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    ПСЖ — Монпелье: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.95. 23.08.2024

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Монпелье»
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    «ПСЖ»
    23 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Монпелье». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Августа 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 21:45 Монпелье

    Монпелье

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «ПСЖ»

    Турнирное положение: новый сезон парижане начали с победы и теперь идут в лидирующей группе команд.

    В прошлом сезоне команда из Парижа стала чемпионом Франции, набрав 76 очков.

    ПСЖ — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Парижский коллектив смог 81 раз забить и 33 раза пропустил.

    Последние матчи: этот сезон команда из столицы Франции начала с гостевой победы над «Гавром» (4:1).

    Столичный коллектив во время подготовки к сезону сыграл вничью со «Штурмом» (2:2) и «РБ Лейпциг» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Минувший сезон же «ПСЖ» закончил победой над «Лионом» (2:1) в финале Кубка Франции.

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Лукас Эрнандес, Преснель Кимпембе и Гонсалу Рамуш.

    Состояние команды: подопечные Луиса Энрике находятся в отличной форме, что и показал стартовый поединок команды в сезоне.

    «ПСЖ», как и всегда, будет главным претендентом на чемпионский титул в этом сезоне.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с ничьи и располагается в середине турнирной таблицы.

    Прошлый сезон коллектив из Монпелье завершил на 12-й позиции, набрав 41 балл.

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    • «Палладины» смогли 43 раза поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в первом туре «Монпелье» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).

    А вот во время подготовки к сезону подопечные Мишеля Тер-Закаряна победили только «Мартик» (2:1), сыграли вничью с «Жироной» (3:3), а также уступили «Майнцу» (1:3), «Фиорентине» (1:2), «Сент-Этьену» (1:2) и «Саутгемптону» (1:3).

    Не сыграют: травмированы Аксель Гегин и Кристофер Жульен.

    Состояние команды: состав «Монпелье» практические не изменился во время летнего трансферного окна за редким исключением.

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    Думается, что команда должна быть середняком в этом сезоне. И легко с ней точно никому не будет.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» имеет серию из 4 побед подряд в официальных матчах

    • «Монпелье» не может выиграть 3 официальных матча подряд

    • В прошлом сезоне «ПСЖ» дважды легко разбил «Монпелье»

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.90, а победа «Монпелье» — в 8.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.38, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.05.

    Прогноз: думается, что игра должна выдаться результативной и команды забьют 4 мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

    Прогноз: «ПСЖ» должен снова добыть уверенную победу.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2 за 2.25.

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    «ПСЖ» — «Монпелье». Ставки (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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