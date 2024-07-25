25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Гент» и «Викингур». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: «Гент» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в финале плей-офф бельгийской лиги над «Генком» (1:0).

Команда в регулярном чемпионате Бельгии заняла седьмую позицию, не попав в чемпионский раунд лишь по дополнительным показателям.

Гент — Викингур: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.188.0213.74Бонус180%

Последние матчи: в рамках товарищеской встречи клуб на своем поле потерпел поражение от «Зулте Варегема» (0:2).

Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые были контрольными, при этом не забив ни одного мяча и пропустив четыре.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: три поражения в последних поединках прервали победную серию «Гента» в пять игр, которые были официальными и товарищескими.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива в последнее время, поэтому, возможно, у уступающих в классе гостей есть шансы хотя бы на ничью.

Тарик Тиссудали — лучший бомбардиры команды в лиге прошлого сезона, включая плей-офф, с 15-ю голами.

«Викингур»

Турнирное положение: «Викингур» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Фарер.

Команда по итогам 27-ти туров прошлого сезона национального первенства отстала от чемпиона «Клаксвика» на семь очков, опередив своего ближайшего преследователя на два балла.

Последние матчи: в рамках ответного поединка 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб обыграл латвийский «Лиепая» (2:0) и вышел в следующий этап.

Тем временем, в национальном первенстве текущего сезона коллектив уверенно лидирует, опережая своего ближайшего преследователя на шесть очков.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разные турнирах «Викингур» ни разу не проиграл при шести победах и одной ничьей.

Поуль Каллсберг — лучший бомбардир команды в Лиге конференций нынешней кампании с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчей «Гента» забивала только одна команда

в трех последних матчей «Гента» забивали меньше 2,5 голов

в семи последних матчах «Викингур» не проиграл.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 7.70, победа «Викингура» — в 18.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

Прогноз: хозяева — явный фаворит игры, учитывая их класс. При этом они проводят поединок на своем поле.

Хотя в семи последних матчах гости не проиграли, но с соперником такого уровня они по ходу данной серии не встречались.

Ставка: забьет только «Гент» за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют с разницей в два или три гола, ведь их класс вполне позволяет им на это рассчитывать.

Ставка: «Гент» победит с разницей в 2-3 гола за 2.40