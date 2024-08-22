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    Букмекеры недооценивают «Вислу»?

    «Висла» Краков — «Серкль Брюгге». Ставки (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Висла» Краков — «Серкль Брюгге»
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    «Висла» Краков
    Польская «Висла» из Кракова на своем поел сыграет против бельгийского «Серкль Брюгге» в заключительной стадии отбора Лиги конференций. Встреча состоится 22 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Висла» Краков — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Висла Кр

  • Краков
    •  Висла Кр 21:30 Серкль Брюгге

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Висла» Краков

    Турнирное положение: Коллектив из Кракова в прошлом сезоне чемпионата Польши финишировал аж на десятой позиции в таблице.

    Однако «Висла» смогла выиграть Кубок страны, переиграв в финале «Погонь» Щецин 2:1 ОТ, благодаря чему и получила билет в ЛЕ.

    Последние матчи: «Белая звезда» накануне в матче нового чемпионата страны на своем поле поделила очки с «Аркой» из Гдыни — 2:2. Перед этим же она имела противостояние со словацким «Спартаком» из Трнавы на предыдущей стадии отбора ЛК. В гостях поляки уступили 1:3, но дома выиграли с таким же счетом и победили затем в серии пенальти.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Висла» в текущем евросезоне стартовала в Лиге Европы, где сперва без проблем прошла косовский «Лапи», обыграв его дважды — 2:0 и 2:1. Затем они дважды проиграли австрийскому «Рапиду» — 1:2 и 1:6. А перебравшись в Лигу конференций они смогли по пенальти пройти «Спартак» из Трнавы, обменявшись с ним домашними викториями.

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом чемпионате Бельгии занял четвертое место, благодаря чему и получил билет в еврокубки.

    В текущем же первенстве страны «Серкль Брюгге» плетется пока внизу таблицы с четырьмя набранными очками.

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    • Последние матчи: «Зелено-черные» несколько дней тому назад в рамках первенства страны сыграли вничью на выезде с «Хеверли Лувен» со счетом 1:1. Перед этим же они выиграли два поединка подряд, одолев 1:0 норвежский «Мольде» на своем поле и разгромив в родных стенах 4:1 «Беерсхот» в чемпионате Бельгии.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Серкль Брюгге» также текущем евросезоне стартовал в Лиге Европы, где сперва выбил шотландский «Килмарнок» — 1:0 и 1:1. Однако затем проиграл в противостоянии с норвежским «Мольде», проиграв ему в гостях 0:3 и добыв в родных стенах минимальную викторию 1:0.

    Всего же в новом сезоне коллектив провел восемь встреч в различных турнирах и проиграл в трех из них, трижды еще он победил и расписал два мировых исхода.

    Статистика для ставок

    • «Висла» дома проиграла лишь один матч из шести предыдущих и три раза победила

    • «Серкль Брюгге» в гостях в новом сезоне еще не побеждал, уступив в двух играх из четырех

    • Ранее между собой эти клубы не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Серкль Брюгге» — 1.67, победа «Вислы» — 5.05, ничья — 4.18.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: Считаем, что букмекеры недооценивают польский коллектив, который на своей территории вполне может устоять против бельгийского середняка.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.20.

    Прогноз: и также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь в новом сезоне данные команды редко когда уходят с поля без результативных действий.

    Ставка: обе забьют 1.80.

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    «Висла» Краков — «Серкль Брюгге». Ставки (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Висла» Краков — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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