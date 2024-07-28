Новая Зеландия жен.
Колумбия жен.
Новая Зеландия
Турнирное положение: Новая Зеландия плохо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.
Команда в первом туре группового раунда не смогла избежать неудачи в поединке против Канады, хотя открыла счет на 13-й минуте.
Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира разошлась миром с Замбией в товарищеской встрече (1:1).
Эта ничья стала единственным непроигрышем «Киви» в четырех последних поединках разных турниров и статусов.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах — официальных и товарищеских — Новая Зеландия ни разу не выиграла при трех поражениях и двух ничьих.
Это говорит об плохой форме сборной, которой в таком состоянии будет сложно пробиться в плей-офф, а значит для нее важно победить.
Маккензи Барри забила пока что единственный мяч команды на олимпийском турнире.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия также неудачно стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.
Команда в первом туре группового раунда пыталась избежать неудачи в поединке против Франции, но не смогла, хотя свела отставание к минимуму, уступая 0:3.
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, перед стартом олимпийского турнира уступила Эквадору (1:2).
Таким образом, в двух последних играх коллектив лишь терпел поражения, что не может не огорчать его болельщиков.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: два кряду поражения в предыдущих играх Колумбия потерпела после победной серии в четыре поединка.
Очевидно, что коллективу нужно снова отыскать свою игру, и, возможно, грядущий поединок как раз дарит возможность исправить положение.
Каталина Усме и Мануэла Пави забили два мяча команды на олимпийском турнире.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Новой Зеландии забивали обе команды
- в двух последних матчах Колумбия проиграла
- в четырех из пяти последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.15, победа Германии — в 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их игре на старте Олимпиады.
При этом в двух из трех последних поединков Новой Зеландии был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах Новой Зеландии.
Ставка: обе команды забьют за 2.20.