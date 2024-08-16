16 августа в 6-м туре чемпионата России Первая лига по футболу сыграют «Ротор» и «Балтика». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: сейчас «Ротор» располагается на десятом месте с 7 очками в таблице Первой лиги. Это довольно неплохой старт для выходца из Второй лиги.

Последние матчи: в 4-м туре подопечные Дениса Бояринцева обыграли на выезде «Тюмень» со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи дальним ударом забил левый защитник Денис Прищепа. После этого соперник полностью владел инициативой, но сравнять счет так и не смог.

Ранее было поражение в гостях от «Нефтехимика» (0:1) и дома от «Арсенала» (0:1).

Не сыграют: травмирован только новичок Павел Котов.

Состояние команды: комплектование «Ротора» пока продолжается, деньги у команды имеются, поэтому еще неплохие приобретения будут. Недавно были подписаны опытный Илья Кухарчук («Пари НН») и Тимур Касимов («Химки»). Это очень солидные покупки в атакующую линию по меркам Первой лиги.

«Балтика»

Турнирное положение: пока «Балтика» идет лишь на 11-м месте в таблице Первой лиги с 7 очками, вровень с «Ротором».

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в 4-м туре калининградцы упустили победу на выезде в матче с «Соколом» (1:1), пропустив на последней минуте. Открыл же счет на 72-й минуте Абу-Саид Эльдарушев, недавно выписанный из «Акрона».

До этого была домашняя победа над «Черноморцем» (2:0) и ничья с «Уфой» (1:1).

Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

Состояние команды: пока «Балтика» выглядит очень натужно в Первой лиги, с трудом набирая очки. Игры у команды особой нет, очки набираются в основном за счет более высокого класса исполнителей. Единственный, кто сейчас солидно смотрится, это бразильский вингер Алекс Фернандес. Остальные выглядят ниже своего уровня, а молодой наставник Алексей Грищенко пока только осваивается в клубе.

Статистика для ставок

В феврале этого года в товарищеском матче «Ротор» победил со счетом 2:1

В 2021 году в Первой лиге «Балтика» выиграла дома со счетом 2:1, а в гостях была ничья 1:1

У обеих команд после 4-х туров по 7 очков, а разница у «Балтика» — 5:3, а у «Ротора» — 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 3,20, а на «Балтику» — 2,43, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

Прогноз: после недавнего усиления Кухарчуком и Касимовым атака у волгоградцев стала очень солидной, они должны быстро влиться в состав и принести немало пользы.

У гостей же есть впереди забивные Эльдарушев и Стефанович, но приходится ставить лимитчика Никишина, который пока уступает им в классе. Тем не менее, голы тут должны быть и в нормальном количестве.

Ставка: тотал больше 2 за 1,84.

Прогноз: также можно рискнуть и немного усилить ставку, надеясь на результативный футбол с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,85.