2 сентября в 25-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Паранаэнсе» и «Палмейрас». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» сражается за попадание в топ-6. На данный момент команда расположилась на 10 строчке турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Паранаэнсе» на 10 пунктов отстает от искомой 6 позиции. Вот только выиграла команда всего в 8 матчах из 22.

Последние матчи: минувший тур чемпионата обернулся для команды коллизией. В поединке с «Васко да Гама» она уступила (1:2).

В своем предыдущем поединке команда с таким же счетом уступила тому же «Васко да Гама». А вот до того «Атлетико Паранаэнсе» обыграл аргентинский «Бельграно» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух своих последних матчах команда потерпела поражения. При этом «Атлетико Паранаэнсе» пропускает в среднем более гола за матч: 26 мячей в 22 поединках чемпионата.

Матчи против «Палмейраса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Атлетико Паранаэнсе» выиграл 1 раз и проиграл дважды.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться прервать свою серию неудач. Да и с атакой у команды относительный порядок.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» нынче ходит в претендентах на лидерство. На текущий момент команда находится на 3 месте.

Причем «Палмейрас» в 24 матчах чемпионата победил 13 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 36 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела победить. В ворота «Куябы» она отправила 5 безответных мячей.

До того команда подписала мировую с «Ботафого» (2:2). А вот встреча с «Сан-Паулу» принесла три зачетных балла (2:1).

Вообще же, «Палмейрас» в 5 своих последних матчах победил всего дважды. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дуду, Хоакин Пикерес — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Палмейрас» не проигрывает в 3 матчах кряду.

Зато команда имеет весьма надежные тылы. Пропускает «Палмейрас» в среднем менее гола за матч: 19 пропущенных мячей в 24 поединках.

Причем «Палмейрас» выиграл в 2 своих последних матчах чемпионата. Да и вообще, «поросята» способны побороться за чемпионский титул.

Нет сомнений, что гости будут действовать первым номером. Да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

Статистика для ставок

«Атлетико Паранаэнсе» проиграл в 2 своих последних поединках

«Поросята» в среднем пропускают менее гола за матч

«Атлетико Паранаэнсе» забивает в среднем чуть более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.

Прогноз: «Палмейрас» бьется за самые высокие места, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, да и «Атлетико Паранаэнсе» нынче находится не в лучшей форме.

Ставка: Победа «Палмейраса» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15