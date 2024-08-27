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    АГМК сразу понесется в атаку

    «Бунедкор» — АГМК. Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 27 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — АГМК
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    АГМК
    27 августа в 17-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и АГМК. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бунедкор» — АГМК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 27 Августа 2024 года

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Бунёдкор 16:00 AGMK

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Бунедкор»

    Турнирное положение: «Бунедкор» нынче сражается за выживание в элите. Сейчас команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бунедкор» на 6 зачетных пунктов отстает от спасительной 11 позиции. Да и с реализацией у команды имеются проблемы — 12 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бунедкор» не дал себя обыграть «Навбахору» (2:2).

    Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Вот пропускает она в среднем почти 2 гола за матч: 27 мячей в 16 поединках.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бунедкор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Бобурбек Юлдашов — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бунедкор» победила всего в 2 матчах чемпионата из 16. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

    Матчи против АГМК для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бунедкор» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Другого пути выбраться из опасной зоны у них попросту нет.

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что АГМК достаточно результативно атакует. В 16 поединках чемпионата игроки команды 29 раза расписались в воротах соперников.

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  • 24/08/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда досадным образом уступила самаркандскому «Динамо» (2:3). Да и отставание от лидера составляет уже 6 очков.

    До того команда со счетом 2:1 одолела «Навбахор». Да и с «Андижаном» ей удалось справиться (3:2).

    В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей в ворота соперников при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. АГМК пропустил 21 мяч в 16 поединках чемпионата.

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    При этом АГМК проиграл уже в 5 матчах чемпионата из 16. Зато по количеству побед (9) команда отстает только от лидера «Насафа».

    Команда уже больше года не проигрывает «Бунедкору». Да и пора бы АГМК активнее включаться в чемпионскую гонку.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут до последнего бодаться за золотые медали. В этом матче команда явно будет агрессивно атаковать.

    Статистика для ставок

    • «Бунедкор» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

    • «Бунедкор» в среднем забивает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.69.

    Прогноз: АГМК выглядит монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Бунедкор» в нынешнем сезоне крайне нестабилен, к тому же имеет значительные трудности с реализацией.

    Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Бунедкор» — АГМК: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на футбол. АГМК сразу понесется в атаку
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