17 августа в рамках 6-го тура российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: КАМАЗ не очень удачно стартовал в нынешнем сезоне Первой лиги. Команда занимает 13-е место в таблице с 4 очками в активе после 5-и туров.

КАМАЗ провел только 1 матч на своем поле в нынешнем сезоне, в котором набрал 1 балл. К тому же, команда начала активно набирать очки в последних матчах.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги КАМАЗ сыграл вничью с «Торпедо» (1:1), упустив победу на 90+5-й минуте. До этого команда обыграла «Родину» со счетом 1:0.

В последних 5-и матчах Первой лиги КАМАЗ трижды победила, а также по 1-му разу выиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила 3 гола при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: В прошедших турах в игре КАМАЗа появился свет, у команды появился результат. К тому же, на своем поле и в прошлом сезоне челнинцы выступали неплохо.

В прошедших 2-х очных встречах КАМАЗ сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0 и 1:1). Смогут ли челнинцы вновь набрать очки в матче против этого соперника? Большой вопрос...

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Команда находится еще ниже, чем КАМАЗ в таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» занимает 15-е место с 4 очками в активе после 5-и туров.

На чужом поле хабаровчане успели провести уже 3 матча в нынешнем сезоне, набрав всего 3 балла и занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником» (0:0), а матчем ранее проиграл «Алании» со счетом 0:3, пропустив 2 гола уже в 1-м тайме.

В 5-и матчах нынешнего сезона «СКА-Хабаровск», также как и КАМАЗ, трижды проиграл и по одному разу выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила только 2 гола при 9-и пропущенных.

Состояние команды: В прошлом сезоне Первой лиги «СКА-Хабаровску» удавалось находится в середине турнирной таблице, а сейчас команда находится рядом с зоной вылета.

Последний раз «СКА-Хабаровск» обыгрывал КАМАЗ в феврале 2023-го года. В том товарищеском матче хабаровчане одержали победу со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В прошедших 2-х встречах КАМАЗ ни разу не проиграл, пропустив при этом 1 гол

В 4-х из 5-и последних матчей «СКА-Хабаровск» не забил ни одного гола

В последних 5-и очных встречах КАМАЗ обыграл «СКА-Хабаровск» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа «СКА-Хабаровска» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.65 и 1.48.

Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя. КАМАЗ и «СКА-Хабаровск» стараются играть осторожно на своей половине поля.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: Матч между этими командами будет низовым. В прошедших встречах КАМАЗ и «СКА-Хабаровск» не отличаются результативностью.

Ставка: Тотал 2 меньше за 1.82.