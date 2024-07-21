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    Поправит ли «Гремио» свое положение?

    «Гремио» — «Витория». Прогноз и ставка (к. 2.03) на чемпионат Бразилии

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Витория»
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    Кристиан Павон («Гремио»)
    «Гремио» на своем поле примет «Виторию» в 21-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Июля 2024 года

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 17:00 Витория Салвадор

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» занимает 18-е место в турнирной таблице. В его активе 10 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и на четыре балла отстает от безопасной 16-й строчки, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Сан-Паулу» (0:1).

    Эта неудача стала третьей в четырех последних поединках коллектива, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Эденилсон, Жемерсон, Франко Кристальдо, Густаво Мартинш, Андре Энрике, Жардиэл, Жоната Роберт, Мила, Диего Коста, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: победа в прошлом туре прервала безвыигрышную серию, которую имел «Гремио», в шесть поединков при четырех поражениях и двух ничьих.

    Франко Кристальдо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    «Витория»

    Турнирное положение: По итогам 17-ти матчей «Витория» занимает 16-е место в бразильской Серии А с 15 баллами и разницей мячей 19-28.

    Команда находится вне зоны вылета, опережая ее лишь по дополнительным показателям, поэтому ей важно побеждать, чтобы туда не свалиться.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре потерпел поражение. На чужом поле в рамках Серии А он уступил «Форталезе» (1:3).

    Эта неудача стал для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Кайо Винисиус, Родриго Андраде, Камутанга, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Витория» выиграла лишь раз при четырех поражениях.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которым будет непросто набрать очки, хотя и соперник сейчас не может похвалиться здоровым игровым тонусом.

    Виллиан Оливейра — лучший бомбардир команды с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Гремио» не забивал

    • в трех из четырех последних матчей «Гремио» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Витории» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.55, победа «Витории» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя только в двух из пяти последних игр хозяев забивали оба соперника, фактор «Витории», которая выступает успешнее «Гремио», обещает здесь стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15

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    «Гремио» — «Витория»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. Поправит ли «Гремио» свое положение?
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