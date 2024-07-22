22 июля в 16-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» Сан-Паулу и «Бруске». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» Сан-Паулу — «Бруске», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботафого» Сан-Паулу

Турнирное положение: «Ботафого» Сан-Паулу пока никак не может вылезти из опасной зоны. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Ботафого» Сан-Паулу лишь на один балл отстает от спасительного 16 места. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 15.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Ботафого» Сан-Паулу уступил «Регатасу» (1:4).

Причем в трех последних турах команда проиграла. Да и реализация откровенно провисает: всего 12 забитых мячей в 15 матчах.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» Сан-Паулу выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Ботафого» Сан-Паулу явно не преуспевал. Да и оборона недостаточно надежна: пропущено 19 мячей в 15 матчах.

Серия без побед выросла до 4 поединков. Причем в двух последних домашних матчах команда набрала всего 1 балл.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Кого же еще обыгрывать, как не одного из конкурентов?!

«Бруске»

Турнирное положение: «Бруске» сражается за выживание в бразильской Серии B. Команда ныне расположилась на 18 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Бруске» не столь надежно обороняется. В 16 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась баллом. «Бруске» подписал паритет с «Шапекоэнсе» (1:1).

Серия без поражений составляет 6 поединков. Правда, из них был выигран лишь один, да и случилось это еще месяц назад.

В пяти своих последних матчах «Бруске» сыграл вничью. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 3 же пропущенных.

Не сыграют: Алекс Руан, Гильерме Куэйрос — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бруске» не особо преуспевает. Да и выиграла команда всего в 2 матчах чемпионата.

При этом «Бруске» является весьма миролюбивой командой. В 15 матчах она 8 раз подписывала мировые.

Вот только в кадровом аспекте у команды не все так гладко. Пара стержневых игроков находится в клубном лазарете.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются разжиться баллами. Да и вообще, «Бруске» уже доказал, что способен упереться.

Статистика для ставок

«Ботафого» Сан-Паулу проиграл в 3 своих последних поединках

«Бруске» имеет действующую пятиматчевую ничейную серию

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» Сан-Паулу — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: Обе команды имеют проблемы с реализацией, да и вообще, не преуспевают в последних матчах.

«Бруске» дает бой любому сопернику, к тому же является специалистом по ничьим.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.70