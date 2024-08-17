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    «Сороки» обеспечат голевое шоу!

    Ньюкасл — Саутгемптон: прогноз и ставка (коэффициент 2.05) на футбол. 17/08/2024 в 17:00

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Саутгемптон»
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    Фабиан Шер
    17 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2024 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 17:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» в прошлом сезоне выступил не столь успешно. «Сороки» финишировали лишь на 7 месте в АПЛ.

    При этом «Ньюкасл» так и не вышел в еврокубки. Да и оборона команды дала результативный сбой 62 раза в 38 матчах.

    Ньюкасл — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 7 контрольных поединков. В них «сороки» выиграли 4 раза при 2 поражениях.

    В своем последнем контрольном поединке «Ньюкасл» переиграл «Брест» (1:0). Да и ершистая «Жирона» была показательно бита (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «сороки» забили 11 мячей при всего 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Ньюкасл» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится выгодно.

    Поединки против «Саутгемптона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Ньюкасл» побеждал «святых».

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Да и стартовать в чемпионате «сороки» явно хотят максимально продуктивно.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» только-только вернулись в АПЛ. «Саутгемптон» в финале плей-офф переиграл «Лидс» (1:0).

    Причем «Саутгемптон» в прошлом сезоне довольно мощно выглядел в атаке. В 46 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 87 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела аж 7 спаррингов. В них «Саутгемптон» добыл 4 виктории при одном поражении.

    В последнем контрольном матче команда не сумела одолеть «Хетафе» (0:0). А вот «Лацио» «святые» дали настоящий бой (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Саутгемптон» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «святые» видятся потенциальными борцами за выживание. Да и в 2 своих последних матчах команда не побеждала.

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    При этом «Саутгемптон» уже почти 4 года не может одолеть «Ньюкасл». Да и в нынешней диспозиции новичок элиты будет рад даже ничьей.

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. В прошедшем чемпионате «Саутгемптон» пропустил 63 мяча в Чемпионшипе.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и свои шансы в контригре «святые» точно найдут.

    Статистика для ставок

    • «Саутгемптон» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Ньюкасл» выиграл в 2 своих спаррингах

    • «Святые» уже почти 4 года не обыгрывают «Ньюкасл»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.74, а победа оппонента — в скромные 8.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.

    Прогноз: Хозяева выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении неплохой подбор атакующих исполнителей.

    «Сороки» явно не допустят недооценки соперника, оборона которого не выглядит столь монолитно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. «Сороки» обеспечат голевое шоу!
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