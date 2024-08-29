В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч «Бетис» — «Кривбасс». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Кривбасс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Испании. «Бетис» новый розыгрыш Ла Лиги начал с двух ничьих: сначала участник Лиги конференций обменялся голами с «Жироной» (1:1), а затем разошёлся миром с «Алавесом» (0:0).

Последние матчи: «Бетис» заняв 7 место в минувшем сезоне получил путёвку в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций, минуя первые три этапа квалификации.

В первом матче раунда плей-офф футболисты испанского клуба переиграла украинский «Кривбасс» (2:0).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Кривбасс» одержал одну победы и четыре раза сыграл вничью.

«Кривбасс»

Турнирная таблица: «Кривбасс» в новом сезоне чемпионата набрал 7 очков, одержав две победы, сыграв одну встречу вничью и потерпев одно поражение.

Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации. На этой стадии отбора украинский клуб уступил в двухматчевой дуэли чешской «Виктории» (1:2 — дома, 0:1 — в гостях).

В Лиге конференций «Кривбасс» уступил домашнюю игру со счетом 0:2.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах украинский коллектив одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и в трёх поединках проиграл

Статистика для ставок

«Кривбасс» одержал одну победу в пяти матчах

«Бетис» не проигрывает на протяжении шести матчей: 2 победы и 4 ничьи

«Кривбасс» и «Бетис» (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.60, а победа «Кривбасса» — в 15.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.44 и 2.50 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.81.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.12.