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    «Старой Сеньоре» ничего не светит?

    «Ювентус» — «Атлетико». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Атлетико»
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    «Ювентус»
    11 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ювентус» и «Атлетико». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Августа 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 16:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
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    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Старая Сеньора» минувший сезон провела не столь успешно. «Ювентус» финишировал на 3 месте в Серии А.

    При этом «Ювентус» в минувшем чемпионате Италии выиграл лишь в 19 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз.

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    Последние матчи: нынешним летом туринцы провели 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 1 раз при одном поражении.

    Причем «Ювентус» в своем последнем поединке переиграл собственную молодежную команду (4:0). А вот спарринг с «Брестом» принес лишь ничью (2:2).

    В 5 своих последних матчах «Ювентус» отличился 11 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: пока что туринцы лишь раскачиваются. Да и поражение от «Нюрнберга» (0:3) явно озадачило.

    При этом «Ювентус» традиционно непросто противостоит «матрасникам». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Наверняка туринцы максимально настроятся на этот поединок. Пора бы «Старой Сеньоре» проявлять свой атакующий потенциал!

    «Атлетико»

    Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Атлетико» занял лишь 4 место в турнирной таблице Примеры.

    При этом «Атлетико» в 38 поединках настрелял 70 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 43 мяча.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась не так давно. В 3 спаррингах подопечные Диего Симеоне выиграли 2 раза при одном паритете.

    При этом «Атлетико» в последней контрольной встрече буквально смял оборону «Китчи» (6:1). А вот до того мадридцы переиграли «Хетафе» (3:1).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась 13 забитыми мячами. А вот пропустила команда 7 мячей в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Да и новичок мадридцев норвежец Александр Сорлот в первом же своем поединке оформил дубль.

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    При этом «Атлетико» выиграл в двух своих первых контрольных поединках. Правда, с «Нумансией» команда Симеоне расписала лишь мировую (1:1).

    «Матрасники» заметено набирают обороты. Да и последнее очное свидание с туринцами 2 года назад завершилось успехом (4:0).

    Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и умница Сорлот явно найден свои шансы у ворот итальянцев.

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» в 3 контрольных матчах добыл лишь одну викторию

    • «Атлетико» выиграл в 2 последних контрольных поединках

    • Туринцы уже почти 5 лет не обыгрывают «матрасников»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

    Прогноз: «Матрасники» смотрятся монолитнее соперника, к тому же мотивированы продолжить свой победный путь.

    «Ювентус» крайне нестабилен, да и состав команды пока весьма далек от оптимального.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    «Ювентус» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на футбол. «Старой Сеньоре» ничего не светит?
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