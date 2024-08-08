В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Иберия» — «Истанбул». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Иберия» — «Истанбул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Иберия»

Турнирная таблица: В сезоне 2024 грузинского первенства участник Лиги конференций идёт на 3 месте с 33 набранными очками. В 19 туре высшей лиги «Иберия» сыграла вничью с клубом «Телави» (1:1).

Последние матчи: В еврокубках «Иберия» стартовала со второго раунда Лиги конференций, выиграв дуэль у албанского «Партизани» (2:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках.

«Истанбул»

Турнирная таблица: В чемпионате Турции «Истанбул» занял итоговое 4 место с 61 набранным очком. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Истанбул» одержал победу над мальтийским клубом «Ла-Фиорита» (6:1 — дома, 4:0 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Истанбул» выдаёт победную серию, которая состоит из четырёх матчей: турецкий клуб помимо выигрышей над «Ла-Фиоритой» в Лиге конференций, также добился побед в играх с «Железничаром» (2:2) и «Аданадемирспор» (6:2).

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках

Победная серия «Истанбула» составляет 4 матча

«Иберия» и «Истанбул» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.65, а победа «Иберии» — в 6.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.17 соответственно.

Прогноз: «Истанбул» на данный момент выдает победную серию и вполне способен на новую викторию.

Ставка: Фора «Истанбула» (-1.5) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.