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    «Ротор» переиграет нижнекамцев

    «Нефтехимик» — «Ротор». Ставка (к. 3.16) и прогноз на футбол, Первая лига, 4 августа 2024 года

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    «Ротор»
    4 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Ротор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 04 Августа 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Нефтехимик» весьма неплохо стартовал в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Нефтехимик» в трех поединках сумел разжиться 6 очками. А вот забили нижнекамцы 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Нефтехимик — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом нижнекамцы выиграли все 3 контрольных поединка. Да и игра команды Кирилла Новикова традиционно радует глаз.

    В предыдущем туре «Нефтехимик» потерпел поражение от «Чайки» (0:4). Хотя до того команда Новикова переиграла крепкую «Уфу» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах нижнекамцы победили 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Последняя неудача не должна сильно повлиять на команду. Да и вообще, нижнекамцы не боятся никого.

    Поединки с «Ротором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Нефтехимик» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются как можно скорее вернуться на победный путь. Да и потенциал у команды Новикова весьма приличный.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы способны пободаться за стыки. По итогам первых трех туров команда находится на 7 месте.

    Причем «Ротор» весьма выгодно выглядит в обороне. Волгоградцы в трех матчах пропустили всего 2 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда опростоволосилась. «Ротор» дома уступил тульскому «Арсеналу» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Торпедо» (1:1). А вот в первом туре подопечные Дениса Бояринцева минимально одолели «Шинник».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Иван Пяткин — травмирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда лишь притирается к новым для себя условиям. Да и в плане созидания волгоградцы явно не преуспевают.

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    При этом «Ротор» не проигрывает нижнекамцам уже 10 лет. Да и сейчас команда Бояринцева явно не боится оппонента.

    Состав у волгоградцев весьма крепкий. Да и все команды Бояринцева выдают традиционно сильные стартовые отрезки.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Волгоградцы сильны и амбициозны, да и оппонент в своем последнем матче выглядел убого.

    Статистика для ставок

    • «Ротор» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Нефтехимик» до последней коллизии выиграл 5 матчей кряду

    • Волгоградцы в 3 поединках забили всего 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

    Прогноз: Команда Бояринцева явно способна прибавить в созидательном аспекте.

    «Ротор» намерен побороться за стыки, тогда как нижнекамцы в своем последнем матче откровенно провалились.

    Ставка: Победа «Ротора» за 3.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.54

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    «Нефтехимик» — «Ротор»: прогноз, ставка (3.16), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на футбол. «Ротор» переиграет нижнекамцев
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