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    «Ливерпуль» нокаутирует «МЮ» благодаря голам Салаха?

    Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в третьем туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Сентября 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и занимает 11-е место в таблице АПЛ.

    Последние матчи: в первом туре «МЮ» кое-как выиграл у «Фулхэма» (1:0) благодаря голу Джошуа Зиркзе незадолго до финального свистка.

    Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Во втором туре «красные дьяволы» потерпели гостевое поражение от «Брайтона» — 1:2.

    Не сыграют: лазарет, как обычно, переполнен. В ближайшем матче не сыграют Лени Йоро, Расмус Хейлунн, Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Виктор Линделефф и Тайрелл Маласия.

    Состояние команды: не покидает ощущение, что хозяева «Манчестер Юнайтед» ошиблись, оставив Эрика тан Хага на посту главного тренера.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Футбол «МЮ» можно назвать приемлемым только в одном случае — если команда готова смириться со статусом середняка.

    На прошлой неделе было хорошо заметно, что «МЮ» тен Хага ничем не лучше дерзкого «Брайтона». Для борьбы за титул или даже за место в топ-4 нужен другой тренер.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» набрал шесть очков в двух матчах и входит в группу команд, которые пока идут без потерь.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре «красные» одержали домашнюю победу над «Брентфордом» — 2:0. Один из мячей снова забил Мохамед Салах.

    Перед этим «Ливерпуль» выиграл с таким же счетом у «Ипсвича».

    Не сыграют: в отличие от «МЮ», у «Ливерпуля» нет кадровых проблем.

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    Состояние команды: пока рано делать выводы, но, кажется, первый период после смены главного тренера пройдет для «Ливерпуля» максимально безболезненно. <

    strong>Арне Слот быстро разобрался, что к чему, а Юрген Клопп совсем недавно отметил, что уже видит позитивные изменения в игре команды.

    С другой стороны, у «Ливерпуля» Слота пока не было серьезной проверки. Понадобится еще какое-то время, прежде чем станет ясно, готовы ли «мерисайдцы» бороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» за титул.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне оба матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в АПЛ завершились вничью — 0:0 на «Энфилде» и 2:2 на «Олд Траффорд»

    • «Манчестер Юнайтед» в четырех предыдущих матчах ни разу не забивал больше одного мяча

    • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» с учетом предыдущей кампании и предсезонки составляет уже 11 матчей

    • «Ливерпуль» пропустил лишь два мяча в семи предыдущих матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 3.84, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Ливерпуля» — за 1.87.

    Прогноз: несмотря на то, что «МЮ» действительно превратился в середняка с чемпионскими амбициями, все равно есть ощущение, что в предстоящем матче лучше обойтись без ставок на исход.

    Это «Олд Траффорд», здесь всегда может произойти что-то эпичное, и даже невнятный «МЮ» все равно способен приятно удивить. К слову, в прошлом сезоне команда тен Хага обыграл здесь «Ливерпуль» в рамках Кубка Англии.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на голы.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.28.

    Прогноз: очевидно, что Салах будет главной проблемой для обороны «МЮ». Скорее всего, египтянин продлит результативную серию.

    Ставка: гол Салаха за 2.22.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» нокаутирует «МЮ» благодаря голам Салаха?
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