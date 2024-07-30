Пюник
Струга
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» — действующий чемпион Армении, который вырвал титул у «Ноа» лишь в последнем, заключительном туре внутреннего первенства. Клуб из Еревана набрал 82 очка, одержав 24 победы, 10 встреч завершив вничью и 2 игры проиграл.
Новый сезон в чемпионате Армении стартует 5 августа, в первом туре «Пюник» примет «Урарту».
Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом матче второго раунда Лиги конференций. На вызде чемпион Армении уступил македонской «Струге» (1:2). В составе ереванского клуба гол на 23-й минуте встречи забил Виллела.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Квалификация: Еврокампанию сезона 2024/2025 «Пюник» начал в Лиге чемпионов. В первом раунде команда из Еревана не смогла сломить сопротивление минского «Динамо» (0:0 — в гостях, 0:1 — дома), пропустив на родном стадионе гол в компенсированное арбитром время.
«Струга»
Турнирная таблица: «Струга» выиграла чемпионат Северной Македонии сезона 2023/2024. Команда аккумулировала 64 очка, опередив «Шкендию» лишь по дополнительным показателям. Новый сезон на внутренней ещё не стартовал.
Последние матчи: В Лигу конференций «Струга» перебралась из Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде македонский клуб выиграл у «Пюника» (2:1). В составе победителей голами отметились Ибраими и Спировски.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Квалификация: Новый официальный сезон «Струга» начала с Лиги чемпионов. Македонский клуб не смог преодолеть стадию первого отборочного раунда, проиграв «Словану» из Братиславы (1:2 — дома, 2:4 — в гостях).
Статистика для ставок
- «Струга» и «Пюник» проиграли в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- «Струга» выиграла три матча в последних пяти матчах
- «Струга» — «Пюник» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.34, а победа «Струги» — в 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.68 соответственно.
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Прогноз: В среднем матчи с участием «Пюника» и «Струги» проходят результативно — 3 гола за игру.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.
Прогноз: «Пюник» играет дома, а в своих стенах команда вполне способна на победу. Можно рискнуть и поставить на победу ереванского клуба.
Ставка: Победа «Пюника» с коэффициентом 2.10.