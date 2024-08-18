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    «Урал» обеспечит голевое шоу?

    «Урал» — «Чайка». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Чайка»
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    «Урал»
    18 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Чайка». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 18 Августа 2024 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 12:30 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы достаточно продуктивно стартовали в первенстве. По итогам 5 первых туров команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Урал» в 5 поединках сумел разжиться 10 очками. А вот забили подопечные Евгения Аверьянова всего 8 мячей, при этом пропустив 4 раза.

    Урал — Чайка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре уральцы добыли три важнейших очка. «Урал» уверенно переиграл «Уфу» (2:0).

    До того команда не сумела переиграть «Сокол» (0:0). А вот чуть ранее подопечные Аверьянова уступили кризисным «морякам» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: По составу «Урал» котируется как один из фаворитов лиги. Вот только окончательно к условиям лучшей лиги мира уральцы пока не привыкли.

    Наконец-то забил своей первый мяч в лиге Алексей Ионов. Плюс прогрессирует юный форвард Максим Воронов, также отличившийся одним точным выстрелом.

    Очевидно, что «Урал» постарается продолжить свой успешный турнирный путь. Евгений Аверьянов выстроил приличный коллектив, способный сходу вернуться в РПЛ.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы явно намерены побороться за попадание в стыки. По итогам первых 5 туров команда находится на 4 месте.

    Причем «Чайка» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 5 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела взять три очка. «Чайка» расписала паритет с «Родиной» (2:2).

    До того команда зацепилась за балл в выездном матче с «Торпедо» (1:1). А вот «Нефтехимик» был показательно бит (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма симпатично. Вот только очень не вовремя ее покинул наставник Дмитрий Пятибратов, ушедший в «Факел».

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    При этом «Чайка» еще не проиграла ни одного матча в нынешнем первенстве. Вот только командный механизм может дать сбой после ухода наставника…

    Состав у команды по именам достаточно скромный. Да и бодаться на равных с одним из фаворитов дивизиона ей будет крайне сложно.

    Тем не менее, номинальные гости явно не собираются лишь обороняться. Да и дать бой одному из фаворитов первенства команда постарается.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем пропускают гол за матч

    • «Чайка» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Песчанокопцы еще не потерпели ни единого поражения в сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: Команда Аверьянова явно сильнее соперника, и уж точно способна прибавить в плане реализации.

    Уральцы явно намерены побороться за прямое повышение в классе, и наверняка будут активно атаковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.44

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    «Урал» — «Чайка»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. «Урал» обеспечит голевое шоу?
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