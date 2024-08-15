Гент
Силькеборг
«Гент»
Турнирное положение: «Гент» неудачно стартовал в своем чемпионате. Команда там находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Гент» в 3 матчах чемпионата Бельгии выиграл лишь один раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 2 мяча.
Гент — Силькеборг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Гент» минимально уступил «Шарлеруа».
При этом «Гент» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Силькеборгом» (2:2). А вот до того был пройден фарерский «Викингур» (4:1, 3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Серия из трех матчей без побед явно раззадорит бельгийцев. Да и вообще, «Гент» выглядит сильнее датчан.
При этом «Гент» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент явно небезгрешен в обороне.
Нет никаких сомнений, что бельгийцы будут действовать первым номером. «Гент» явно намеревается забить быстрый мяч.
«Силькеборг»
Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма удачно. В 4 стартовых турах она набрала 9 очков и занимает нынче 2 место в таблице.
Причем «Силькеборг» в 4 матчах чемпионата Дании забил 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 гола.
Последние матчи: «Силькеборг» не проигрывает уже в 4 матчах кряду. Причем в трех из них команда добыла виктории.
В минувшем туре своего чемпионата «Силькеборг» одолел «Раннерс» (2:0). А вот чуть ранее команда нанесла поражение «Виборгу» (3:2).
В 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках датчане отличились 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила датский клуб. Хотя в последних матчах «Силькеборг» выглядел весьма выгодно.
Нет сомнений, что датчане не собираются лишь отсиживаться в тылах. В созидательном аспекте команда уж точно должна прибавить.
При этом «Силькеборг» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. Противостояние с «Мольде» завершилось неудачей (1:3, 3:2).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Датчане наверняка постараются преуспеть на контратаках.
Статистика для ставок
- «Силькеборг» не проигрывал в 4 последних своих матчах
- «Гент» не побеждал в 3 своих последних поединках
- В первом поединке соперники расписали мировую (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гент» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 4.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.14.
- 2.03Реал Мадрид — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.87ЦСКА — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 2.10Крылья Советов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Гент» опытнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.
Датчане не столь надежно обороняются, да и соперник явно способен поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Гента» в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.11