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    Три очка для «поросят»?

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    2 сентября в 25-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Паранаэнсе» и «Палмейрас». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Сентября 2024 года

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Паранаэнсе 00:30 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» сражается за попадание в топ-6. На данный момент команда расположилась на 10 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Паранаэнсе» на 10 пунктов отстает от искомой 6 позиции. Вот только выиграла команда всего в 8 матчах из 22.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата обернулся для команды коллизией. В поединке с «Васко да Гама» она уступила (1:2).

    В своем предыдущем поединке команда с таким же счетом уступила тому же «Васко да Гама». А вот до того «Атлетико Паранаэнсе» обыграл аргентинский «Бельграно» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух своих последних матчах команда потерпела поражения. При этом «Атлетико Паранаэнсе» пропускает в среднем более гола за матч: 26 мячей в 22 поединках чемпионата.

    Матчи против «Палмейраса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Атлетико Паранаэнсе» выиграл 1 раз и проиграл дважды.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться прервать свою серию неудач. Да и с атакой у команды относительный порядок.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» нынче ходит в претендентах на лидерство. На текущий момент команда находится на 3 месте.

    Причем «Палмейрас» в 24 матчах чемпионата победил 13 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 36 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела победить. В ворота «Куябы» она отправила 5 безответных мячей.

    До того команда подписала мировую с «Ботафого» (2:2). А вот встреча с «Сан-Паулу» принесла три зачетных балла (2:1).

    Вообще же, «Палмейрас» в 5 своих последних матчах победил всего дважды. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Дуду, Хоакин Пикерес — травмированы.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Палмейрас» не проигрывает в 3 матчах кряду.

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    Зато команда имеет весьма надежные тылы. Пропускает «Палмейрас» в среднем менее гола за матч: 19 пропущенных мячей в 24 поединках.

    Причем «Палмейрас» выиграл в 2 своих последних матчах чемпионата. Да и вообще, «поросята» способны побороться за чемпионский титул.

    Нет сомнений, что гости будут действовать первым номером. Да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Паранаэнсе» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Поросята» в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Атлетико Паранаэнсе» забивает в среднем чуть более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.

    Прогноз: «Палмейрас» бьется за самые высокие места, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, да и «Атлетико Паранаэнсе» нынче находится не в лучшей форме.

    Ставка: Победа «Палмейраса» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «поросят»?
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