15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Гент» и «Силькеборг». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Силькеборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: «Гент» неудачно стартовал в своем чемпионате. Команда там находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Гент» в 3 матчах чемпионата Бельгии выиграл лишь один раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 2 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Гент» минимально уступил «Шарлеруа».

При этом «Гент» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Силькеборгом» (2:2). А вот до того был пройден фарерский «Викингур» (4:1, 3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Серия из трех матчей без побед явно раззадорит бельгийцев. Да и вообще, «Гент» выглядит сильнее датчан.

При этом «Гент» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент явно небезгрешен в обороне.

Нет никаких сомнений, что бельгийцы будут действовать первым номером. «Гент» явно намеревается забить быстрый мяч.

«Силькеборг»

Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма удачно. В 4 стартовых турах она набрала 9 очков и занимает нынче 2 место в таблице.

Причем «Силькеборг» в 4 матчах чемпионата Дании забил 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 гола.

Последние матчи: «Силькеборг» не проигрывает уже в 4 матчах кряду. Причем в трех из них команда добыла виктории.

В минувшем туре своего чемпионата «Силькеборг» одолел «Раннерс» (2:0). А вот чуть ранее команда нанесла поражение «Виборгу» (3:2).

В 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках датчане отличились 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила датский клуб. Хотя в последних матчах «Силькеборг» выглядел весьма выгодно.

Нет сомнений, что датчане не собираются лишь отсиживаться в тылах. В созидательном аспекте команда уж точно должна прибавить.

При этом «Силькеборг» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. Противостояние с «Мольде» завершилось неудачей (1:3, 3:2).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Датчане наверняка постараются преуспеть на контратаках.

Статистика для ставок

«Силькеборг» не проигрывал в 4 последних своих матчах

«Гент» не побеждал в 3 своих последних поединках

В первом поединке соперники расписали мировую (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 4.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.14.

Прогноз: «Гент» опытнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.

Датчане не столь надежно обороняются, да и соперник явно способен поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Гента» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11