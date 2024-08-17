КамАЗ
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Турнирное положение: КАМАЗ не очень удачно стартовал в нынешнем сезоне Первой лиги. Команда занимает 13-е место в таблице с 4 очками в активе после 5-и туров.
КАМАЗ провел только 1 матч на своем поле в нынешнем сезоне, в котором набрал 1 балл. К тому же, команда начала активно набирать очки в последних матчах.
Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги КАМАЗ сыграл вничью с «Торпедо» (1:1), упустив победу на 90+5-й минуте. До этого команда обыграла «Родину» со счетом 1:0.
В последних 5-и матчах Первой лиги КАМАЗ трижды победила, а также по 1-му разу выиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила 3 гола при 5-и пропущенных.
Состояние команды: В прошедших турах в игре КАМАЗа появился свет, у команды появился результат. К тому же, на своем поле и в прошлом сезоне челнинцы выступали неплохо.
В прошедших 2-х очных встречах КАМАЗ сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0 и 1:1). Смогут ли челнинцы вновь набрать очки в матче против этого соперника? Большой вопрос...
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Команда находится еще ниже, чем КАМАЗ в таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» занимает 15-е место с 4 очками в активе после 5-и туров.
На чужом поле хабаровчане успели провести уже 3 матча в нынешнем сезоне, набрав всего 3 балла и занимая по этому показателю 11-е место в лиге.
Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником» (0:0), а матчем ранее проиграл «Алании» со счетом 0:3, пропустив 2 гола уже в 1-м тайме.
В 5-и матчах нынешнего сезона «СКА-Хабаровск», также как и КАМАЗ, трижды проиграл и по одному разу выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила только 2 гола при 9-и пропущенных.
Состояние команды: В прошлом сезоне Первой лиги «СКА-Хабаровску» удавалось находится в середине турнирной таблице, а сейчас команда находится рядом с зоной вылета.
Последний раз «СКА-Хабаровск» обыгрывал КАМАЗ в феврале 2023-го года. В том товарищеском матче хабаровчане одержали победу со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- В прошедших 2-х встречах КАМАЗ ни разу не проиграл, пропустив при этом 1 гол
- В 4-х из 5-и последних матчей «СКА-Хабаровск» не забил ни одного гола
- В последних 5-и очных встречах КАМАЗ обыграл «СКА-Хабаровск» только 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа «СКА-Хабаровска» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.65 и 1.48.
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Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя. КАМАЗ и «СКА-Хабаровск» стараются играть осторожно на своей половине поля.
Ставка: Ничья за 3.00.
Прогноз: Матч между этими командами будет низовым. В прошедших встречах КАМАЗ и «СКА-Хабаровск» не отличаются результативностью.
Ставка: Тотал 2 меньше за 1.82.