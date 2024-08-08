8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Силькеборг» и «Гент». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Силькеборг» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Силькеборг»

Турнирное положение: «Силькеборг» вполне преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Силькеборг» в 3 стартовых турах набрал 6 очков. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Дании команда добыла 3 очка. «Силькеборг» переиграл «Виборг» (3:2).

Причем до того «Силькеборг» вылетел из квалификации Лиги Европы. Уступив «Мольде» в первом поединке (1:3), датчане скромнее выиграли во втором (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Силькеборг» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Датский клуб смотрится весьма прилично. А вот тягаться с бельгийцами команде будет крайне сложно.

При этом «Силькеборг» выиграл в двух своих последних поединках. Да и по игре команда выглядит достаточно выгодно.

Очевидно, что датчане будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева постараются найти свои шансы на контратаках.

«Гент»

Турнирное положение: Бельгийцы явно нацелены на проход в групповой раунд. «Гент» давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом.

Причем «Гент» не столь успешно стартовал в чемпионате Бельгии. Команда сейчас находится на 9 позиции в турнирной таблице.

Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла фарерский «Викингур». В первой встрече бельгийцы выиграли со счетом 4:1, а затем добили соперника (3:0).

В минувшем туре своего чемпионата «Гент» уступил. Дома команда не сумела справиться с «Дендером» (1:2).

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Гента» отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: уверенный проход фарерского барьера явно не расхолодит команду. Да и датчан «Гент» обязан обыгрывать при любой диспозиции.

Нет сомнений, что бельгийцы постараются сыграть результативно. Никакой недооценки соперника гости точно не допустят.

При этом «Гент» имеет довольно качественный по именам подбор игроков. Да и до последней коллизии команда выиграла 3 раза кряду.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент частенько ошибается в обороне.

Статистика для ставок

«Гент» до последнего поражения выиграл в 3 матчах кряду

«Силькеборг» выиграл в 2 своих последних поединках

Датчане в 2 своих последних матчах забивали по 3 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.12.

Прогноз: Бельгийцы явно превосходят соперника в классе, что и продемонстрируют на деле.

Датчане слишком нестабильны, плюс оборона команды слишком часто дает результативные сбои.

Ставка: Победа «Гента» за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.24