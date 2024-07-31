Динамо Минск
Лудогорец
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре проходит сезон в белорусском чемпионате, в котором «Динамо» Минск занимает первое место с активом 35 баллов, столько же пунктов у клуба «Торпедо-БелАЗ», который расположился на второй строчке.
Последние матчи: Минское «Динамо» в шаге от вылета в Лигу Европы, так как белорусский клуб потерпел поражение от чемпиона Болгарии (0:2).
Динамо Минск — Лудогорец: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Полузащитник Павел Седко не сыграет в матче против «Лудогорца» из-за травмы.
Квалификация: В первом раунде Лиги чемпионов минское «Динамо» с минимальным счётом обыграло армянский «Пюник» (1:0).
«Лудогорец»
Турнирная таблица: В высшей лиге болгарского чемпионата «Лудогорец» стартовал с победы. В матче 1-го тура лучшая команда Болгарии с минимальным счётом переиграла ЦСКА София (1:0).
Последние матчи: Ганский нападающий Бернард Текпетей и болгарский полузащитник Тодор Неделев сыграли ключевую роль в матче Лиги чемпионов против минского «Динамо», забив сопернику два безответных мяча (2:0 — победа в пользу «Лудогорца»).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Квалификация: В первом раунде Лиги чемпионов «Лудогорец» нанес поражение чемпиону Грузии — «Динамо» Батуми (3:1). В составе победителей голами отметились Текпетей, Рик и Витри. В ответной игре болагры уступили со счетом (0:1)
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах минское «Динамо» одержало три победы
- В последних пяти матчах «Лудогорец» одержал четыре победы
- «Лудогорец» — «Динамо» Минск (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.78, а победа «Динамо» Минск — в 4.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.93 соответственно.
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Прогноз: В том что «Лудогорец» одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Беларуси.
Ставка: Фора «Лудогорца» (-1) с коэффициентом 2.52.
Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.