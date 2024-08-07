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    «Санкт-Галлен» всухую справится со «Шленском»

    «Санкт-Галлен» — «Шленск» Вроцлав. Ставки (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Галлен» — «Шленск» Вроцлав
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    «Санкт-Галлен»
    7 августа швейцарский «Санкт-Галлен» на своем поле примет польский «Шленск» из Вроцлава в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Шленск» Вроцлав, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2024 года

    Санкт-Галлен

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Санкт-Галлен 21:30 Шлёнск

    Шлёнск

  • Вроцлав
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    «Санкт-Галлен»

    Турнирное положение: «Санкт-Галлен» в прошлом сезоне занял лишь пятое место в чемпионате Швейцарии, но эта позиция позволила команде получить билет в еврокубки.

    В новом же первенстве страны, где сыграно три тура, коллектив набрал шесть баллов и разместился в топ-4.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «зелено-белые» в рамках чемпионата Швейцарии одолели в выездной игре «Лозанну» со счетом 4:3. И этим результатом они продлили свою серию из выигрышей до четырех встреч кряду.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В этом еврокубковом сезоне «Санкт-Галлен» преодолел уже один этап. На второй стадии отбора Лиги конференций швейцарцы прошли казахский «Тобол», дважды его обыграв — 4:1 и 1:0. Всего же в новом сезоне коллектив провел пять игр, выиграв четыре из них при одном фиаско.

    «Шленск» Вроцлав

    Турнирное положение: Коллектив из Вроцлава в прошлом розыгрыше чемпионата Польши стал вторым, проиграв только по дополнительным показателям чемпиону «Ягеллонии».

    В текущем же первенстве страны «Шленск» набрал в двух встречах лишь балл и плетется во второй части таблицы.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последние матчи: Поляки также успели преодолеть в этом турнире уже один раунд квалификации. На предыдущей стадии ЛК «военные» прошли латвийский клуб «Рига», проиграв в гостях 0:1, но дома взяв реванш — 3:1.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: В этом сезоне «Шленск» провел четыре официальные встречи во всех турнирах. В этих поединках польский коллектив отпраздновал одну викторию, расписал одну мировую и дважды проиграл в выездных поединках без забитых мячей.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Галлен» в новом сезоне выиграл четыре игры из пяти

    • У «Шленска» только один выигрыш за четыре матча в новом сезоне

    • Ранее между собой эти клубы не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Санкт-Галлена» — 1.54, победа «Шленска» — 6.10, ничья — 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: Швейцарский коллектив обладает более сильным составом и на своем поле наверняка сможет одолеть неуверенных в гостях поляков.

    Рекомендуемая ставка: победа «Санкт-Галлена» с форой (-1) за 1.85.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на сухую победу «Санкт-Галлена», ведь «Шленск» в новом сезоне в гостях еще не забивал.

    Ставка: «Санкт-Галлен» победит и не пропустит за 3.25.

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    «Санкт-Галлен» — «Шленск» Вроцлав: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. «Санкт-Галлен» всухую справится со «Шленском»
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