1 августа в квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Ружомберок». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Ружомберок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: в прошлом году в чемпионате Турции «Трабзонспор» финишировал на третьем месте с 67 очками.

Последние матчи: в первом матче квалификации Лиги Европы «Трабзонспор» на выезде победил со счетом 2:0. Голы забивали в том матче Махмуд Трезеге и Чихан Чанак. Турки спокойно контролировали ход матча и создали себе отличный задел перед ответной встречей.

Ранее в товарищеских матчах «Трабзонспор» победил «Железничар» (3:1) и «Зегед» (2:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: видно, что команда Авчи Абдуллы подошла в неплохой форме к возобновлению сезона, первый матч получился очень цельным и компактным, а когда надо «Трабзонспор» спокойно взвинчивал темп и подтверждал свой класс.

«Ружомберок»

Турнирное положение: в прошлом сезоне в чемпионате Словакии «Ружомберок» финишировал на третьем месте.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первой игре против «Трабзонспора» словаки ничего не смогли противопоставить более классному сопернику и уступили на своем поле со счетом 0:2.

В первом туре чемпионата Словакии «Ружомберок» сыграл дома вничью с «Банска Быстрица» (1:1).

Не сыграют: серьезных потерь нет.

Состояние команды: первый матч словаки провели не лучшим образом и теперь с серьезной форой поедут в Турцию на ответную игру. В национальном чемпионате «Ружомберок» также не впечатлил.

Статистика для ставок

Первый матч турки выиграли в гостях со счетом 2:0

«Трабзонспор» имеет серию из трех побед кряду с учетом товарищеских игр

«Ружомберок» за это время имеет лишь одну ничью и два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Трабзонспора» дают 1,29, а на «Ружомберок» — 9,60, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

Тотал меньше 3 идет за 2,02 , а тотал больше 3 можно взять за 1,74.

Прогноз: первый матч «Трабзонспор» выиграл с комфортным счетом и ему нет смысла нагнетать темп, команда будет спокойно контролировать ход игры и удержит преимущество.

Ставка: тотал меньше 3 за 2,02.

Прогноз: также можно рискнуть и взять победу через тотал.

Ставка: победа хозяев и тотал меньше 2,5 за 4,20.