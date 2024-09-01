Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и занимает 11-е место в таблице АПЛ.
Последние матчи: в первом туре «МЮ» кое-как выиграл у «Фулхэма» (1:0) благодаря голу Джошуа Зиркзе незадолго до финального свистка.
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Во втором туре «красные дьяволы» потерпели гостевое поражение от «Брайтона» — 1:2.
Не сыграют: лазарет, как обычно, переполнен. В ближайшем матче не сыграют Лени Йоро, Расмус Хейлунн, Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Виктор Линделефф и Тайрелл Маласия.
Состояние команды: не покидает ощущение, что хозяева «Манчестер Юнайтед» ошиблись, оставив Эрика тан Хага на посту главного тренера.
Футбол «МЮ» можно назвать приемлемым только в одном случае — если команда готова смириться со статусом середняка.
На прошлой неделе было хорошо заметно, что «МЮ» тен Хага ничем не лучше дерзкого «Брайтона». Для борьбы за титул или даже за место в топ-4 нужен другой тренер.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» набрал шесть очков в двух матчах и входит в группу команд, которые пока идут без потерь.
Последние матчи: в предыдущем туре «красные» одержали домашнюю победу над «Брентфордом» — 2:0. Один из мячей снова забил Мохамед Салах.
Перед этим «Ливерпуль» выиграл с таким же счетом у «Ипсвича».
Не сыграют: в отличие от «МЮ», у «Ливерпуля» нет кадровых проблем.
Состояние команды: пока рано делать выводы, но, кажется, первый период после смены главного тренера пройдет для «Ливерпуля» максимально безболезненно. <
strong>Арне Слот быстро разобрался, что к чему, а Юрген Клопп совсем недавно отметил, что уже видит позитивные изменения в игре команды.
С другой стороны, у «Ливерпуля» Слота пока не было серьезной проверки. Понадобится еще какое-то время, прежде чем станет ясно, готовы ли «мерисайдцы» бороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» за титул.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне оба матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в АПЛ завершились вничью — 0:0 на «Энфилде» и 2:2 на «Олд Траффорд»
- «Манчестер Юнайтед» в четырех предыдущих матчах ни разу не забивал больше одного мяча
- Беспроигрышная серия «Ливерпуля» с учетом предыдущей кампании и предсезонки составляет уже 11 матчей
- «Ливерпуль» пропустил лишь два мяча в семи предыдущих матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 3.84, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Ливерпуля» — за 1.87.
Прогноз: несмотря на то, что «МЮ» действительно превратился в середняка с чемпионскими амбициями, все равно есть ощущение, что в предстоящем матче лучше обойтись без ставок на исход.
- 3.65Локомотив — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
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Это «Олд Траффорд», здесь всегда может произойти что-то эпичное, и даже невнятный «МЮ» все равно способен приятно удивить. К слову, в прошлом сезоне команда тен Хага обыграл здесь «Ливерпуль» в рамках Кубка Англии.
Оптимальным вариантом здесь будет ставка на голы.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.28.
Прогноз: очевидно, что Салах будет главной проблемой для обороны «МЮ». Скорее всего, египтянин продлит результативную серию.
Ставка: гол Салаха за 2.22.