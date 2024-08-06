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    «Динамо» Киев — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 августа 2024 года

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    «Бенфика» — «Динамо» Киев
    В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 6 августа пройдет матч «Динамо» Киев — «Рейнджерс». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2024 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 21:00 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Украины киевское «Динамо» финишировало на втором месте, набрав 69 очков. Киевляне отстали от чемпиона «Шахтёра» на два балла.

    Стартовал новый сезон, однако киевское «Динамо» матч первого тура против «Александрии» перенесло в связи с выступлением в Лиге чемпионов.

    Динамо К — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).

    Не сыграют: В составе команды травмирован центральный защитники Антон Бол, остальные футболисты находятся в строю.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «динамовцы» провели пять контрольных встреч: выиграли у «Мамелоди Сандаунс» (1:0) и «Брённбю» (4:0), сыграли вничью с «Шальке» (2:2) и «Падерборном» (0:0), и проиграли «Униону» (2:3).

    «Рейнджерс»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Шотландии, «Рейнджерс» стартовал с ничейного исхода в поединке против «Хартс» (0:0).

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    • Последние матчи: «Рейнджерс» как вице-чемпион Шотландии начинает свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «Рейнджерс» сыграл 4 товарищеских матча, сыграв вничью с «Унионом» (4:4), проиграв МЮ (0:2), «Аяксу» (1:2) и «Бирмингему» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Киев и «Рейнджерс» в последний раз играли в далёком 1987 году

    • «Рейнджерс» — «Динамо» Киев (2:0)

    • «Динамо» Киев — «Рейнджерс» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.50, а победа «Рейнджерса» — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: «Динамо» Киев сейчас на ходу, команда вполне может добиться успеха в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Динамо» Киев с коэффициентом 2.16.

    Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.

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    «Динамо» Киев — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. Положительный результат Киеву обеспечен?
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