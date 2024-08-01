ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Валерий Непомнящий«Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады «Зенит»«Зенит» — «Факел» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Турки спокойно пройдут дальше

    «Трабзонспор» — «Ружомберок». Ставка (к. 2.02) и прогноз на Лигу Европы 1 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Трабзонспор Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Ружомберок»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Махмуд Трезеге — автор победного гола в первом матче
    1 августа в квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Ружомберок». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Ружомберок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •  Трабзонспор 20:30 Ружомберок

    Ружомберок

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: в прошлом году в чемпионате Турции «Трабзонспор» финишировал на третьем месте с 67 очками.

    Последние матчи: в первом матче квалификации Лиги Европы «Трабзонспор» на выезде победил со счетом 2:0. Голы забивали в том матче Махмуд Трезеге и Чихан Чанак. Турки спокойно контролировали ход матча и создали себе отличный задел перед ответной встречей.

    Трабзонспор — Ружомберок: коэффициенты букмекеров

    Ранее в товарищеских матчах «Трабзонспор» победил «Железничар» (3:1) и «Зегед» (2:1).

  • Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • Рейтинг самых блестящих игроков текущего столетия
  • 27/07/2024

    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: видно, что команда Авчи Абдуллы подошла в неплохой форме к возобновлению сезона, первый матч получился очень цельным и компактным, а когда надо «Трабзонспор» спокойно взвинчивал темп и подтверждал свой класс.

    «Ружомберок»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне в чемпионате Словакии «Ружомберок» финишировал на третьем месте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в первой игре против «Трабзонспора» словаки ничего не смогли противопоставить более классному сопернику и уступили на своем поле со счетом 0:2.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В первом туре чемпионата Словакии «Ружомберок» сыграл дома вничью с «Банска Быстрица» (1:1).

    Не сыграют: серьезных потерь нет.

    Состояние команды: первый матч словаки провели не лучшим образом и теперь с серьезной форой поедут в Турцию на ответную игру. В национальном чемпионате «Ружомберок» также не впечатлил.

    Статистика для ставок

    • Первый матч турки выиграли в гостях со счетом 2:0

    • «Трабзонспор» имеет серию из трех побед кряду с учетом товарищеских игр

    • «Ружомберок» за это время имеет лишь одну ничью и два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Трабзонспора» дают 1,29, а на «Ружомберок» — 9,60, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

    Тотал меньше 3 идет за 2,02 , а тотал больше 3 можно взять за 1,74.

    Прогноз: первый матч «Трабзонспор» выиграл с комфортным счетом и ему нет смысла нагнетать темп, команда будет спокойно контролировать ход игры и удержит преимущество.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2,02.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять победу через тотал.

    Ставка: победа хозяев и тотал меньше 2,5 за 4,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Муте — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Баэс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Джокович — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Музетти — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ауда — Клифтонвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бразилия (женщины) — Испания (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фехервар — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австралия (женщины) — США (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Хеккен — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Трабзонспор» — «Ружомберок»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Турки спокойно пройдут дальше
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры