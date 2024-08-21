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    «Хуниор» — «Коло-Коло». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 21 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хуниор» — «Коло-Коло»
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    «Коло-Коло»
    21 августа в 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Хуниор» и «Коло-Коло». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хуниор» — «Коло-Коло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 21 Августа 2024 года

    Atletico Junior

  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Atletico Junior 03:30 Colo Colo

    Colo Colo

  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Хуниор»

    Турнирное положение: «Хуниор» сражается за высокие места в колумбийском чемпионате. На данный момент команда расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Хуниор» на 5 очков отстает от лидера. Да и выиграла команда всего в 2 матчах чемпионата из 5.

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не относительно выгодно. А вот первый матч с «Коло-Коло» завершился коллизией (0:1).

    В своем предыдущем поединке команда обыграла сипакирскую «Форталезу» (2:1). А вот до того «Хуниор» сыграл вничью с «Петролерой» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих матчах она забила 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда не преуспевает в плане результатов. При этом в своем чемпионате она забивает в среднем чуть больше гола за матч — 6 точных выстрелов.

    В первой встрече с «Коло-Коло» «Хуниор» пропустил единственный мяч за 15 минут до финального свистка. А вот в этой встрече колумбийцы рассчитывают на опыт своего лидера атак Карлоса Бакки.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться отыграть минимальный гандикап. Да и статусный Бакка явно скажет свое веское слово!

    «Коло-Коло»

    Турнирное положение: «Коло-Коло» нынче сражается за победу в чемпионате Чили. На текущий момент команда находится на 2 месте.

    Причем «Коло-Коло» в 19 матчах своего чемпионата победил 11 раз. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 30 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. «Коло-Коло» нанес поражение «Кокьюимбо» (2:0).

    До того команда дома минимально одолела «Хуниор». Ну а чуть ранее «Коло-Коло» не смог переиграть «Универсидад де Чили» (0:0).

    Вообще же, «Коло-Коло» в 5 своих последних матчах разжился 4 победами. В этих поединках команда наколотила 7 мячей при лишь 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. При этом «Коло-Коло» не пропускал в 3 своих последних поединках.

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    Чилийская команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Коло-Коло» в среднем чуть менее гола за матч: 15 пропущенных мячей в 19 поединках своего чемпионата.

    Причем «Коло-Коло» явно не будет лишь играть на удержание минимального преимущества. Номинальные гости наверняка будут действовать с позиции силы.

    Нет сомнений, что гости будут действовать в привычной для себя манере. Да и добыть третью кряду викторию чилийцы явно мотивированы.

    Статистика для ставок

    • Чилийцы в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Коло-Коло» не пропускал в 3 своих последних поединках

    • «Хуниор» в среднем забивает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хуниор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.55.

    Прогноз: «Коло-Коло» нынче выглядит сильнее колумбийцев, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, так что ждем от «Хуниора» активных атакующих акций.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 4.65

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    «Хуниор» — «Коло-Коло». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Хуниор» — «Коло-Коло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.54
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