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    «Актобе» быстро добьется своего

    Актобе — Кызылжар: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.39. 28.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Кызылжар»
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    «Актобе»
    28 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кызылжар». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Кызылжар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 28 Июля 2024 года

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 18:00 Кызыл-Жар

    Кызыл-Жар

  • Петропавловск
    •

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Актобе» лишь на 3 очка отстает от лидера чемпионата «Ордабасы». Да и забивает команда чаще всех в лиге — 21 гол.

    Последние матчи: В последних матчах команда смотрелась вполне прилично. Да и в атаке «Актобе» выглядит достаточно выгодно.

    В матче Кубка лиги команда переиграла «Женис» (2:1). А вот до того случился вылет из квалификации Лиги конференций от «Сараево» в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Актобе» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно будет прибавлять. После вылета из еврокубков «Актобе» сосредоточится на борьбе за чемпионство.

    Матчи против «Кызылжара» для команды традиционно складываются довольно удачно. В 5 последних очных поединках «Актобе» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к лидеру. Да и в двух последних очных поединках команда не пропускала от «Кызылжара».

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» обитает в нижней части турнирной таблицы. На текущий момент команда находится на 10 месте.

    Причем «Кызылжар» в 12 матчах чемпионата добыл всего 3 победы. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 12 забитых мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. В Кубке лиги она уступила «Акжайыку» (1:2).

    До того команда в Кубке лиги расписала паритет с «Кайратом» (1:1). Зато в минувшем туре чемпионата был обыгран карагандинский «Шахтер» (2:0).

    Вообще же, «Кызылжар» в 5 своих последних матчах добыл 1 победу. Забила в них команда 5 мячей при 5 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и гандикап от последнего места составляет лишь 5 очков.

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    Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Кызылжар» в среднем менее гола за матч — 10 мячей в 12 поединках.

    Причем «Кызылжар» уже больше года не может одолеть «Актобе». Да и сейчас тягаться с одним из лидеров чемпионата будет непросто.

    Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Да и достаточно надежные тылы могут стать помощником в этом.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» в двух своих последних матчах добыл победы

    • «Кызылжар» в 2 последних очных поединках не забивал в ворота «Актобе»

    • «Актобе» забивает чаще всех в лиге — 21 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

    «Актобе» явно намерен побороться за золотые медали, и наверняка быстро вскроет оборону аутсайдера.

    Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

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    «Актобе» — «Кызылжар»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. «Актобе» быстро добьется своего
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