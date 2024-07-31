Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 31 июля пройдет матч «Динамо» Минск — «Лудогорец». Начало — в 21:45. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре проходит сезон в белорусском чемпионате, в котором «Динамо» Минск занимает первое место с активом 35 баллов, столько же пунктов у клуба «Торпедо-БелАЗ», который расположился на второй строчке.

Последние матчи: Минское «Динамо» в шаге от вылета в Лигу Европы, так как белорусский клуб потерпел поражение от чемпиона Болгарии (0:2).

Не сыграют: Полузащитник Павел Седко не сыграет в матче против «Лудогорца» из-за травмы.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: В первом раунде Лиги чемпионов минское «Динамо» с минимальным счётом обыграло армянский «Пюник» (1:0).

«Лудогорец»

Турнирная таблица: В высшей лиге болгарского чемпионата «Лудогорец» стартовал с победы. В матче 1-го тура лучшая команда Болгарии с минимальным счётом переиграла ЦСКА София (1:0).

Последние матчи: Ганский нападающий Бернард Текпетей и болгарский полузащитник Тодор Неделев сыграли ключевую роль в матче Лиги чемпионов против минского «Динамо», забив сопернику два безответных мяча (2:0 — победа в пользу «Лудогорца»).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Квалификация: В первом раунде Лиги чемпионов «Лудогорец» нанес поражение чемпиону Грузии — «Динамо» Батуми (3:1). В составе победителей голами отметились Текпетей, Рик и Витри. В ответной игре болагры уступили со счетом (0:1)

Статистика для ставок

В последних пяти матчах минское «Динамо» одержало три победы

В последних пяти матчах «Лудогорец» одержал четыре победы

«Лудогорец» — «Динамо» Минск (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.78, а победа «Динамо» Минск — в 4.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.93 соответственно.

Прогноз: В том что «Лудогорец» одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Беларуси.

Ставка: Фора «Лудогорца» (-1) с коэффициентом 2.52.

Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.