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    «Астана» даст бой серьёзному сопернику?

    «Бранн» — «Астана». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

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    «Спартак» — «Астана»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 22 августа пройдет матч «Бранн» — «Астана». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Бранн

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Бранн 20:00 Астана

    Астана

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Бранн»

    Турнирная таблица: В чемпионате Норвегии «Бранн» занимает 2 место, набрав 36 очков. Отставание от лидера Элитсерии — «Будё-Глимта» составляет 5 баллов.

    Последние матчи: Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Бранн» выиграл у клуба «Гоу Эхед Иглс» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях). Трети раунд для «Бранна» против «Сент-Миррена» завершился победой (3:1 — дома, 1:1 — в гостях).

    Бранн — Астана: коэффициенты букмекеров

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Бранн» одержал четыре победы в последних пяти матчах.

    «Астана»

    Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 9 место с активом 18 пунктов. От лидера «Ордабасы» астанчане отстают на 13 пунктов.

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    • Последние матчи: «Астана» стартовала в Лиге конференций со второго отборочного раунда. На этой стадии клуб из Казахстана оказался сильнее «Милсами» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях). Так астанчане вышли в третий раунд, где им противостоял румынский коллектив «Корвинул». В этом противостоянии команда из Казахстана выиграла со счётом 2:1 в гостях и 6:1 — дома.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Астана» выдаёт беспроигрышную серию, которая состоит из восьми матчей: 6 побед и 2 ничьи.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Астаны» составляет 8 матчей

    • «Астана» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций

    • «Бранн» и «Астана» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.43, а победа «Астаны» — в 9.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.27 соответственно.

    Прогноз: «Астана» может поймать победную волну и добиться успеха над норвежским визави.

    Ставка: Фора «Астаны» (+1) с коэффициентом 2.55.

    Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.42.

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    «Бранн» — «Астана». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55
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