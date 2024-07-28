28 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кызылжар». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Кызылжар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» лишь на 3 очка отстает от лидера чемпионата «Ордабасы». Да и забивает команда чаще всех в лиге — 21 гол.

Последние матчи: В последних матчах команда смотрелась вполне прилично. Да и в атаке «Актобе» выглядит достаточно выгодно.

В матче Кубка лиги команда переиграла «Женис» (2:1). А вот до того случился вылет из квалификации Лиги конференций от «Сараево» в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Актобе» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно будет прибавлять. После вылета из еврокубков «Актобе» сосредоточится на борьбе за чемпионство.

Матчи против «Кызылжара» для команды традиционно складываются довольно удачно. В 5 последних очных поединках «Актобе» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к лидеру. Да и в двух последних очных поединках команда не пропускала от «Кызылжара».

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» обитает в нижней части турнирной таблицы. На текущий момент команда находится на 10 месте.

Причем «Кызылжар» в 12 матчах чемпионата добыл всего 3 победы. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 12 забитых мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. В Кубке лиги она уступила «Акжайыку» (1:2).

До того команда в Кубке лиги расписала паритет с «Кайратом» (1:1). Зато в минувшем туре чемпионата был обыгран карагандинский «Шахтер» (2:0).

Вообще же, «Кызылжар» в 5 своих последних матчах добыл 1 победу. Забила в них команда 5 мячей при 5 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и гандикап от последнего места составляет лишь 5 очков.

Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Кызылжар» в среднем менее гола за матч — 10 мячей в 12 поединках.

Причем «Кызылжар» уже больше года не может одолеть «Актобе». Да и сейчас тягаться с одним из лидеров чемпионата будет непросто.

Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Да и достаточно надежные тылы могут стать помощником в этом.

Статистика для ставок

«Актобе» в двух своих последних матчах добыл победы

«Кызылжар» в 2 последних очных поединках не забивал в ворота «Актобе»

«Актобе» забивает чаще всех в лиге — 21 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

«Актобе» явно намерен побороться за золотые медали, и наверняка быстро вскроет оборону аутсайдера.

Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.11