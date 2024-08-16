Ротор
Балтика
«Ротор»
Турнирное положение: сейчас «Ротор» располагается на десятом месте с 7 очками в таблице Первой лиги. Это довольно неплохой старт для выходца из Второй лиги.
Последние матчи: в 4-м туре подопечные Дениса Бояринцева обыграли на выезде «Тюмень» со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи дальним ударом забил левый защитник Денис Прищепа. После этого соперник полностью владел инициативой, но сравнять счет так и не смог.
Ротор — Балтика: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение в гостях от «Нефтехимика» (0:1) и дома от «Арсенала» (0:1).
Не сыграют: травмирован только новичок Павел Котов.
Состояние команды: комплектование «Ротора» пока продолжается, деньги у команды имеются, поэтому еще неплохие приобретения будут. Недавно были подписаны опытный Илья Кухарчук («Пари НН») и Тимур Касимов («Химки»). Это очень солидные покупки в атакующую линию по меркам Первой лиги.
«Балтика»
Турнирное положение: пока «Балтика» идет лишь на 11-м месте в таблице Первой лиги с 7 очками, вровень с «Ротором».
Последние матчи: в 4-м туре калининградцы упустили победу на выезде в матче с «Соколом» (1:1), пропустив на последней минуте. Открыл же счет на 72-й минуте Абу-Саид Эльдарушев, недавно выписанный из «Акрона».
До этого была домашняя победа над «Черноморцем» (2:0) и ничья с «Уфой» (1:1).
Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.
Состояние команды: пока «Балтика» выглядит очень натужно в Первой лиги, с трудом набирая очки. Игры у команды особой нет, очки набираются в основном за счет более высокого класса исполнителей. Единственный, кто сейчас солидно смотрится, это бразильский вингер Алекс Фернандес. Остальные выглядят ниже своего уровня, а молодой наставник Алексей Грищенко пока только осваивается в клубе.
Статистика для ставок
- В феврале этого года в товарищеском матче «Ротор» победил со счетом 2:1
- В 2021 году в Первой лиге «Балтика» выиграла дома со счетом 2:1, а в гостях была ничья 1:1
- У обеих команд после 4-х туров по 7 очков, а разница у «Балтика» — 5:3, а у «Ротора» — 3:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 3,20, а на «Балтику» — 2,43, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.
- 2.23Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.00Бетис — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.35Атлетик — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: после недавнего усиления Кухарчуком и Касимовым атака у волгоградцев стала очень солидной, они должны быстро влиться в состав и принести немало пользы.
У гостей же есть впереди забивные Эльдарушев и Стефанович, но приходится ставить лимитчика Никишина, который пока уступает им в классе. Тем не менее, голы тут должны быть и в нормальном количестве.
Ставка: тотал больше 2 за 1,84.
Прогноз: также можно рискнуть и немного усилить ставку, надеясь на результативный футбол с обеих сторон.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,85.