«Гремио» на своем поле примет «Виторию» в 21-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» занимает 18-е место в турнирной таблице. В его активе 10 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и на четыре балла отстает от безопасной 16-й строчки, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Сан-Паулу» (0:1).

Эта неудача стала третьей в четырех последних поединках коллектива, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Эденилсон, Жемерсон, Франко Кристальдо, Густаво Мартинш, Андре Энрике, Жардиэл, Жоната Роберт, Мила, Диего Коста, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: победа в прошлом туре прервала безвыигрышную серию, которую имел «Гремио», в шесть поединков при четырех поражениях и двух ничьих.

Франко Кристальдо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

«Витория»

Турнирное положение: По итогам 17-ти матчей «Витория» занимает 16-е место в бразильской Серии А с 15 баллами и разницей мячей 19-28.

Команда находится вне зоны вылета, опережая ее лишь по дополнительным показателям, поэтому ей важно побеждать, чтобы туда не свалиться.

Последние матчи: клуб в последней игре потерпел поражение. На чужом поле в рамках Серии А он уступил «Форталезе» (1:3).

Эта неудача стал для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Кайо Винисиус, Родриго Андраде, Камутанга, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Витория» выиграла лишь раз при четырех поражениях.

Это говорит о плохой форме гостей, которым будет непросто набрать очки, хотя и соперник сейчас не может похвалиться здоровым игровым тонусом.

Виллиан Оливейра — лучший бомбардир команды с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Гремио» не забивал

в трех из четырех последних матчей «Гремио» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Витории» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.55, победа «Витории» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя только в двух из пяти последних игр хозяев забивали оба соперника, фактор «Витории», которая выступает успешнее «Гремио», обещает здесь стать решающим.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15