ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зелимхан АбакаровЗа кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024 Стивен СтэмкосМежсезонье НХЛ. Кто выиграл, кто проиграл? Артем ДзюбаВ свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • 09:27
    • «Краснодар» может приобрести еще одного латиноамериканца
  • 09:11
    • Стало известно, почему Рыбакина пропустит олимпийский турнир в Париже
  • 08:50
    • «ПСЖ» отдаст «Бенфике» за Невеша 70 млн евро и как минимум одного игрока
  • 08:13
    • Довбик дал согласие на переход в «Рому»
  • 08:00
    • Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»
    Все новости спорта

    Продолжат ли «самураи» свой победный путь?

    Япония (U23) — Мали (U23). Прогноз и ставки (к. 2.08) на футбол, Олимпийские игры, 27 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз и ставки на Япония (U23) — Мали (U23)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Япония (U23)
    27 июля во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Япония (U23) и Мали (U23). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Япония (U23) — Мали (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа D 27 Июля 2024 года

    Япония U23

  • Токио-2020. Мужчины. Полуфинал
    •  Япония U23 22:00 Мали U23

    Мали U23

  • Бамако
    •

    Япония (U23)

    Турнирное положение: Японцы являются достаточно крепкой командой. Да и на уровне олимпийских сборных «самураи» преуспевают.

    При этом Япония (U23) на предыдущей Олимпиаде заняла 4 место. В поединке за 3 место команда уступила мексиканцам (1:3).

    Последние матчи: Японская олимпийская сборная до того давненько не проводила официальных матчей. Зато с атакой у команды полный порядок.

    В стартовом поединке Олимпиады японцы добыли яркую викторию. В ворота парагвайцев они отгрузили 5 безответных мячей.

    Наверняка Япония (U23) будет активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна стать одним из главных открытий турнира.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Так что в этой встрече «самураи» явно намерены победить.

    Очевидно, что Япония (U23) поборется за одно первое место в группе. Так что в этой встрече «самураи» просто обязаны побеждать.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и успех стартового тура японцы явно попытаются развить.

    Мали (U23)

    Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Сборная Мали (U23) последний раз участвовала в Олимпиаде еще 20 лет назад.

    Притом, что Мали (U23) на своей последней Олимпиаде дошла до четвертьфинала. Тогда команда в овертайме минимально уступила итальянцам.

  • Месси, Неймар и еще 15 звезд, выигравших футбольное золото Олимпиады
  • Вспоминаем суперзвезд, которые взошли на вершину подиума олимпийского мужского футбольного турнира
  • 24/07/2024

    • Последние матчи: Малийцы перед Олимпиадой активно вели тренировочный процесс. Вот только с реализацией у команды пока не особо складывается.

    В первом туре нынешнего олимпийского турнира команда добыла 1 балл. Малийцы не сумели переиграть израильтян (1:1).

    При этом Мали (U23) явно поборется за попадание в плей-офф. Для этого африканцам нужно хотя не уступить сильным «самураям».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Малийцы имеют достаточно крепкий состав. Вот только в стартовом туре африканцы обидным образом не досчитались 2 очков.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Причем Мали (U23) явно постарается побороться за проход в плей-офф турнира. Потенциально команда способна финишировать в дуэте лидеров.

    Нет сомнений, что номинальные гости извлекут уроки из неудачи первого тура. Малийцы наверняка не будут лишь отсиживаться в обороне.

    Статистика для ставок

    • Сборная Мали (U23) в первом туре не смогла одолеть израильтян (1:1)

    • Япония (U23) на последней Олимпиаде заняла 4 место

    • Япония (U23) в стартовом туре разгромила парагвайцев (5:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Япония (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.74.

    Прогноз: «Самураи» имеют достаточно крепкий состав, и явно будут активно атаковать.

    Малийцы имеют проблемы с реализацией, тогда как атака японцев в первом туре проявила свои лучшие качества.

    Ставка: Победа Японии (U23) за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке общими усилиями будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Меньшик — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  4.77
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 20:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Ирак (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Япония (U23) — Мали (U23): прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Продолжат ли «самураи» свой победный путь?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры