Гент
Викингур
«Гент»
Турнирное положение: «Гент» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в финале плей-офф бельгийской лиги над «Генком» (1:0).
Команда в регулярном чемпионате Бельгии заняла седьмую позицию, не попав в чемпионский раунд лишь по дополнительным показателям.
Гент — Викингур: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в рамках товарищеской встречи клуб на своем поле потерпел поражение от «Зулте Варегема» (0:2).
Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые были контрольными, при этом не забив ни одного мяча и пропустив четыре.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: три поражения в последних поединках прервали победную серию «Гента» в пять игр, которые были официальными и товарищескими.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива в последнее время, поэтому, возможно, у уступающих в классе гостей есть шансы хотя бы на ничью.
Тарик Тиссудали — лучший бомбардиры команды в лиге прошлого сезона, включая плей-офф, с 15-ю голами.
«Викингур»
Турнирное положение: «Викингур» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Фарер.
Команда по итогам 27-ти туров прошлого сезона национального первенства отстала от чемпиона «Клаксвика» на семь очков, опередив своего ближайшего преследователя на два балла.
Последние матчи: в рамках ответного поединка 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб обыграл латвийский «Лиепая» (2:0) и вышел в следующий этап.
Тем временем, в национальном первенстве текущего сезона коллектив уверенно лидирует, опережая своего ближайшего преследователя на шесть очков.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах в разные турнирах «Викингур» ни разу не проиграл при шести победах и одной ничьей.
Поуль Каллсберг — лучший бомбардир команды в Лиге конференций нынешней кампании с двумя голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчей «Гента» забивала только одна команда
- в трех последних матчей «Гента» забивали меньше 2,5 голов
- в семи последних матчах «Викингур» не проиграл.
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 7.70, победа «Викингура» — в 18.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.
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Прогноз: хозяева — явный фаворит игры, учитывая их класс. При этом они проводят поединок на своем поле.
Хотя в семи последних матчах гости не проиграли, но с соперником такого уровня они по ходу данной серии не встречались.
Ставка: забьет только «Гент» за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют с разницей в два или три гола, ведь их класс вполне позволяет им на это рассчитывать.
Ставка: «Гент» победит с разницей в 2-3 гола за 2.40