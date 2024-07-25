Гоу Эхед Иглс
Бранн
«Гоу Эхед Иглс»
Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» сумели попасть в еврокубки. В финале плей-офф команда в овертайме переиграла «Утрехт» (2:1).
При этом «Гоу Эхед Иглс» финишировал на 9 месте в Эредивизии. Вот только забила команда всего 47 мячей в 34 матчах.
Гоу Эхед Иглс — Бранн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда провела уже 4 контрольных поединка. В них она победила 3 раза при одной коллизии.
Последний спарринг завершился викторией над «Генком» (2:1). А вот поединок с «Юнионом» команде не удался (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гоу Эхед Иглс» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит вполне выгодно. Да и в атаке голландцы выглядят весьма неплохо.
При этом «Гоу Эхед Иглс» вполне способен прибавить. Да и норвежского оппонента явно не назовешь столь крепким.
Очевидно, что голландцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что стоит ждать от них активных атакующих акций.
«Бранн»
Турнирное положение: «Бранн» сейчас борется за самые высокие места. Ныне команда пребывает на 2 месте в чемпионате Норвегии.
Причем «Бранн» на 6 очков отстает от лидера «Буде-Глимта». Вот только забила команда всего 25 мячей в 17 поединках.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Норвежцам недостает пресловутой монолитности.
В своем последнем поединке команда не сумела победить. «Бранн» на выезде расписал мировую с «Сапсборгом» (1:1).
Причем не побеждает команда уже 4 матча подряд. Да и поражение от «Буде-Глимта» вышло уж очень болезненным.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: норвежцы явно не выглядят мальчиками для битья. Вот только с креативом в атаке у команды не особо складывается.
Последние неудачи больно ударили по самолюбию игроков команды. Да и проблемы с созиданием никуда не запропастились.
Два своих последних поединка «Бранн» завершил ничьими. А вот последняя виктория в официальном матче случилась еще в первый день лета.
Нет сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Норвежцы уж точно не боятся соперника, к тому же имеют достаточно надежные тылы.
Статистика для ставок
- Норвежцы не побеждают в официальных матчах уже почти 2 месяца
- «Бранн» в среднем пропускает чуть больше гола за матч
- «Гоу Эхед Иглс» из 4 контрольных поединков извлек 3 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.72 и 2.09.
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Прогноз: Голландцы в домашнем матче явно постараются быстро соорудить голевой задел перед ответной встречей.
Норвежцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках не преуспевали в плане реализации.
Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сможет только один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.27