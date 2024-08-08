ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Алексанян выигрывал Олимпиаду еще в 2016 году7 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Юрий Ковтун«Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане Якоб Ингебригтсен и его преследователи6 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:24
    • Павлюченкова вылетела на стадии первого круга турнира в Торонто
  • 23:30
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Рейнджерс» в матче отбора Лиги чемпионов
  • 21:57
    • Нидерландские велогонщики завоевали золотые медали Олимпиады — 2024
  • 18:43
    • Ковтун о Глушенкове: Видно, парень амбициозный, заряженный
  • 18:07
    • Ковтун о «Зените»: Семак явно поставил на мощный старт
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Гент» одолеть датчан?

    «Силькеборг» — «Гент». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 8 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Силькеборг Прогнозы на Гент Прогнозы на Бельгия. Про Лига Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Силькеборг» — «Гент»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гент»
    8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Силькеборг» и «Гент». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Силькеборг» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Силькеборг

  • Силькеборг
    •  Силькеборг 19:30 Гент

    Гент

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Силькеборг»

    Турнирное положение: «Силькеборг» вполне преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Силькеборг» в 3 стартовых турах набрал 6 очков. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами.

    Силькеборг — Гент: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Дании команда добыла 3 очка. «Силькеборг» переиграл «Виборг» (3:2).

    Причем до того «Силькеборг» вылетел из квалификации Лиги Европы. Уступив «Мольде» в первом поединке (1:3), датчане скромнее выиграли во втором (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Силькеборг» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Датский клуб смотрится весьма прилично. А вот тягаться с бельгийцами команде будет крайне сложно.

    При этом «Силькеборг» выиграл в двух своих последних поединках. Да и по игре команда выглядит достаточно выгодно.

    Очевидно, что датчане будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева постараются найти свои шансы на контратаках.

    «Гент»

    Турнирное положение: Бельгийцы явно нацелены на проход в групповой раунд. «Гент» давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом.

    Причем «Гент» не столь успешно стартовал в чемпионате Бельгии. Команда сейчас находится на 9 позиции в турнирной таблице.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла фарерский «Викингур». В первой встрече бельгийцы выиграли со счетом 4:1, а затем добили соперника (3:0).

    В минувшем туре своего чемпионата «Гент» уступил. Дома команда не сумела справиться с «Дендером» (1:2).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Гента» отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уверенный проход фарерского барьера явно не расхолодит команду. Да и датчан «Гент» обязан обыгрывать при любой диспозиции.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Нет сомнений, что бельгийцы постараются сыграть результативно. Никакой недооценки соперника гости точно не допустят.

    При этом «Гент» имеет довольно качественный по именам подбор игроков. Да и до последней коллизии команда выиграла 3 раза кряду.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент частенько ошибается в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Гент» до последнего поражения выиграл в 3 матчах кряду

    • «Силькеборг» выиграл в 2 своих последних поединках

    • Датчане в 2 своих последних матчах забивали по 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гент» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.12.

    Прогноз: Бельгийцы явно превосходят соперника в классе, что и продемонстрируют на деле.

    Датчане слишком нестабильны, плюс оборона команды слишком часто дает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Гента» за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.24

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Пол — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Бублик — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Давидович-Фокин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пакш — Морнар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Славия Прага — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Копенгаген — Баник Острава
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Хеккен — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Галлен — Шленск Вроцлав
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Прогноз на матч Слован Братислава — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Интер — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.95
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Силькеборг» — «Гент»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Гент» одолеть датчан?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры