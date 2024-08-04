4 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Ротор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» весьма неплохо стартовал в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Нефтехимик» в трех поединках сумел разжиться 6 очками. А вот забили нижнекамцы 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: летом нижнекамцы выиграли все 3 контрольных поединка. Да и игра команды Кирилла Новикова традиционно радует глаз.

В предыдущем туре «Нефтехимик» потерпел поражение от «Чайки» (0:4). Хотя до того команда Новикова переиграла крепкую «Уфу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах нижнекамцы победили 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Последняя неудача не должна сильно повлиять на команду. Да и вообще, нижнекамцы не боятся никого.

Поединки с «Ротором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Нефтехимик» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются как можно скорее вернуться на победный путь. Да и потенциал у команды Новикова весьма приличный.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы способны пободаться за стыки. По итогам первых трех туров команда находится на 7 месте.

Причем «Ротор» весьма выгодно выглядит в обороне. Волгоградцы в трех матчах пропустили всего 2 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре команда опростоволосилась. «Ротор» дома уступил тульскому «Арсеналу» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Торпедо» (1:1). А вот в первом туре подопечные Дениса Бояринцева минимально одолели «Шинник».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Иван Пяткин — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе команда лишь притирается к новым для себя условиям. Да и в плане созидания волгоградцы явно не преуспевают.

При этом «Ротор» не проигрывает нижнекамцам уже 10 лет. Да и сейчас команда Бояринцева явно не боится оппонента.

Состав у волгоградцев весьма крепкий. Да и все команды Бояринцева выдают традиционно сильные стартовые отрезки.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Волгоградцы сильны и амбициозны, да и оппонент в своем последнем матче выглядел убого.

Статистика для ставок

«Ротор» в среднем пропускает меньше гола за матч

«Нефтехимик» до последней коллизии выиграл 5 матчей кряду

Волгоградцы в 3 поединках забили всего 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

Прогноз: Команда Бояринцева явно способна прибавить в созидательном аспекте.

«Ротор» намерен побороться за стыки, тогда как нижнекамцы в своем последнем матче откровенно провалились.

Ставка: Победа «Ротора» за 3.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54