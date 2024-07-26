Крылья Советов
Ростов
«Крылья Советов»
Положение команды: самарский коллектив очень плохо стартовал в новом сезоне и пока что не имеет зачетных баллов.
В прошлом сезоне команда из Самары смогла набрать 41 очко и финишировала на девятом месте в турнирной таблице.
Крылья Советов — Ростов: коэффициенты букмекеров
Самарцы смогли 46 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в первом туре «крылышки» без шансов уступили «Зениту» (0:4).
Во время подготовки к сезону «Крылья Советов» проиграли КАМАЗу (1:2), сыграли вничью с «Химками» (2:2) и «Рубином» (2:2), а также обыграли «Сокол» (6:0).
Прошлый сезон подопечные Игоря Осинькина завершили ничьей с «Пари НН» (1:1), а также поражениями от «Динамо» (1:4), «Ахмата» (0:2) и «Оренбурга» (1:2).
Не сыграют: в команде нет травмированных и дисквалифицированных.
Состояние команды: учитывая поражение в первом туре, можно сказать, что форма у «Крыльев» не идеальная. Да, они проиграли «Зениту», но проиграть можно по-разному.
Летом в команду пришел только вратарь Сергей Песьяков, а вот покинули ее Георгий Зотов, Александр Чиркович и Юрий Горшков.
Думается, что команда так и будет середняком турнирной таблицы.
«Ростов»
Турнирное положение: ростовчане стартовали в новом сезоне более удачно и уже имеют в своем активе одно очко.
Минувший сезон ростовский коллектив завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка.
Команда из Ростова-на-Дону забила 43 мяча, а пропустила — 46.
Последние матчи: в первом туре «желто-синие» в родных стенах сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
Во время сборов «Ростов» обыграл «Факел» (1:0) и «Динамо» из Махачкалы (3:1), сыграл вничью с «Факелом» (2:2) и уступил «Краснодару» (2:3).
Прошлый сезон подопечные Валерия Карпина завершили поражением от «Зенита» (1:2) и победой над «Балтикой» (2:1).
Не сыграют: травмирован Алексей Миронов.
Состояние команды: «Ростов», как обычно, хорошо готов к сезону и должен точно быть в верхней половине турнирной таблицы.
Летом в команду пришли Хиджает Ханкич, Константин Кучаев, Умар Сако, Рустам Ятимов и Агустин Саравия, а вот покинули коллектив Магнус Кнудсен, Армин Гигович, Денис Терентьев, Никита Медведев, Сергей Песьяков и Али Соу.
Статистика для ставок
- «Ростов» проиграл 4 из последних 6 официальных матчей
- «Крылья Советов» не могут выиграть на протяжении 6 официальных матчей
- В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ростова» — в 2.95.
ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
- 2.72Шериф — Эльфсборг: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: начало сезона, жара и примерно равные команды. Все складывается так, что будет ничейный исход.
Ставка: ничья за 2.30.
Прогноз: игра вряд ли будет результативной, поэтому предположим, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.