чей путь в плей-офф ЛЧ проще? Жеребьевка мечты для «Ливерпуля» и испытание для «Барсы» Джанлуиджи БуффонЖеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал? Игорь Дивеев«Химки» — ЦСКА. Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли «Васко да Гама» справиться с «Виторией»?

    «Витория» — «Васко да Гама». Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Витория» — «Васко да Гама»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Димитрий Пайе
    2 сентября в 25-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Васко да Гама». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Сентября 2024 года

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •  Витория Салвадор 00:30 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» сражается за выживание в элите. На данный момент команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Витория» лишь на 2 пункта отстает от спасительной 16 позиции. Вот только выиграла команда всего в 6 матчах чемпионата из 24.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Витория» не запишет себе в актив. Команда со счетом 1:2 уступила «Сан-Паулу».

    А вот до того «Витория» не сумела одолеть «Крузейро» (2:2). Да и поединок с «Баией» завершился для команды неудачей (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В этих матчах она забила 6 мячей при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: Камутанга — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех своих последних матчах команда не побеждала. При этом «Витория» пропускает в среднем более гола за матч: 38 мячей в 24 поединках.

    Матчи против «Васко да Гама» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Витория» победила 3 раза при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться как можно выбраться из зоны вылета. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» нынче ходит в претендентах на высокие места. На текущий момент команда находится на 8 строчке таблицы.

    Причем «Васко да Гама» в 23 матчах чемпионата победил всего 9 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 28 мячей.

  • Чей путь в плей-офф ЛЧ проще? Жеребьевка мечты для «Ливерпуля» и испытание для «Барсы»
  • Анализируем результаты жеребьевки Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Васко да Гама» переиграл «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

    До того команда одолела тот же «Атлетико Паранаэнсе», причем тоже со счетом 2:1. А вот встреча с «Крисиумой» завершился подписанием мирового соглашения (2:2).

    Вообще же, «Васко да Гама» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Фелипе Коутиньо — травмирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. В двух последних матчах «Васко да Гама» победил.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Правда, команда имеет весьма ненадежные тылы. Пропускает «Васко да Гама» в среднем более гола за матч: 34 пропущенных мяча в 23 поединках бразильского чемпионата.

    Причем «Васко да Гама» на 8 очков отстает от искомой зоны топ-6. Вот только проиграла команда уже в 10 поединках Серии А.

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Да и в своих последних матчах команда выглядела выгодно.

    Статистика для ставок

    • «Витория» не побеждала в 3 своих последних поединках

    • «Васко да Гама» победила в 2 своих последних матчах

    • «Витория» пропускает чаще всех в лиге — 38 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.

    Прогноз: «Васко да Гама» сейчас выглядит куда выгоднее одного из аутсайдеров чемпионата.

    Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же «Витория» побеждает с огромной натугой.

    Ставка: Победа «Васко да Гама» за 3.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Уфа — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хольштайн — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Пари НН — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гоффен — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Эррани — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витория» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Васко да Гама» справиться с «Виторией»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры