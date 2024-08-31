31 августа в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Балтика». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы стартовали в первенстве не столь успешно. После 7 первых туров команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Енисей» в 7 поединках сумел разжиться всего 9 очками. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 5 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре красноярцы не разжились очками. «Енисей» по всем статьям уступил «Чайке» (0:2).

До того команда минимально одолела «Сочи». Да и «Аланию» подшефные Андрея Тихонова обыграли (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы довольно крепки, но стабильностью не блещут. Да и победы у команды получаются натужными.

Поединки с «балтийцами» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Енисей» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что красноярцы постараются зацепиться за очки. Вот только калининградцев команда не может обыграть уже больше 2 лет.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтийцы» явно намерены сходу вернуться в РПЛ. Правда, по итогам первых 7 туров команда находится на 8 месте.

Причем «Балтика» довольно убого выглядит в плане реализации. В 7 матчах команда настреляла лишь 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла сложнейшие три очка. «Балтика» минимально переиграла КАМАЗ.

До того команда по всем статьям уступила «Ротору» (0:2). А от поединок с «Соколом» не выявил победителя (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «балтийцы» не особо преуспевают в плане игры и результатов. Имея прекрасный подбор игроков, команда больше разочаровывает.

При этом «Балтика» выиграла всего в 2 поединках первенства. Да и пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 5 мячей.

А вот проиграли калининградцы всего 1 раз. Да и пора бы сказать свое веское слово лидерам команды!

И уж точно «Балтика» будет максимально активно атаковать. Калининградцам нужно срочно прибавлять в плане креатива и реализации.

Статистика для ставок

«Балтика» в среднем забивает менее гола за матч

Красноярцы в среднем пропускают ровно гол за матч

«Балтика» уже больше 2 лет не проигрывает «Енисею»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

Прогноз: Несмотря на все свои проблемы, «балтийцы» намерены взять три очка, и уж точно будут активно атаковать.

«Балтика» пока не демонстрирует весь свой потенциал, но явно намеревается как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

Ставка: Победа «Балтики» за 3.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28