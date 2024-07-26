В матче второго тура чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов». Встреча пройдет 26 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Положение команды: самарский коллектив очень плохо стартовал в новом сезоне и пока что не имеет зачетных баллов.

В прошлом сезоне команда из Самары смогла набрать 41 очко и финишировала на девятом месте в турнирной таблице.

Самарцы смогли 46 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в первом туре «крылышки» без шансов уступили «Зениту» (0:4).

Во время подготовки к сезону «Крылья Советов» проиграли КАМАЗу (1:2), сыграли вничью с «Химками» (2:2) и «Рубином» (2:2), а также обыграли «Сокол» (6:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Прошлый сезон подопечные Игоря Осинькина завершили ничьей с «Пари НН» (1:1), а также поражениями от «Динамо» (1:4), «Ахмата» (0:2) и «Оренбурга» (1:2).

Не сыграют: в команде нет травмированных и дисквалифицированных.

Состояние команды: учитывая поражение в первом туре, можно сказать, что форма у «Крыльев» не идеальная. Да, они проиграли «Зениту», но проиграть можно по-разному.

Летом в команду пришел только вратарь Сергей Песьяков, а вот покинули ее Георгий Зотов, Александр Чиркович и Юрий Горшков.

Думается, что команда так и будет середняком турнирной таблицы.

«Ростов»

Турнирное положение: ростовчане стартовали в новом сезоне более удачно и уже имеют в своем активе одно очко.

Минувший сезон ростовский коллектив завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка.

Команда из Ростова-на-Дону забила 43 мяча, а пропустила — 46.

Последние матчи: в первом туре «желто-синие» в родных стенах сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

Во время сборов «Ростов» обыграл «Факел» (1:0) и «Динамо» из Махачкалы (3:1), сыграл вничью с «Факелом» (2:2) и уступил «Краснодару» (2:3).

Прошлый сезон подопечные Валерия Карпина завершили поражением от «Зенита» (1:2) и победой над «Балтикой» (2:1).

Не сыграют: травмирован Алексей Миронов.

Состояние команды: «Ростов», как обычно, хорошо готов к сезону и должен точно быть в верхней половине турнирной таблицы.

Летом в команду пришли Хиджает Ханкич, Константин Кучаев, Умар Сако, Рустам Ятимов и Агустин Саравия, а вот покинули коллектив Магнус Кнудсен, Армин Гигович, Денис Терентьев, Никита Медведев, Сергей Песьяков и Али Соу.

Статистика для ставок

«Ростов» проиграл 4 из последних 6 официальных матчей

«Крылья Советов» не могут выиграть на протяжении 6 официальных матчей

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ростова» — в 2.95.

ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: начало сезона, жара и примерно равные команды. Все складывается так, что будет ничейный исход.

Ставка: ничья за 2.30.

Прогноз: игра вряд ли будет результативной, поэтому предположим, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.