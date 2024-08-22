В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 22 августа пройдет матч «Бранн» — «Астана». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бранн»

Турнирная таблица: В чемпионате Норвегии «Бранн» занимает 2 место, набрав 36 очков. Отставание от лидера Элитсерии — «Будё-Глимта» составляет 5 баллов.

Последние матчи: Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Бранн» выиграл у клуба «Гоу Эхед Иглс» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях). Трети раунд для «Бранна» против «Сент-Миррена» завершился победой (3:1 — дома, 1:1 — в гостях).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Бранн» одержал четыре победы в последних пяти матчах.

«Астана»

Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 9 место с активом 18 пунктов. От лидера «Ордабасы» астанчане отстают на 13 пунктов.

Последние матчи: «Астана» стартовала в Лиге конференций со второго отборочного раунда. На этой стадии клуб из Казахстана оказался сильнее «Милсами» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях). Так астанчане вышли в третий раунд, где им противостоял румынский коллектив «Корвинул». В этом противостоянии команда из Казахстана выиграла со счётом 2:1 в гостях и 6:1 — дома.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Астана» выдаёт беспроигрышную серию, которая состоит из восьми матчей: 6 побед и 2 ничьи.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Астаны» составляет 8 матчей

«Астана» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций

«Бранн» и «Астана» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.43, а победа «Астаны» — в 9.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.27 соответственно.

Прогноз: «Астана» может поймать победную волну и добиться успеха над норвежским визави.

Ставка: Фора «Астаны» (+1) с коэффициентом 2.55.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.42.