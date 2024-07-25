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    «Брага» — «Маккаби Петах-Тиква». Прогноз и ставки (к. 1.80) на квалификацию Лиги Европы

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Маккаби Петах-Тиква»
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    «Брага»
    25 июля в рамках 1-го матча квалификации Лиги Европы сыграют «Брага» и «Маккаби Петах-Тиква». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Маккаби Петах-Тиква», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 22:30 Maccabi Petach Tikva

    Maccabi Petach Tikva

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Брага»

    Положение команды: «Брага» еще не начала новый сезон чемпионата Португалии, а сейчас поборется в квалификации Лиги Европы.

    В прошдешм сезоне «Брага» заняла 4-е место в таблице чемпионата страны с 68-ю очками в активе, расположившись в зоне Лиги Европы. К тому же, команда провела отличную предсезонку.

    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Брага» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2), а до этого команда обыграла «Андерлехт» со счетом 2:1.

    В последних 5-и контрольных матчах «Брага» проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 11 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Португальский коллектив выглядит очень здорово в последнее время. На бумаге в противостоянии с «Маккаби Петах-Тиквой» «Брага» — явный фаворит.

    В последних 3-х матчах блистает полузащитник «Браги» Габри Мартинес, который отличился 3 голами.

    «Маккаби Петах-Тиква»

    Положение команды: «Маккаби» продолжает подготовку к новому сезону, команда провела только 1 товарищеский матч, но уже будет вести борьбу в квалификации Лиги Европы.

    В прошедшем сезоне «Маккаби Петах-Тиква» дошла до финала Супекубка Израиля, где проиграла «Маккаби Тель-Авив» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

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    • Последние матчи: В прошедшем товарищеском матче «Маккаби» проиграл «ЦСКА Софии» (1:2), а до этого обыграла «Хапоэль» в рамках Кубка Израиля со счетом 1:0.

    В последних 5-и матчах «Маккаби» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 7 голов при 6-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Маккаби» совсем недавно проиграл в Суперкубке Израиля, а спустя короткое время команда должна собраться и показать результат в отборе Лиги Европы.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х матчах «Маккаби Петах-Тиква» проиграла, пропустив по 2 гола за каждую игру

    • В последних 5-и матчах «Брага» забила 11 голов

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Брага» пробивала тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 8.00, а победа «Маккаби» — в 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: Можно предположить, что «Брага» забьет много голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Браги» 2.5 больше за 1.80.

    Прогноз: Во 2-м тайме португальская команда точно будет иметь преимущество. «Брага» должна забить во 2-м отрезке минимум парочку голов.

    Ставка: Победа «Браги» во 2-м тайме с форой (-1) за 1.70.

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    «Брага» — «Маккаби Петах-Тиква»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Маккаби» противостоять португальцам?
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