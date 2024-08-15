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    «Гент» оперативно одолеет датчан

    «Гент» — «Силькеборг». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Силькеборг»
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    «Гент»
    15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Гент» и «Силькеборг». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Силькеборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Гент

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Гент 21:30 Силькеборг

    Силькеборг

  • Силькеборг
    •

    «Гент»

    Турнирное положение: «Гент» неудачно стартовал в своем чемпионате. Команда там находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Гент» в 3 матчах чемпионата Бельгии выиграл лишь один раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 2 мяча.

    Гент — Силькеборг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Гент» минимально уступил «Шарлеруа».

    При этом «Гент» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Силькеборгом» (2:2). А вот до того был пройден фарерский «Викингур» (4:1, 3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Серия из трех матчей без побед явно раззадорит бельгийцев. Да и вообще, «Гент» выглядит сильнее датчан.

    При этом «Гент» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент явно небезгрешен в обороне.

    Нет никаких сомнений, что бельгийцы будут действовать первым номером. «Гент» явно намеревается забить быстрый мяч.

    «Силькеборг»

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма удачно. В 4 стартовых турах она набрала 9 очков и занимает нынче 2 место в таблице.

    Причем «Силькеборг» в 4 матчах чемпионата Дании забил 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 гола.

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  • 12/08/2024

    • Последние матчи: «Силькеборг» не проигрывает уже в 4 матчах кряду. Причем в трех из них команда добыла виктории.

    В минувшем туре своего чемпионата «Силькеборг» одолел «Раннерс» (2:0). А вот чуть ранее команда нанесла поражение «Виборгу» (3:2).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках датчане отличились 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила датский клуб. Хотя в последних матчах «Силькеборг» выглядел весьма выгодно.

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    Нет сомнений, что датчане не собираются лишь отсиживаться в тылах. В созидательном аспекте команда уж точно должна прибавить.

    При этом «Силькеборг» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. Противостояние с «Мольде» завершилось неудачей (1:3, 3:2).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Датчане наверняка постараются преуспеть на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Силькеборг» не проигрывал в 4 последних своих матчах

    • «Гент» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • В первом поединке соперники расписали мировую (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гент» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 4.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.14.

    Прогноз: «Гент» опытнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.

    Датчане не столь надежно обороняются, да и соперник явно способен поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Гента» в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    «Гент» — «Силькеборг»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Гент» оперативно одолеет датчан
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