Atletico Junior
Colo Colo
«Хуниор»
Турнирное положение: «Хуниор» сражается за высокие места в колумбийском чемпионате. На данный момент команда расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Хуниор» на 5 очков отстает от лидера. Да и выиграла команда всего в 2 матчах чемпионата из 5.
Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не относительно выгодно. А вот первый матч с «Коло-Коло» завершился коллизией (0:1).
В своем предыдущем поединке команда обыграла сипакирскую «Форталезу» (2:1). А вот до того «Хуниор» сыграл вничью с «Петролерой» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих матчах она забила 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда не преуспевает в плане результатов. При этом в своем чемпионате она забивает в среднем чуть больше гола за матч — 6 точных выстрелов.
В первой встрече с «Коло-Коло» «Хуниор» пропустил единственный мяч за 15 минут до финального свистка. А вот в этой встрече колумбийцы рассчитывают на опыт своего лидера атак Карлоса Бакки.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться отыграть минимальный гандикап. Да и статусный Бакка явно скажет свое веское слово!
«Коло-Коло»
Турнирное положение: «Коло-Коло» нынче сражается за победу в чемпионате Чили. На текущий момент команда находится на 2 месте.
Причем «Коло-Коло» в 19 матчах своего чемпионата победил 11 раз. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 30 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. «Коло-Коло» нанес поражение «Кокьюимбо» (2:0).
До того команда дома минимально одолела «Хуниор». Ну а чуть ранее «Коло-Коло» не смог переиграть «Универсидад де Чили» (0:0).
Вообще же, «Коло-Коло» в 5 своих последних матчах разжился 4 победами. В этих поединках команда наколотила 7 мячей при лишь 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. При этом «Коло-Коло» не пропускал в 3 своих последних поединках.
Чилийская команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Коло-Коло» в среднем чуть менее гола за матч: 15 пропущенных мячей в 19 поединках своего чемпионата.
Причем «Коло-Коло» явно не будет лишь играть на удержание минимального преимущества. Номинальные гости наверняка будут действовать с позиции силы.
Нет сомнений, что гости будут действовать в привычной для себя манере. Да и добыть третью кряду викторию чилийцы явно мотивированы.
Статистика для ставок
- Чилийцы в среднем пропускают менее гола за матч
- «Коло-Коло» не пропускал в 3 своих последних поединках
- «Хуниор» в среднем забивает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хуниор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.55.
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- 1.78Акрон — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Коло-Коло» нынче выглядит сильнее колумбийцев, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, так что ждем от «Хуниора» активных атакующих акций.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 4.65