Санкт-Галлен
Шлёнск
«Санкт-Галлен»
Турнирное положение: «Санкт-Галлен» в прошлом сезоне занял лишь пятое место в чемпионате Швейцарии, но эта позиция позволила команде получить билет в еврокубки.
В новом же первенстве страны, где сыграно три тура, коллектив набрал шесть баллов и разместился в топ-4.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «зелено-белые» в рамках чемпионата Швейцарии одолели в выездной игре «Лозанну» со счетом 4:3. И этим результатом они продлили свою серию из выигрышей до четырех встреч кряду.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: В этом еврокубковом сезоне «Санкт-Галлен» преодолел уже один этап. На второй стадии отбора Лиги конференций швейцарцы прошли казахский «Тобол», дважды его обыграв — 4:1 и 1:0. Всего же в новом сезоне коллектив провел пять игр, выиграв четыре из них при одном фиаско.
«Шленск» Вроцлав
Турнирное положение: Коллектив из Вроцлава в прошлом розыгрыше чемпионата Польши стал вторым, проиграв только по дополнительным показателям чемпиону «Ягеллонии».
В текущем же первенстве страны «Шленск» набрал в двух встречах лишь балл и плетется во второй части таблицы.
Последние матчи: Поляки также успели преодолеть в этом турнире уже один раунд квалификации. На предыдущей стадии ЛК «военные» прошли латвийский клуб «Рига», проиграв в гостях 0:1, но дома взяв реванш — 3:1.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: В этом сезоне «Шленск» провел четыре официальные встречи во всех турнирах. В этих поединках польский коллектив отпраздновал одну викторию, расписал одну мировую и дважды проиграл в выездных поединках без забитых мячей.
Статистика для ставок
- «Санкт-Галлен» в новом сезоне выиграл четыре игры из пяти
- У «Шленска» только один выигрыш за четыре матча в новом сезоне
- Ранее между собой эти клубы не встречались
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Санкт-Галлена» — 1.54, победа «Шленска» — 6.10, ничья — 4.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.14 соответственно.
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Прогноз: Швейцарский коллектив обладает более сильным составом и на своем поле наверняка сможет одолеть неуверенных в гостях поляков.
Рекомендуемая ставка: победа «Санкт-Галлена» с форой (-1) за 1.85.
Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на сухую победу «Санкт-Галлена», ведь «Шленск» в новом сезоне в гостях еще не забивал.
Ставка: «Санкт-Галлен» победит и не пропустит за 3.25.