Япония U23
Мали U23
Япония (U23)
Турнирное положение: Японцы являются достаточно крепкой командой. Да и на уровне олимпийских сборных «самураи» преуспевают.
При этом Япония (U23) на предыдущей Олимпиаде заняла 4 место. В поединке за 3 место команда уступила мексиканцам (1:3).
Последние матчи: Японская олимпийская сборная до того давненько не проводила официальных матчей. Зато с атакой у команды полный порядок.
В стартовом поединке Олимпиады японцы добыли яркую викторию. В ворота парагвайцев они отгрузили 5 безответных мячей.
Наверняка Япония (U23) будет активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна стать одним из главных открытий турнира.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Так что в этой встрече «самураи» явно намерены победить.
Очевидно, что Япония (U23) поборется за одно первое место в группе. Так что в этой встрече «самураи» просто обязаны побеждать.
Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и успех стартового тура японцы явно попытаются развить.
Мали (U23)
Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Сборная Мали (U23) последний раз участвовала в Олимпиаде еще 20 лет назад.
Притом, что Мали (U23) на своей последней Олимпиаде дошла до четвертьфинала. Тогда команда в овертайме минимально уступила итальянцам.
Последние матчи: Малийцы перед Олимпиадой активно вели тренировочный процесс. Вот только с реализацией у команды пока не особо складывается.
В первом туре нынешнего олимпийского турнира команда добыла 1 балл. Малийцы не сумели переиграть израильтян (1:1).
При этом Мали (U23) явно поборется за попадание в плей-офф. Для этого африканцам нужно хотя не уступить сильным «самураям».
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Малийцы имеют достаточно крепкий состав. Вот только в стартовом туре африканцы обидным образом не досчитались 2 очков.
Причем Мали (U23) явно постарается побороться за проход в плей-офф турнира. Потенциально команда способна финишировать в дуэте лидеров.
Нет сомнений, что номинальные гости извлекут уроки из неудачи первого тура. Малийцы наверняка не будут лишь отсиживаться в обороне.
Статистика для ставок
- Сборная Мали (U23) в первом туре не смогла одолеть израильтян (1:1)
- Япония (U23) на последней Олимпиаде заняла 4 место
- Япония (U23) в стартовом туре разгромила парагвайцев (5:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Япония (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.68.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.74.
- 3.55Крылья Советов — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.08Балтика — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: «Самураи» имеют достаточно крепкий состав, и явно будут активно атаковать.
Малийцы имеют проблемы с реализацией, тогда как атака японцев в первом туре проявила свои лучшие качества.
Ставка: Победа Японии (U23) за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке общими усилиями будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14