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    «Гоу Эхед Иглс» обидит норвежцев

    «Гоу Эхед Иглс» — «Бранн». Прогноз и ставки (к. 2.11) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гоу Эхед Иглс» — «Бранн»
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    «Гоу Эхед Иглс»
    25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Гоу Эхед Иглс» и «Бранн». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» — «Бранн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Гоу Эхед Иглс

  • Девентер
    •  Гоу Эхед Иглс 19:30 Бранн

    Бранн

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Гоу Эхед Иглс»

    Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» сумели попасть в еврокубки. В финале плей-офф команда в овертайме переиграла «Утрехт» (2:1).

    При этом «Гоу Эхед Иглс» финишировал на 9 месте в Эредивизии. Вот только забила команда всего 47 мячей в 34 матчах.

    Гоу Эхед Иглс — Бранн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: летом команда провела уже 4 контрольных поединка. В них она победила 3 раза при одной коллизии.

    Последний спарринг завершился викторией над «Генком» (2:1). А вот поединок с «Юнионом» команде не удался (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гоу Эхед Иглс» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит вполне выгодно. Да и в атаке голландцы выглядят весьма неплохо.

    При этом «Гоу Эхед Иглс» вполне способен прибавить. Да и норвежского оппонента явно не назовешь столь крепким.

    Очевидно, что голландцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что стоит ждать от них активных атакующих акций.

    «Бранн»

    Турнирное положение: «Бранн» сейчас борется за самые высокие места. Ныне команда пребывает на 2 месте в чемпионате Норвегии.

    Причем «Бранн» на 6 очков отстает от лидера «Буде-Глимта». Вот только забила команда всего 25 мячей в 17 поединках.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Норвежцам недостает пресловутой монолитности.

    В своем последнем поединке команда не сумела победить. «Бранн» на выезде расписал мировую с «Сапсборгом» (1:1).

    Причем не побеждает команда уже 4 матча подряд. Да и поражение от «Буде-Глимта» вышло уж очень болезненным.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: норвежцы явно не выглядят мальчиками для битья. Вот только с креативом в атаке у команды не особо складывается.

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    Последние неудачи больно ударили по самолюбию игроков команды. Да и проблемы с созиданием никуда не запропастились.

    Два своих последних поединка «Бранн» завершил ничьими. А вот последняя виктория в официальном матче случилась еще в первый день лета.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Норвежцы уж точно не боятся соперника, к тому же имеют достаточно надежные тылы.

    Статистика для ставок

    • Норвежцы не побеждают в официальных матчах уже почти 2 месяца

    • «Бранн» в среднем пропускает чуть больше гола за матч

    • «Гоу Эхед Иглс» из 4 контрольных поединков извлек 3 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.72 и 2.09.

    Прогноз: Голландцы в домашнем матче явно постараются быстро соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    Норвежцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках не преуспевали в плане реализации.

    Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сможет только один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    «Гоу Эхед Иглс» — «Бранн»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Гоу Эхед Иглс» обидит норвежцев
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