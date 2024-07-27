27 июля во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Япония (U23) и Мали (U23). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Япония (U23) — Мали (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Япония (U23)

Турнирное положение: Японцы являются достаточно крепкой командой. Да и на уровне олимпийских сборных «самураи» преуспевают.

При этом Япония (U23) на предыдущей Олимпиаде заняла 4 место. В поединке за 3 место команда уступила мексиканцам (1:3).

Последние матчи: Японская олимпийская сборная до того давненько не проводила официальных матчей. Зато с атакой у команды полный порядок.

В стартовом поединке Олимпиады японцы добыли яркую викторию. В ворота парагвайцев они отгрузили 5 безответных мячей.

Наверняка Япония (U23) будет активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна стать одним из главных открытий турнира.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Так что в этой встрече «самураи» явно намерены победить.

Очевидно, что Япония (U23) поборется за одно первое место в группе. Так что в этой встрече «самураи» просто обязаны побеждать.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и успех стартового тура японцы явно попытаются развить.

Мали (U23)

Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Сборная Мали (U23) последний раз участвовала в Олимпиаде еще 20 лет назад.

Притом, что Мали (U23) на своей последней Олимпиаде дошла до четвертьфинала. Тогда команда в овертайме минимально уступила итальянцам.

Последние матчи: Малийцы перед Олимпиадой активно вели тренировочный процесс. Вот только с реализацией у команды пока не особо складывается.

В первом туре нынешнего олимпийского турнира команда добыла 1 балл. Малийцы не сумели переиграть израильтян (1:1).

При этом Мали (U23) явно поборется за попадание в плей-офф. Для этого африканцам нужно хотя не уступить сильным «самураям».

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Малийцы имеют достаточно крепкий состав. Вот только в стартовом туре африканцы обидным образом не досчитались 2 очков.

Причем Мали (U23) явно постарается побороться за проход в плей-офф турнира. Потенциально команда способна финишировать в дуэте лидеров.

Нет сомнений, что номинальные гости извлекут уроки из неудачи первого тура. Малийцы наверняка не будут лишь отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

Сборная Мали (U23) в первом туре не смогла одолеть израильтян (1:1)

Япония (U23) на последней Олимпиаде заняла 4 место

Япония (U23) в стартовом туре разгромила парагвайцев (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.74.

Прогноз: «Самураи» имеют достаточно крепкий состав, и явно будут активно атаковать.

Малийцы имеют проблемы с реализацией, тогда как атака японцев в первом туре проявила свои лучшие качества.

Ставка: Победа Японии (U23) за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке общими усилиями будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14