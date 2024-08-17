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    КАМАЗ — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставка (к. 3.00) на Первую лигу 17 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «СКА-Хабаровск»
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    КАМАЗ
    17 августа в рамках 6-го тура российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Августа 2024 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 17:30 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: КАМАЗ не очень удачно стартовал в нынешнем сезоне Первой лиги. Команда занимает 13-е место в таблице с 4 очками в активе после 5-и туров.

    КАМАЗ провел только 1 матч на своем поле в нынешнем сезоне, в котором набрал 1 балл. К тому же, команда начала активно набирать очки в последних матчах.

    Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги КАМАЗ сыграл вничью с «Торпедо» (1:1), упустив победу на 90+5-й минуте. До этого команда обыграла «Родину» со счетом 1:0.

    В последних 5-и матчах Первой лиги КАМАЗ трижды победила, а также по 1-му разу выиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила 3 гола при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: В прошедших турах в игре КАМАЗа появился свет, у команды появился результат. К тому же, на своем поле и в прошлом сезоне челнинцы выступали неплохо.

    В прошедших 2-х очных встречах КАМАЗ сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0 и 1:1). Смогут ли челнинцы вновь набрать очки в матче против этого соперника? Большой вопрос...

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Команда находится еще ниже, чем КАМАЗ в таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» занимает 15-е место с 4 очками в активе после 5-и туров.

    На чужом поле хабаровчане успели провести уже 3 матча в нынешнем сезоне, набрав всего 3 балла и занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником» (0:0), а матчем ранее проиграл «Алании» со счетом 0:3, пропустив 2 гола уже в 1-м тайме.

    В 5-и матчах нынешнего сезона «СКА-Хабаровск», также как и КАМАЗ, трижды проиграл и по одному разу выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила только 2 гола при 9-и пропущенных.

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    Состояние команды: В прошлом сезоне Первой лиги «СКА-Хабаровску» удавалось находится в середине турнирной таблице, а сейчас команда находится рядом с зоной вылета.

    Последний раз «СКА-Хабаровск» обыгрывал КАМАЗ в феврале 2023-го года. В том товарищеском матче хабаровчане одержали победу со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • В прошедших 2-х встречах КАМАЗ ни разу не проиграл, пропустив при этом 1 гол

    • В 4-х из 5-и последних матчей «СКА-Хабаровск» не забил ни одного гола

    • В последних 5-и очных встречах КАМАЗ обыграл «СКА-Хабаровск» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа «СКА-Хабаровска» — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя. КАМАЗ и «СКА-Хабаровск» стараются играть осторожно на своей половине поля.

    Ставка: Ничья за 3.00.

    Прогноз: Матч между этими командами будет низовым. В прошедших встречах КАМАЗ и «СКА-Хабаровск» не отличаются результативностью.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 1.82.

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    КАМАЗ — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли КАМАЗ продолжить свою беспроигрышную серию?
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