25 июля в рамках 1-го матча квалификации Лиги Европы сыграют «Брага» и «Маккаби Петах-Тиква». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Маккаби Петах-Тиква», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брага»

Положение команды: «Брага» еще не начала новый сезон чемпионата Португалии, а сейчас поборется в квалификации Лиги Европы.

В прошдешм сезоне «Брага» заняла 4-е место в таблице чемпионата страны с 68-ю очками в активе, расположившись в зоне Лиги Европы. К тому же, команда провела отличную предсезонку.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Брага» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2), а до этого команда обыграла «Андерлехт» со счетом 2:1.

В последних 5-и контрольных матчах «Брага» проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 11 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Португальский коллектив выглядит очень здорово в последнее время. На бумаге в противостоянии с «Маккаби Петах-Тиквой» «Брага» — явный фаворит.

В последних 3-х матчах блистает полузащитник «Браги» Габри Мартинес, который отличился 3 голами.

«Маккаби Петах-Тиква»

Положение команды: «Маккаби» продолжает подготовку к новому сезону, команда провела только 1 товарищеский матч, но уже будет вести борьбу в квалификации Лиги Европы.

В прошедшем сезоне «Маккаби Петах-Тиква» дошла до финала Супекубка Израиля, где проиграла «Маккаби Тель-Авив» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском матче «Маккаби» проиграл «ЦСКА Софии» (1:2), а до этого обыграла «Хапоэль» в рамках Кубка Израиля со счетом 1:0.

В последних 5-и матчах «Маккаби» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 7 голов при 6-и пропущенных.

Состояние команды: «Маккаби» совсем недавно проиграл в Суперкубке Израиля, а спустя короткое время команда должна собраться и показать результат в отборе Лиги Европы.

Статистика для ставок

В последних 2-х матчах «Маккаби Петах-Тиква» проиграла, пропустив по 2 гола за каждую игру

В последних 5-и матчах «Брага» забила 11 голов

В 4-х из 5-и последних матчей «Брага» пробивала тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 8.00, а победа «Маккаби» — в 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.50 и 2.55.

Прогноз: Можно предположить, что «Брага» забьет много голов в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Браги» 2.5 больше за 1.80.

Прогноз: Во 2-м тайме португальская команда точно будет иметь преимущество. «Брага» должна забить во 2-м отрезке минимум парочку голов.

Ставка: Победа «Браги» во 2-м тайме с форой (-1) за 1.70.