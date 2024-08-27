27 августа в 17-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и АГМК. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бунедкор» — АГМК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» нынче сражается за выживание в элите. Сейчас команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Бунедкор» на 6 зачетных пунктов отстает от спасительной 11 позиции. Да и с реализацией у команды имеются проблемы — 12 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бунедкор» не дал себя обыграть «Навбахору» (2:2).

Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Вот пропускает она в среднем почти 2 гола за матч: 27 мячей в 16 поединках.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бунедкор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Бобурбек Юлдашов — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бунедкор» победила всего в 2 матчах чемпионата из 16. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

Матчи против АГМК для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бунедкор» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Другого пути выбраться из опасной зоны у них попросту нет.

АГМК

Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что АГМК достаточно результативно атакует. В 16 поединках чемпионата игроки команды 29 раза расписались в воротах соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда досадным образом уступила самаркандскому «Динамо» (2:3). Да и отставание от лидера составляет уже 6 очков.

До того команда со счетом 2:1 одолела «Навбахор». Да и с «Андижаном» ей удалось справиться (3:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей в ворота соперников при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. АГМК пропустил 21 мяч в 16 поединках чемпионата.

При этом АГМК проиграл уже в 5 матчах чемпионата из 16. Зато по количеству побед (9) команда отстает только от лидера «Насафа».

Команда уже больше года не проигрывает «Бунедкору». Да и пора бы АГМК активнее включаться в чемпионскую гонку.

Нет сомнений, что номинальные гости будут до последнего бодаться за золотые медали. В этом матче команда явно будет агрессивно атаковать.

Статистика для ставок

«Бунедкор» не проигрывал в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

«Бунедкор» в среднем забивает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.69.

Прогноз: АГМК выглядит монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Бунедкор» в нынешнем сезоне крайне нестабилен, к тому же имеет значительные трудности с реализацией.

Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10