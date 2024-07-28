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    Новая Зеландия (жен) — Колумбия (жен). Прогноз и ставка (к. 2.05) на женский футбол, Олимпийские Игры, 28 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на Женский футбол
    Прогноз и ставки на Новая Зеландия (жен) — Колумбия (жен)
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    Мануэла Пави
    28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Новая Зеландия и Колумбия. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия (жен) — Колумбия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. Группа A 28 Июля 2024 года

    Новая Зеландия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа A
    •  Новая Зеландия жен. 18:00 Колумбия жен.

    Колумбия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа A
    •

    Новая Зеландия

    Турнирное положение: Новая Зеландия плохо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.

    Команда в первом туре группового раунда не смогла избежать неудачи в поединке против Канады, хотя открыла счет на 13-й минуте.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира разошлась миром с Замбией в товарищеской встрече (1:1).

    Эта ничья стала единственным непроигрышем «Киви» в четырех последних поединках разных турниров и статусов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах — официальных и товарищеских — Новая Зеландия ни разу не выиграла при трех поражениях и двух ничьих.

    Это говорит об плохой форме сборной, которой в таком состоянии будет сложно пробиться в плей-офф, а значит для нее важно победить.

    Маккензи Барри забила пока что единственный мяч команды на олимпийском турнире.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия также неудачно стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.

    Команда в первом туре группового раунда пыталась избежать неудачи в поединке против Франции, но не смогла, хотя свела отставание к минимуму, уступая 0:3.

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    • Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, перед стартом олимпийского турнира уступила Эквадору (1:2).

    Таким образом, в двух последних играх коллектив лишь терпел поражения, что не может не огорчать его болельщиков.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: два кряду поражения в предыдущих играх Колумбия потерпела после победной серии в четыре поединка.

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    Очевидно, что коллективу нужно снова отыскать свою игру, и, возможно, грядущий поединок как раз дарит возможность исправить положение.

    Каталина Усме и Мануэла Пави забили два мяча команды на олимпийском турнире.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Новой Зеландии забивали обе команды

    • в двух последних матчах Колумбия проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.15, победа Германии — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

    При этом в двух из трех последних поединков Новой Зеландии был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах Новой Зеландии.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

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