«Ботафого» Сан-Паулу
Турнирное положение: «Ботафого» Сан-Паулу пока никак не может вылезти из опасной зоны. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Ботафого» Сан-Паулу лишь на один балл отстает от спасительного 16 места. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 15.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Ботафого» Сан-Паулу уступил «Регатасу» (1:4).
Причем в трех последних турах команда проиграла. Да и реализация откровенно провисает: всего 12 забитых мячей в 15 матчах.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» Сан-Паулу выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Ботафого» Сан-Паулу явно не преуспевал. Да и оборона недостаточно надежна: пропущено 19 мячей в 15 матчах.
Серия без побед выросла до 4 поединков. Причем в двух последних домашних матчах команда набрала всего 1 балл.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Кого же еще обыгрывать, как не одного из конкурентов?!
«Бруске»
Турнирное положение: «Бруске» сражается за выживание в бразильской Серии B. Команда ныне расположилась на 18 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Бруске» не столь надежно обороняется. В 16 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 19 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась баллом. «Бруске» подписал паритет с «Шапекоэнсе» (1:1).
Серия без поражений составляет 6 поединков. Правда, из них был выигран лишь один, да и случилось это еще месяц назад.
В пяти своих последних матчах «Бруске» сыграл вничью. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 3 же пропущенных.
Не сыграют: Алекс Руан, Гильерме Куэйрос — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бруске» не особо преуспевает. Да и выиграла команда всего в 2 матчах чемпионата.
При этом «Бруске» является весьма миролюбивой командой. В 15 матчах она 8 раз подписывала мировые.
Вот только в кадровом аспекте у команды не все так гладко. Пара стержневых игроков находится в клубном лазарете.
Нет сомнений, что номинальные гости постараются разжиться баллами. Да и вообще, «Бруске» уже доказал, что способен упереться.
Статистика для ставок
- «Ботафого» Сан-Паулу проиграл в 3 своих последних поединках
- «Бруске» имеет действующую пятиматчевую ничейную серию
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» Сан-Паулу — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
- 1.90Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.07Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.65Динамо — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Обе команды имеют проблемы с реализацией, да и вообще, не преуспевают в последних матчах.
«Бруске» дает бой любому сопернику, к тому же является специалистом по ничьим.
Ставка: Ничья за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70