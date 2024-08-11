Атлетико
Ювентус
«Ювентус»
Турнирное положение: «Старая Сеньора» минувший сезон провела не столь успешно. «Ювентус» финишировал на 3 месте в Серии А.
При этом «Ювентус» в минувшем чемпионате Италии выиграл лишь в 19 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз.
Атлетико — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: нынешним летом туринцы провели 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 1 раз при одном поражении.
Причем «Ювентус» в своем последнем поединке переиграл собственную молодежную команду (4:0). А вот спарринг с «Брестом» принес лишь ничью (2:2).
В 5 своих последних матчах «Ювентус» отличился 11 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: пока что туринцы лишь раскачиваются. Да и поражение от «Нюрнберга» (0:3) явно озадачило.
При этом «Ювентус» традиционно непросто противостоит «матрасникам». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Наверняка туринцы максимально настроятся на этот поединок. Пора бы «Старой Сеньоре» проявлять свой атакующий потенциал!
«Атлетико»
Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Атлетико» занял лишь 4 место в турнирной таблице Примеры.
При этом «Атлетико» в 38 поединках настрелял 70 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 43 мяча.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась не так давно. В 3 спаррингах подопечные Диего Симеоне выиграли 2 раза при одном паритете.
При этом «Атлетико» в последней контрольной встрече буквально смял оборону «Китчи» (6:1). А вот до того мадридцы переиграли «Хетафе» (3:1).
В 5 своих последних матчах команда отличилась 13 забитыми мячами. А вот пропустила команда 7 мячей в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Да и новичок мадридцев норвежец Александр Сорлот в первом же своем поединке оформил дубль.
При этом «Атлетико» выиграл в двух своих первых контрольных поединках. Правда, с «Нумансией» команда Симеоне расписала лишь мировую (1:1).
«Матрасники» заметено набирают обороты. Да и последнее очное свидание с туринцами 2 года назад завершилось успехом (4:0).
Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и умница Сорлот явно найден свои шансы у ворот итальянцев.
Статистика для ставок
- «Ювентус» в 3 контрольных матчах добыл лишь одну викторию
- «Атлетико» выиграл в 2 последних контрольных поединках
- Туринцы уже почти 5 лет не обыгрывают «матрасников»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.
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Прогноз: «Матрасники» смотрятся монолитнее соперника, к тому же мотивированы продолжить свой победный путь.
«Ювентус» крайне нестабилен, да и состав команды пока весьма далек от оптимального.
Ставка: Победа «Атлетико» за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.27