Во втором отборочном раунде Лиги конференций 30 июля пройдет матч «Пюник» — «Струга». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Струга», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» — действующий чемпион Армении, который вырвал титул у «Ноа» лишь в последнем, заключительном туре внутреннего первенства. Клуб из Еревана набрал 82 очка, одержав 24 победы, 10 встреч завершив вничью и 2 игры проиграл.

Новый сезон в чемпионате Армении стартует 5 августа, в первом туре «Пюник» примет «Урарту».

Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом матче второго раунда Лиги конференций. На вызде чемпион Армении уступил македонской «Струге» (1:2). В составе ереванского клуба гол на 23-й минуте встречи забил Виллела.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: Еврокампанию сезона 2024/2025 «Пюник» начал в Лиге чемпионов. В первом раунде команда из Еревана не смогла сломить сопротивление минского «Динамо» (0:0 — в гостях, 0:1 — дома), пропустив на родном стадионе гол в компенсированное арбитром время.

«Струга»

Турнирная таблица: «Струга» выиграла чемпионат Северной Македонии сезона 2023/2024. Команда аккумулировала 64 очка, опередив «Шкендию» лишь по дополнительным показателям. Новый сезон на внутренней ещё не стартовал.

Последние матчи: В Лигу конференций «Струга» перебралась из Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде македонский клуб выиграл у «Пюника» (2:1). В составе победителей голами отметились Ибраими и Спировски.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Квалификация: Новый официальный сезон «Струга» начала с Лиги чемпионов. Македонский клуб не смог преодолеть стадию первого отборочного раунда, проиграв «Словану» из Братиславы (1:2 — дома, 2:4 — в гостях).

Статистика для ставок

«Струга» и «Пюник» проиграли в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов

«Струга» выиграла три матча в последних пяти матчах

«Струга» — «Пюник» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.34, а победа «Струги» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.68 соответственно.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Пюника» и «Струги» проходят результативно — 3 гола за игру.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.

Прогноз: «Пюник» играет дома, а в своих стенах команда вполне способна на победу. Можно рискнуть и поставить на победу ереванского клуба.

Ставка: Победа «Пюника» с коэффициентом 2.10.