ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресПродали и сразу забыли. Почему Альварес так и не стал незаменимым в «Манчестер Сити» «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? «Реал»«Реал» — «Аталанта» 2:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Соперники не станут отсиживаться в обороне

    «Ротор» — «Балтика». Ставка (к. 1.84) и прогноз на чемпионат России Первая лига 16 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ротор Прогнозы на Балтику Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Кухарчук недавно усилил «Ротор»
    16 августа в 6-м туре чемпионата России Первая лига по футболу сыграют «Ротор» и «Балтика». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 16 Августа 2024 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 19:30 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: сейчас «Ротор» располагается на десятом месте с 7 очками в таблице Первой лиги. Это довольно неплохой старт для выходца из Второй лиги.

    Последние матчи: в 4-м туре подопечные Дениса Бояринцева обыграли на выезде «Тюмень» со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи дальним ударом забил левый защитник Денис Прищепа. После этого соперник полностью владел инициативой, но сравнять счет так и не смог.

    Ротор — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в гостях от «Нефтехимика» (0:1) и дома от «Арсенала» (0:1).

  • Лучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры
  • Превью перед стартом Первой лиги чемпионата России по футболу сезона 2024/2025
  • 12/07/2024

    • Не сыграют: травмирован только новичок Павел Котов.

    Состояние команды: комплектование «Ротора» пока продолжается, деньги у команды имеются, поэтому еще неплохие приобретения будут. Недавно были подписаны опытный Илья Кухарчук («Пари НН») и Тимур Касимов («Химки»). Это очень солидные покупки в атакующую линию по меркам Первой лиги.

    «Балтика»

    Турнирное положение: пока «Балтика» идет лишь на 11-м месте в таблице Первой лиги с 7 очками, вровень с «Ротором».

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в 4-м туре калининградцы упустили победу на выезде в матче с «Соколом» (1:1), пропустив на последней минуте. Открыл же счет на 72-й минуте Абу-Саид Эльдарушев, недавно выписанный из «Акрона».

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    До этого была домашняя победа над «Черноморцем» (2:0) и ничья с «Уфой» (1:1).

    Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

    Состояние команды: пока «Балтика» выглядит очень натужно в Первой лиги, с трудом набирая очки. Игры у команды особой нет, очки набираются в основном за счет более высокого класса исполнителей. Единственный, кто сейчас солидно смотрится, это бразильский вингер Алекс Фернандес. Остальные выглядят ниже своего уровня, а молодой наставник Алексей Грищенко пока только осваивается в клубе.

    Статистика для ставок

    • В феврале этого года в товарищеском матче «Ротор» победил со счетом 2:1

    • В 2021 году в Первой лиге «Балтика» выиграла дома со счетом 2:1, а в гостях была ничья 1:1

    • У обеих команд после 4-х туров по 7 очков, а разница у «Балтика» — 5:3, а у «Ротора» — 3:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 3,20, а на «Балтику» — 2,43, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

    Прогноз: после недавнего усиления Кухарчуком и Касимовым атака у волгоградцев стала очень солидной, они должны быстро влиться в состав и принести немало пользы.

    У гостей же есть впереди забивные Эльдарушев и Стефанович, но приходится ставить лимитчика Никишина, который пока уступает им в классе. Тем не менее, голы тут должны быть и в нормальном количестве.

    Ставка: тотал больше 2 за 1,84.

    Прогноз: также можно рискнуть и немного усилить ставку, надеясь на результативный футбол с обеих сторон.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Соболенко — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Путинцева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аванесян — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Потапова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сабах — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рапид Вена — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пюник — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Линкольн — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легия — Брондбю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Флора — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ротор» — «Балтика»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на футбол. Соперники не станут отсиживаться в обороне
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры