Польская «Висла» из Кракова на своем поел сыграет против бельгийского «Серкль Брюгге» в заключительной стадии отбора Лиги конференций. Встреча состоится 22 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Висла» Краков — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Висла» Краков

Турнирное положение: Коллектив из Кракова в прошлом сезоне чемпионата Польши финишировал аж на десятой позиции в таблице.

Однако «Висла» смогла выиграть Кубок страны, переиграв в финале «Погонь» Щецин 2:1 ОТ, благодаря чему и получила билет в ЛЕ.

Последние матчи: «Белая звезда» накануне в матче нового чемпионата страны на своем поле поделила очки с «Аркой» из Гдыни — 2:2. Перед этим же она имела противостояние со словацким «Спартаком» из Трнавы на предыдущей стадии отбора ЛК. В гостях поляки уступили 1:3, но дома выиграли с таким же счетом и победили затем в серии пенальти.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Висла» в текущем евросезоне стартовала в Лиге Европы, где сперва без проблем прошла косовский «Лапи», обыграв его дважды — 2:0 и 2:1. Затем они дважды проиграли австрийскому «Рапиду» — 1:2 и 1:6. А перебравшись в Лигу конференций они смогли по пенальти пройти «Спартак» из Трнавы, обменявшись с ним домашними викториями.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом чемпионате Бельгии занял четвертое место, благодаря чему и получил билет в еврокубки.

В текущем же первенстве страны «Серкль Брюгге» плетется пока внизу таблицы с четырьмя набранными очками.

Последние матчи: «Зелено-черные» несколько дней тому назад в рамках первенства страны сыграли вничью на выезде с «Хеверли Лувен» со счетом 1:1. Перед этим же они выиграли два поединка подряд, одолев 1:0 норвежский «Мольде» на своем поле и разгромив в родных стенах 4:1 «Беерсхот» в чемпионате Бельгии.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Серкль Брюгге» также текущем евросезоне стартовал в Лиге Европы, где сперва выбил шотландский «Килмарнок» — 1:0 и 1:1. Однако затем проиграл в противостоянии с норвежским «Мольде», проиграв ему в гостях 0:3 и добыв в родных стенах минимальную викторию 1:0.

Всего же в новом сезоне коллектив провел восемь встреч в различных турнирах и проиграл в трех из них, трижды еще он победил и расписал два мировых исхода.

Статистика для ставок

«Висла» дома проиграла лишь один матч из шести предыдущих и три раза победила

«Серкль Брюгге» в гостях в новом сезоне еще не побеждал, уступив в двух играх из четырех

Ранее между собой эти клубы не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Серкль Брюгге» — 1.67, победа «Вислы» — 5.05, ничья — 4.18.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.04 соответственно.

Прогноз: Считаем, что букмекеры недооценивают польский коллектив, который на своей территории вполне может устоять против бельгийского середняка.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.20.

Прогноз: и также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь в новом сезоне данные команды редко когда уходят с поля без результативных действий.

Ставка: обе забьют 1.80.