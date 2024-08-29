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    «Бетис» без труда пройдёт в основную сетку еврокубков?

    «Бетис» — «Кривбасс». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига конференций, 29 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Кривбасс»
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    «Алавес» — «Бетис»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч «Бетис» — «Кривбасс». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Кривбасс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Кривбасс

    Кривбасс

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Бетис»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Испании. «Бетис» новый розыгрыш Ла Лиги начал с двух ничьих: сначала участник Лиги конференций обменялся голами с «Жироной» (1:1), а затем разошёлся миром с «Алавесом» (0:0).

    Последние матчи: «Бетис» заняв 7 место в минувшем сезоне получил путёвку в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций, минуя первые три этапа квалификации.

    Бетис — Кривбасс: коэффициенты букмекеров

    В первом матче раунда плей-офф футболисты испанского клуба переиграла украинский «Кривбасс» (2:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Кривбасс» одержал одну победы и четыре раза сыграл вничью.

    «Кривбасс»

    Турнирная таблица: «Кривбасс» в новом сезоне чемпионата набрал 7 очков, одержав две победы, сыграв одну встречу вничью и потерпев одно поражение.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации. На этой стадии отбора украинский клуб уступил в двухматчевой дуэли чешской «Виктории» (1:2 — дома, 0:1 — в гостях).

    В Лиге конференций «Кривбасс» уступил домашнюю игру со счетом 0:2.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах украинский коллектив одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и в трёх поединках проиграл

    Статистика для ставок

    • «Кривбасс» одержал одну победу в пяти матчах

    • «Бетис» не проигрывает на протяжении шести матчей: 2 победы и 4 ничьи

    • «Кривбасс» и «Бетис» (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.60, а победа «Кривбасса» — в 15.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.44 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.81.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.12.

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    «Бетис» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» без труда пройдёт в основную сетку еврокубков?
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