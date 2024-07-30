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    «Пюник» перевернёт ход противостояния?

    Пюник — Струга: прогноз и ставка (коэффициент 2.15) на футбол. 30/07/2024 в 19:00

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Струга»
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    «Пюник»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 30 июля пройдет матч «Пюник» — «Струга». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Струга», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 30 Июля 2024 года

    Пюник

  • Ереван
    •  Пюник 19:00 Струга

    Струга

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Пюник»

    Турнирная таблица: «Пюник» — действующий чемпион Армении, который вырвал титул у «Ноа» лишь в последнем, заключительном туре внутреннего первенства. Клуб из Еревана набрал 82 очка, одержав 24 победы, 10 встреч завершив вничью и 2 игры проиграл.

    Новый сезон в чемпионате Армении стартует 5 августа, в первом туре «Пюник» примет «Урарту».

    Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом матче второго раунда Лиги конференций. На вызде чемпион Армении уступил македонской «Струге» (1:2). В составе ереванского клуба гол на 23-й минуте встречи забил Виллела.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: Еврокампанию сезона 2024/2025 «Пюник» начал в Лиге чемпионов. В первом раунде команда из Еревана не смогла сломить сопротивление минского «Динамо» (0:0 — в гостях, 0:1 — дома), пропустив на родном стадионе гол в компенсированное арбитром время.

    «Струга»

    Турнирная таблица: «Струга» выиграла чемпионат Северной Македонии сезона 2023/2024. Команда аккумулировала 64 очка, опередив «Шкендию» лишь по дополнительным показателям. Новый сезон на внутренней ещё не стартовал.

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  • 27/07/2024

    • Последние матчи: В Лигу конференций «Струга» перебралась из Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде македонский клуб выиграл у «Пюника» (2:1). В составе победителей голами отметились Ибраими и Спировски.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Квалификация: Новый официальный сезон «Струга» начала с Лиги чемпионов. Македонский клуб не смог преодолеть стадию первого отборочного раунда, проиграв «Словану» из Братиславы (1:2 — дома, 2:4 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Струга» и «Пюник» проиграли в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов

    • «Струга» выиграла три матча в последних пяти матчах

    • «Струга» — «Пюник» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.34, а победа «Струги» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Пюника» и «Струги» проходят результативно — 3 гола за игру.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: «Пюник» играет дома, а в своих стенах команда вполне способна на победу. Можно рискнуть и поставить на победу ереванского клуба.

    Ставка: Победа «Пюника» с коэффициентом 2.10.

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    «Пюник» — «Струга»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. «Пюник» перевернёт ход противостояния?
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