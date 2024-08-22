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    Выбьет ли «Гент» из еврокубков «Партизан»?

    «Партизан» — «Гент». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Партизан» — «Гент»
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    Макс Дин
    «Партизан» на своем поле примет «Гент» в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится 22 августа и начнется в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Партизан

  • Белград
    •  Партизан 21:15 Гент

    Гент

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Партизан»

    Турнирное положение: «Партизан» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, откуда вылетел во втором раунде отбора после дуэли с «Динамо» Киев.

    Как результат, команда оказалась в Лиге Европы, но и там она не прошла и одного раунда, уступив путь в плей-офф швейцарскому «Лугано».

    Партизан — Гент: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в рамках квалификации Лиги Европы, клуб разошелся миром с «Лугано» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Партизан» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    При этом в новом сезоне чемпионата Сербии белградцы занимают вторую строчку после четырех туров с отставанием в три балла от лидера «Црвены Звезды».

    Матеус Салданья — лучший бомбардир команды в еврокубках текущего сезона с двумя голами.

    «Гент»

    Турнирное положение: «Гент» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф бельгийского чемпионата, в финале которого обыграл «Генк».

    Команда начала борьбу в турнире со второго раунда отбора, где справилась с фарерским «Викингуром», после чего в третьем раунде обыграла датский «Силькеборг».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках четвертого тура бельгийского чемпионата клуб на своем поле обыграл дома «Вестерло» (4:1).

    Этот результат немногим улучшил турнирное положение коллектива в национальном первенстве, где после четырех туров занимает седьмую позицию с шестью очками.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу конференций и чемпионат Бельгии, «Гент» выиграл.

    Эта победная мини-серия сменила безвыигрышную серию коллектива, которые пришлись на разные турниры, так что он сейчас на подъеме.

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    Хон Хюн Сок, Макс Дин и Омри Гандельман — лучшие бомбардиры команды с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Партизана» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Партизана» хотя бы одна команда не забивала

    • в двух последних матчах «Гент» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.55, победа «Партизана» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.13.

    Прогноз: в двух последних матчах гости выиграли. Так было и в восьми из 11-ти их последних выездных поединков.

    И то, что хозяева уже успели вылететь сразу из двух квалификаций еврокубков, еще больше говорит в пользу их соперника.

    Ставка: «Гент» победит за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Гент» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.50

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    «Партизан» — «Гент». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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