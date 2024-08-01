Трабзонспор
Ружомберок
«Трабзонспор»
Турнирное положение: в прошлом году в чемпионате Турции «Трабзонспор» финишировал на третьем месте с 67 очками.
Последние матчи: в первом матче квалификации Лиги Европы «Трабзонспор» на выезде победил со счетом 2:0. Голы забивали в том матче Махмуд Трезеге и Чихан Чанак. Турки спокойно контролировали ход матча и создали себе отличный задел перед ответной встречей.
Трабзонспор — Ружомберок: коэффициенты букмекеров
Ранее в товарищеских матчах «Трабзонспор» победил «Железничар» (3:1) и «Зегед» (2:1).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: видно, что команда Авчи Абдуллы подошла в неплохой форме к возобновлению сезона, первый матч получился очень цельным и компактным, а когда надо «Трабзонспор» спокойно взвинчивал темп и подтверждал свой класс.
«Ружомберок»
Турнирное положение: в прошлом сезоне в чемпионате Словакии «Ружомберок» финишировал на третьем месте.
Последние матчи: в первой игре против «Трабзонспора» словаки ничего не смогли противопоставить более классному сопернику и уступили на своем поле со счетом 0:2.
В первом туре чемпионата Словакии «Ружомберок» сыграл дома вничью с «Банска Быстрица» (1:1).
Не сыграют: серьезных потерь нет.
Состояние команды: первый матч словаки провели не лучшим образом и теперь с серьезной форой поедут в Турцию на ответную игру. В национальном чемпионате «Ружомберок» также не впечатлил.
Статистика для ставок
- Первый матч турки выиграли в гостях со счетом 2:0
- «Трабзонспор» имеет серию из трех побед кряду с учетом товарищеских игр
- «Ружомберок» за это время имеет лишь одну ничью и два поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Трабзонспора» дают 1,29, а на «Ружомберок» — 9,60, ничью букмекеры оценивают в 6,0.
Тотал меньше 3 идет за 2,02 , а тотал больше 3 можно взять за 1,74.
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Прогноз: первый матч «Трабзонспор» выиграл с комфортным счетом и ему нет смысла нагнетать темп, команда будет спокойно контролировать ход игры и удержит преимущество.
Ставка: тотал меньше 3 за 2,02.
Прогноз: также можно рискнуть и взять победу через тотал.
Ставка: победа хозяев и тотал меньше 2,5 за 4,20.