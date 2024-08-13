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    «Аль-Хиляль» начнет без прелюдий

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» Джидда. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Суперкубок Саудовской Аравии, 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» Джидда
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    «Аль-Хиляль»
    13 августа в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» Джидда. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» Джидда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок 13 Августа 2024 года

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 19:15 Аль-Ахли

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии. Команда не проиграла ни одного матча.

    При этом «Аль-Хиляль» выиграл в 31 матче из 34. Причем игроки команды настреляли аж 101 мяч в ворота соперников.

    Последние матчи: летом команда провела 6 контрольных поединков. В них команда добыла 5 побед при 1 поражении.

    В своем последнем поединке «Аль-Хиляль» минимально одолел «Удинезе». Да и победа над «Аль-Духаилем» получилась натужной (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 7 голов. А вот в свои ворота было пропущено 3 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» явно постарается продолжить свой трехматчевый победный сериал. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

    Поединки против «Аль-Ахли» Джидда для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Аль-Хиляль» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и клубу из Джидды команда не проигрывает уже 4 года.

    «Аль-Ахли» Джидда

    Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила достаточно удачно. «Аль-Ахли» Джидда финишировал на 3 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    Причем «Аль-Ахли» Джидда относительно скромно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 67 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Аль-Ахли» Джидда выиграла трижды при одном паритете.

    Поединок с «ГраЦером» команда провела неудачно (3:3). А вот встреча с «Аль-Риядом» вышла более продуктивной (2:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Аль-Ахли» Джидда выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. При этом ей нужно срочно прибавлять в плане созидания.

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    При этом «Аль-Ахли» Джидда до последнего спарринга с австрийцами не пропускал в 5 матчах подряд. Правда, в трех последних очных встречах с «Аль-Хилялем» она уступила.

    А вот в минувшем чемпионате команда пропускала в среднем гол за матч. Между тем, «Аль-Ахли» Джидда явно намерен дать бой действующему чемпиону Саудовской Аравии.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» выиграл в 3 своих последних контрольных поединках

    • «Аль-Ахли» до последней встречи не пропускал в 5 матчах кряду

    • «Аль-Хиляль» уже 4 года не проигрывает клубу из Джидды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.64, а победа оппонента — в скромные 4.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.93.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    «Аль-Хиляль» явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, испытывает сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.93

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» Джидда: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» начнет без прелюдий
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