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    Окажет ли «Викингур» сопротивление «Генту»?

    «Гент» — «Викингур». Прогноз и ставки (к. 1.82) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Викингур»
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    Тарик Тиссудали
    25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Гент» и «Викингур». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Гент

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Гент 21:00 Викингур

    Викингур

  • Гота
    •

    «Гент»

    Турнирное положение: «Гент» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в финале плей-офф бельгийской лиги над «Генком» (1:0).

    Команда в регулярном чемпионате Бельгии заняла седьмую позицию, не попав в чемпионский раунд лишь по дополнительным показателям.

    Гент — Викингур: коэффициенты букмекеров

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  • 1.188.0213.74Бонус180%
    •

    Последние матчи: в рамках товарищеской встречи клуб на своем поле потерпел поражение от «Зулте Варегема» (0:2).

    Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые были контрольными, при этом не забив ни одного мяча и пропустив четыре.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: три поражения в последних поединках прервали победную серию «Гента» в пять игр, которые были официальными и товарищескими.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива в последнее время, поэтому, возможно, у уступающих в классе гостей есть шансы хотя бы на ничью.

    Тарик Тиссудали — лучший бомбардиры команды в лиге прошлого сезона, включая плей-офф, с 15-ю голами.

    «Викингур»

    Турнирное положение: «Викингур» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Фарер.

    Команда по итогам 27-ти туров прошлого сезона национального первенства отстала от чемпиона «Клаксвика» на семь очков, опередив своего ближайшего преследователя на два балла.

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    • Последние матчи: в рамках ответного поединка 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб обыграл латвийский «Лиепая» (2:0) и вышел в следующий этап.

    Тем временем, в национальном первенстве текущего сезона коллектив уверенно лидирует, опережая своего ближайшего преследователя на шесть очков.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разные турнирах «Викингур» ни разу не проиграл при шести победах и одной ничьей.

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    Поуль Каллсберг — лучший бомбардир команды в Лиге конференций нынешней кампании с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчей «Гента» забивала только одна команда

    • в трех последних матчей «Гента» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи последних матчах «Викингур» не проиграл.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 7.70, победа «Викингура» — в 18.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

    Прогноз: хозяева — явный фаворит игры, учитывая их класс. При этом они проводят поединок на своем поле.

    Хотя в семи последних матчах гости не проиграли, но с соперником такого уровня они по ходу данной серии не встречались.

    Ставка: забьет только «Гент» за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют с разницей в два или три гола, ведь их класс вполне позволяет им на это рассчитывать.

    Ставка: «Гент» победит с разницей в 2-3 гола за 2.40

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    «Гент» — «Викингур»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Окажет ли «Викингур» сопротивление «Генту»?
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