Аль-Хиляль
Аль-Ахли
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии. Команда не проиграла ни одного матча.
При этом «Аль-Хиляль» выиграл в 31 матче из 34. Причем игроки команды настреляли аж 101 мяч в ворота соперников.
Последние матчи: летом команда провела 6 контрольных поединков. В них команда добыла 5 побед при 1 поражении.
В своем последнем поединке «Аль-Хиляль» минимально одолел «Удинезе». Да и победа над «Аль-Духаилем» получилась натужной (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 7 голов. А вот в свои ворота было пропущено 3 мяча.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» явно постарается продолжить свой трехматчевый победный сериал. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.
Поединки против «Аль-Ахли» Джидда для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Аль-Хиляль» выиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и клубу из Джидды команда не проигрывает уже 4 года.
«Аль-Ахли» Джидда
Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила достаточно удачно. «Аль-Ахли» Джидда финишировал на 3 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.
Причем «Аль-Ахли» Джидда относительно скромно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 67 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Аль-Ахли» Джидда выиграла трижды при одном паритете.
Поединок с «ГраЦером» команда провела неудачно (3:3). А вот встреча с «Аль-Риядом» вышла более продуктивной (2:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Аль-Ахли» Джидда выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. При этом ей нужно срочно прибавлять в плане созидания.
При этом «Аль-Ахли» Джидда до последнего спарринга с австрийцами не пропускал в 5 матчах подряд. Правда, в трех последних очных встречах с «Аль-Хилялем» она уступила.
А вот в минувшем чемпионате команда пропускала в среднем гол за матч. Между тем, «Аль-Ахли» Джидда явно намерен дать бой действующему чемпиону Саудовской Аравии.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно.
Статистика для ставок
- «Аль-Хиляль» выиграл в 3 своих последних контрольных поединках
- «Аль-Ахли» до последней встречи не пропускал в 5 матчах кряду
- «Аль-Хиляль» уже 4 года не проигрывает клубу из Джидды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.64, а победа оппонента — в скромные 4.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.93.
- 1.93Уфа — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно сразу будут активны в атаке.
«Аль-Хиляль» явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, испытывает сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.93