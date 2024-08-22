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    Чехи начинают и выигрывают?

    «Млада Болеслав» — «Пакш». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Млада Болеслав» — «Пакш»
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    «Пакш»
    22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Млада Болеслав» и «Пакш». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Млада Болеслав» — «Пакш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Млада-Болеслав

  • Млада-Болеслав
    •  Млада-Болеслав 19:00 Пакш

    Пакш

  • Пакш
    •

    «Млада Болеслав»

    Турнирное положение: «Млада Болеслав» неудачно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 10 позиции.

    При этом «Млада Болеслав» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций прошла израильский барьер. После ничьей с «Хапоэлем» Беэр-Шева (1:1), чехи выиграли в ответном матче (4:2).

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Млада Болеслав» уступила «Сигме» (2:3).

    При этом «Млада Болеслав» чуть ранее успела разделаться с «Динамо» Ческе-Будеевице. В воротах соперника команда расписалась 4 раза.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Млада Болеслав» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Чехи нынче смотрятся довольно выгодно. Да и оборона команды действует относительно монолитно.

    При этом «Млада Болеслав» явно намерена воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, чехи априори смотрятся сильнее соперника.

    Нет никаких сомнений, что чехи будут действовать первым номером. «Млада Болеслав» явно постарается забить быстрый мяч.

    «Пакш»

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала удачно. По итогам 4 первых туров она находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Пакш» в предыдущем раунде прошел черногорский барьер. «Морнар» был обыгран со счетом 3:0, после чего соперники расписали мировую (2:2).

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  • 19/08/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке «Пакш» победил. Команда нанесла поражение «Ньиредьгазе» (2:1).

    А вот несколько раньше команда уступила «Залаэгерсегу» (1:3). Зато поединок с «Уйпештом» принес важные три очка (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках венгры отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: венгры явно намерены дать бой опытному еврокубковому бойцу. Да и в последних матчах «Пакш» выглядел весьма неплохо.

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    Нет сомнений, что венгры постараются проявить свои лучшие качества. Вот только в Чехии им явно придется больше обороняться.

    При этом «Пакш» нынешним еврокубковым летом уступил лишь однажды. Причем то поражение от «Корвинула» (0:4) привело к вылету из квалификации Лиги Европы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Венгры постараются выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Пакш» проиграл лишь в одном из 6 еврокубковых поединков

    • «Млада Болеслав» до последней коллизии выиграла 2 раза кряду

    • Чехи в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Млада Болеслав» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно-таки разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: Чехи явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

    Венгры не столь стабильны, да и в матчах с более статусными соперниками испытывают заметные сложности.

    Ставка: Победа «Млады Болеслав» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.63

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    «Млада Болеслав» — «Пакш». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Млада Болеслав» — «Пакш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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