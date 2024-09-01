«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в третьем туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и занимает 11-е место в таблице АПЛ.

Последние матчи: в первом туре «МЮ» кое-как выиграл у «Фулхэма» (1:0) благодаря голу Джошуа Зиркзе незадолго до финального свистка.

Во втором туре «красные дьяволы» потерпели гостевое поражение от «Брайтона» — 1:2.

Не сыграют: лазарет, как обычно, переполнен. В ближайшем матче не сыграют Лени Йоро, Расмус Хейлунн, Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Виктор Линделефф и Тайрелл Маласия.

Состояние команды: не покидает ощущение, что хозяева «Манчестер Юнайтед» ошиблись, оставив Эрика тан Хага на посту главного тренера.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Футбол «МЮ» можно назвать приемлемым только в одном случае — если команда готова смириться со статусом середняка.

На прошлой неделе было хорошо заметно, что «МЮ» тен Хага ничем не лучше дерзкого «Брайтона». Для борьбы за титул или даже за место в топ-4 нужен другой тренер.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» набрал шесть очков в двух матчах и входит в группу команд, которые пока идут без потерь.

Последние матчи: в предыдущем туре «красные» одержали домашнюю победу над «Брентфордом» — 2:0. Один из мячей снова забил Мохамед Салах.

Перед этим «Ливерпуль» выиграл с таким же счетом у «Ипсвича».

Не сыграют: в отличие от «МЮ», у «Ливерпуля» нет кадровых проблем.

Состояние команды: пока рано делать выводы, но, кажется, первый период после смены главного тренера пройдет для «Ливерпуля» максимально безболезненно. <

strong>Арне Слот быстро разобрался, что к чему, а Юрген Клопп совсем недавно отметил, что уже видит позитивные изменения в игре команды.

С другой стороны, у «Ливерпуля» Слота пока не было серьезной проверки. Понадобится еще какое-то время, прежде чем станет ясно, готовы ли «мерисайдцы» бороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» за титул.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне оба матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в АПЛ завершились вничью — 0:0 на «Энфилде» и 2:2 на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» в четырех предыдущих матчах ни разу не забивал больше одного мяча

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» с учетом предыдущей кампании и предсезонки составляет уже 11 матчей

«Ливерпуль» пропустил лишь два мяча в семи предыдущих матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 3.84, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Ливерпуля» — за 1.87.

Прогноз: несмотря на то, что «МЮ» действительно превратился в середняка с чемпионскими амбициями, все равно есть ощущение, что в предстоящем матче лучше обойтись без ставок на исход.

Это «Олд Траффорд», здесь всегда может произойти что-то эпичное, и даже невнятный «МЮ» все равно способен приятно удивить. К слову, в прошлом сезоне команда тен Хага обыграл здесь «Ливерпуль» в рамках Кубка Англии.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на голы.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.28.

Прогноз: очевидно, что Салах будет главной проблемой для обороны «МЮ». Скорее всего, египтянин продлит результативную серию.

Ставка: гол Салаха за 2.22.